Президент всея Техаса. Чак Норрис, которого мы не знали

Несостоявшийся президент сепаратистского штата Техас, сторонник Трампа и человек, который рекламировал самые дурацкие шорты на свете. Все это Чак Норрис – актер, чей удар ногой с разворота (вертушку) пытались повторить на всем просторе СССР от Калининграда до Находки.

В темной стороне Крутого Уокера разбирался «Советский спорт».

Деревня

The 1996 movie "Forest Warrior" was a change of pace for me. How many of you have seen it. God bless, Chuck Norris Фото опубликовано Chuck Norris (@chucknorris) Ноя 29 2016 в 1:05 PST

Чаку Норрису 76 лет. Его полное имя – Карлос Рэй Норрис, он родился в американской глубинке штата Оклахома в семье пьющего автомеханика и индианки-полукро вки. Писатель Джон Стейнбек в романе «Гроздья гнева» писал: оклахомцев, которые во времена Великой Депрессии двинулись на юг и на запад в поисках лучшей жизни, остальные американцы презрительно называли «оки». Их считали за попрошаек, людей бескультурных, готовых взяться за любую работу.

Свое детство Чак провел в автомобильном прицепе. Чтобы выбраться из социального дна, он решил пойти в армию, а затем – стать полицейским

Каратэ

The second movie I made was Way Of The Dragon, with Bruce Lee in 1972. This was my first costarring role. Фото опубликовано Chuck Norris (@chucknorris) Дек 15 2016 в 1:03 PST

В 1959 году 19-летний Норрис вступил в ряды ВВС США и был направлен в Южную Корею. Корейская война, в которой принимали участие Штаты, закончилась семь лет назад. С тех пор американский военный контингент в этом регионе, по словам Норриса, «умирал от безделья и не знал, чем заняться».

От скуки Чак записался в местную секцию Тансудо – корейского аналога каратэ. К моменту окончания своего армейского контракта в 1962 году Норрис уже имел черный пояс.

В 1963 году Норрис открыл свою школу каратэ. Благодаря победе на «всемирном чемпионате всех звезд» в Лос-Анжелесе, одна школа Норриса превратилась в сеть школ – к концу 60-х их насчитывалось более 30 по всей стране.

Чак побеждал на чемпионатах еще шесть раз. Это были поединки «фулл-контакт» со странными правилами. Поединки проходили внутри боксерского ринга, а большинство очков присуждали за удары ногами. Причем, ударам не всегда требовалось даже попадать в цель. Иногда было достаточно их просто красиво наметить.

Кино

My next movie was Good Guys Wear Black (aka Black Tigers) in 1978. What was your favorite line or scene from that movie? God bless, Chuck Norris Фото опубликовано Chuck Norris (@chucknorris) Дек 17 2016 в 2:04 PST

По легенде, Норриса привел в кино Стив Маккуин – на тот момент звезда первой величины. В нулевые его вспомнят вновь. Макккуин – гонщик, курильщик и любитель кожаных курток станет ролевой моделью для хипстеров.

Маккуин учился кунг-фу в школе Брюса Ли. Он и порекомендовал Ли «настоящего американского каратиста» для роли антагониста в картину «Путь Дракона». Норрис уже имел актерский опыт. В 1969-м он снялся в шпионской картине «Команда разушителей». Одну из ролей там сыграла красавица Шэрон Тейт: в том же году она будет зверски убита в своем доме бандой маньяка Чарльза Мэнсона.

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Финальный поединок «Пути Дракона», где Ли и Норрис сходятся друг с другом в римском Колизее, и сегодня остается эталоном кино о каратистах. Но, даже несмотря на успех фильма, Норрис вплоть до конца 70-х продолжать прозябать на задворках Голливуда. Его каратэ было отличным, но актерская игра – отвратительной. Понимая это, Норрис пошел на актерские курсы.





Библия

Дважды женатый Чак Норрис называет себя «убежденным христианином» и проповедует традиционные ценности. Чак написал около десятка книг, где он убеждает в правоте идеи креационизма (создания вселенной Творцом) и поддерживает идею ввести обязательные молитвы в школах. По его мнению, это сократит употребление наркотиков молодежью и отвлечет ее от уличных банд. Одна из последних книг Чака называется «Патриотизм черного пояса».

Норрис - активный противник однополых браков. Однополые браки были легализованы на всей территории США в июне 2015 года. Чак публично выступил с осуждением этого решения.

Трамп

Martial Arts weapons training can help with greater hand and eye coordination. Фото опубликовано Chuck Norris (@chucknorris) Ноя 26 2016 в 3:23 PST

Чак Норрис поддерживал Дональда Трампа с самого начала президентской гонки.

«Я верю, что этот человек способен изменить нашу жизнь к лучшему. Отдать свой голос за Клинтон против Трампа равнозначно безразличию к будущему Америки», - сказал Норрис в июле 2016 года.

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Трамп и Норрис встретились впервые 42 года назад, когда Норрис пытался вновь завоевать титул чемпиона по каратэ. Он вспоминает: «Дональд спросил меня: «Зачем тебе все это нужно, Чак?». Я сказал: «Мне 34 года, и я хочу уйти из этой игры победителем». Было видно, что на Трампа это произвело впечатление».

Техас

In 1986 I also filmed the movie "Firewalker" with Louis Gossett Jr and Melody Anderson. This was a change of pace for me by being a comedy action movie. Фото опубликовано Chuck Norris (@chucknorris) Янв 24 2017 в 4:26 PST

В 2012 году в Техасе набрало силу движение за выход из состава США. Поводом для этого посужило переизбрание Барака Обамы на второй срок и растущий внешний долг страны. Политическая организация «Республика Техас» обвинило государство в подрыве благосостояния штата.

Штат Техас – второй крупнейший штат после Аляски. Он вошел в состав США в 1845 году по договору (до этого с 1836 года территория Техаса была независима, а ранее принадлежала Мексике). За Техасом закреплены особые права. Он имеет право провести референдум по вопросу собственной независимости.

«Я готов стать президентом Техаса, если штат решит существовать отдельно, - заявил тогда Чак Норрис. – Люди смеются, но президент может понадобиться Техасу уже очень скоро».

Впрочем, в итоге петицию за отделение Техаса подписали менее 1% его жителей.

Шорты

I don't just want em, I need em. #chucknorrispants #chucknorristrousers Фото опубликовано Jeremy Oran Feelz (@therealjof) Окт 19 2015 в 8:20 PDT

В 1983 году Чак снялся для журнальной рекламы джинсов. Модель назвали «джинсами для мужчин действия». Согласно рекламе, они не протирались, если вы занимались в них каратэ. «Если ты мужик и привык действовать, действуй в специальных джинсах от Чака Норриса», - вещал Чак со страниц журналов.

В конце нулевых пользователи интернета сделали фотошоп этой рекламы. Джинсы укоротили до коротких шорт, а Чака нарядили в ковбойские сапоги и рубаху. Вид у крутого Уокера в шортах и сапогах получился совершенно дикий. При этом многие приняли рекламу шорт за правду.

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Мем

С 2005 года в интернете существует сайт «Факты о Чаке Норрисе». Он ежедневно публикует шутки из серии: «Когда Чак Норрис родился, он сам довез свою маму до дома из госпиталя». Или: «Однажды Чак Норрис дрался с суперменом. По уговору, проигравший должен был надеть трусы поверх верней одежды».

Сам Норрис знает о существовании сайта. Он прокомментировал это так: «Я этого не понимаю, но пусть ребята веселятся».