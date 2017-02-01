Президент всея Техаса. Чак Норрис, которого мы не знали
Несостоявшийся президент сепаратистского штата Техас, сторонник Трампа и человек, который рекламировал самые дурацкие шорты на свете. Все это Чак Норрис – актер, чей удар ногой с разворота (вертушку) пытались повторить на всем просторе СССР от Калининграда до Находки.
В темной стороне Крутого Уокера разбирался «Советский спорт».
Деревня
Чаку Норрису 76 лет. Его полное имя – Карлос Рэй Норрис, он родился в американской глубинке штата Оклахома в семье пьющего автомеханика и индианки-полукро
Свое детство Чак провел в автомобильном прицепе. Чтобы выбраться из социального дна, он решил пойти в армию, а затем – стать полицейским
Каратэ
В 1959 году 19-летний Норрис вступил в ряды ВВС США и был направлен в Южную Корею. Корейская война, в которой принимали участие Штаты, закончилась семь лет назад. С тех пор американский военный контингент в этом регионе, по словам Норриса, «умирал от безделья и не знал, чем заняться».
От скуки Чак записался в местную секцию Тансудо – корейского аналога каратэ. К моменту окончания своего армейского контракта в 1962 году Норрис уже имел черный пояс.
В 1963 году Норрис открыл свою школу каратэ. Благодаря победе на «всемирном чемпионате всех звезд» в Лос-Анжелесе, одна школа Норриса превратилась в сеть школ – к концу 60-х их насчитывалось более 30 по всей стране.
Чак побеждал на чемпионатах еще шесть раз. Это были поединки «фулл-контакт» со странными правилами. Поединки проходили внутри боксерского ринга, а большинство очков присуждали за удары ногами. Причем, ударам не всегда требовалось даже попадать в цель. Иногда было достаточно их просто красиво наметить.
Кино
По легенде, Норриса привел в кино Стив Маккуин – на тот момент звезда первой величины. В нулевые его вспомнят вновь. Макккуин – гонщик, курильщик и любитель кожаных курток станет ролевой моделью для хипстеров.
Маккуин учился кунг-фу в школе Брюса Ли. Он и порекомендовал Ли «настоящего американского каратиста» для роли антагониста в картину «Путь Дракона». Норрис уже имел актерский опыт. В 1969-м он снялся в шпионской картине «Команда разушителей». Одну из ролей там сыграла красавица Шэрон Тейт: в том же году она будет зверски убита в своем доме бандой маньяка Чарльза Мэнсона.
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Финальный поединок «Пути Дракона», где Ли и Норрис сходятся друг с другом в римском Колизее, и сегодня остается эталоном кино о каратистах. Но, даже несмотря на успех фильма, Норрис вплоть до конца 70-х продолжать прозябать на задворках Голливуда. Его каратэ было отличным, но актерская игра – отвратительной. Понимая это, Норрис пошел на актерские курсы.
Библия
Дважды женатый Чак Норрис называет себя «убежденным христианином» и проповедует традиционные ценности. Чак написал около десятка книг, где он убеждает в правоте идеи креационизма (создания вселенной Творцом) и поддерживает идею ввести обязательные молитвы в школах. По его мнению, это сократит употребление наркотиков молодежью и отвлечет ее от уличных банд. Одна из последних книг Чака называется «Патриотизм черного пояса».
Норрис - активный противник однополых браков. Однополые браки были легализованы на всей территории США в июне 2015 года. Чак публично выступил с осуждением этого решения.
Трамп
Чак Норрис поддерживал Дональда Трампа с самого начала президентской гонки.
«Я верю, что этот человек способен изменить нашу жизнь к лучшему. Отдать свой голос за Клинтон против Трампа равнозначно безразличию к будущему Америки», - сказал Норрис в июле 2016 года.
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Трамп и Норрис встретились впервые 42 года назад, когда Норрис пытался вновь завоевать титул чемпиона по каратэ. Он вспоминает: «Дональд спросил меня: «Зачем тебе все это нужно, Чак?». Я сказал: «Мне 34 года, и я хочу уйти из этой игры победителем». Было видно, что на Трампа это произвело впечатление».
Техас
В 2012 году в Техасе набрало силу движение за выход из состава США. Поводом для этого посужило переизбрание Барака Обамы на второй срок и растущий внешний долг страны. Политическая организация «Республика Техас» обвинило государство в подрыве благосостояния штата.
Штат Техас – второй крупнейший штат после Аляски. Он вошел в состав США в 1845 году по договору (до этого с 1836 года территория Техаса была независима, а ранее принадлежала Мексике). За Техасом закреплены особые права. Он имеет право провести референдум по вопросу собственной независимости.
«Я готов стать президентом Техаса, если штат решит существовать отдельно, - заявил тогда Чак Норрис. – Люди смеются, но президент может понадобиться Техасу уже очень скоро».
Впрочем, в итоге петицию за отделение Техаса подписали менее 1% его жителей.
Шорты
В 1983 году Чак снялся для журнальной рекламы джинсов. Модель назвали «джинсами для мужчин действия». Согласно рекламе, они не протирались, если вы занимались в них каратэ. «Если ты мужик и привык действовать, действуй в специальных джинсах от Чака Норриса», - вещал Чак со страниц журналов.
В конце нулевых пользователи интернета сделали фотошоп этой рекламы. Джинсы укоротили до коротких шорт, а Чака нарядили в ковбойские сапоги и рубаху. Вид у крутого Уокера в шортах и сапогах получился совершенно дикий. При этом многие приняли рекламу шорт за правду.
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Мем
С 2005 года в интернете существует сайт «Факты о Чаке Норрисе». Он ежедневно публикует шутки из серии: «Когда Чак Норрис родился, он сам довез свою маму до дома из госпиталя». Или: «Однажды Чак Норрис дрался с суперменом. По уговору, проигравший должен был надеть трусы поверх верней одежды».
Сам Норрис знает о существовании сайта. Он прокомментировал это так: «Я этого не понимаю, но пусть ребята веселятся».