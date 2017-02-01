Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Трактор3 : 3ЦСКА
Футбол  Зенит1 : 1Одд
Баскетбол  Зенит- : -Нижний Новгород
Хоккей  Салават Юлаев1 : 3СКА
Теннис  Гаврилова1:3Кузнецова
Бенди  Россия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент всея Техаса. Чак Норрис, которого мы не знали

Михаил Боков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Президент всея Техаса. Чак Норрис, которого мы не знали
Источник: Associated Press

Несостоявшийся президент сепаратистского штата Техас, сторонник Трампа и человек, который рекламировал самые дурацкие шорты на свете. Все это Чак Норрис – актер, чей удар ногой с разворота (вертушку) пытались повторить на всем просторе СССР от Калининграда до Находки.

В темной стороне Крутого Уокера разбирался «Советский спорт».

Деревня

The 1996 movie "Forest Warrior" was a change of pace for me. How many of you have seen it. God bless, Chuck Norris

Фото опубликовано Chuck Norris (@chucknorris)

Чаку Норрису 76 лет. Его полное имя – Карлос Рэй Норрис, он родился в американской глубинке штата Оклахома в семье пьющего автомеханика и индианки-полукровки. Писатель Джон Стейнбек в романе «Гроздья гнева» писал: оклахомцев, которые во времена Великой Депрессии двинулись на юг и на запад в поисках лучшей жизни, остальные американцы презрительно называли «оки». Их считали за попрошаек, людей бескультурных, готовых взяться за любую работу.

Свое детство Чак провел в автомобильном прицепе. Чтобы выбраться из социального дна, он решил пойти в армию, а затем – стать полицейским

Каратэ

The second movie I made was Way Of The Dragon, with Bruce Lee in 1972. This was my first costarring role.

Фото опубликовано Chuck Norris (@chucknorris)

В 1959 году 19-летний Норрис вступил в ряды ВВС США и был направлен в Южную Корею. Корейская война, в которой принимали участие Штаты, закончилась семь лет назад. С тех пор американский военный контингент в этом регионе, по словам Норриса, «умирал от безделья и не знал, чем заняться».

От скуки Чак записался в местную секцию Тансудо – корейского аналога каратэ. К моменту окончания своего армейского контракта в 1962 году Норрис уже имел черный пояс.

В 1963 году Норрис открыл свою школу каратэ. Благодаря победе на «всемирном чемпионате всех звезд» в Лос-Анжелесе, одна школа Норриса превратилась в сеть школ – к концу 60-х их насчитывалось более 30 по всей стране.

Чак побеждал на чемпионатах еще шесть раз. Это были поединки «фулл-контакт» со странными правилами. Поединки проходили внутри боксерского ринга, а большинство очков присуждали за удары ногами. Причем, ударам не всегда требовалось даже попадать в цель. Иногда было достаточно их просто красиво наметить.

Кино

По легенде, Норриса привел в кино Стив Маккуин – на тот момент звезда первой величины. В нулевые его вспомнят вновь. Макккуин – гонщик, курильщик и любитель кожаных курток станет ролевой моделью для хипстеров.

Маккуин учился кунг-фу в школе Брюса Ли. Он и порекомендовал Ли «настоящего американского каратиста» для роли антагониста в картину «Путь Дракона». Норрис уже имел актерский опыт. В 1969-м он снялся в шпионской картине «Команда разушителей». Одну из ролей там сыграла красавица Шэрон Тейт: в том же году она будет зверски убита в своем доме бандой маньяка Чарльза Мэнсона.

Читать еще на сайте «Советского спорта»: Брюс Лай, Брюс Ле и другие - все клоны Брюса Ли

Финальный поединок «Пути Дракона», где Ли и Норрис сходятся друг с другом в римском Колизее, и сегодня остается эталоном кино о каратистах. Но, даже несмотря на успех фильма, Норрис вплоть до конца 70-х продолжать прозябать на задворках Голливуда. Его каратэ было отличным, но актерская игра – отвратительной. Понимая это, Норрис пошел на актерские курсы.


Библия

Дважды женатый Чак Норрис называет себя «убежденным христианином» и проповедует традиционные ценности. Чак написал около десятка книг, где он убеждает в правоте идеи креационизма (создания вселенной Творцом) и поддерживает идею ввести обязательные молитвы в школах. По его мнению, это сократит употребление наркотиков молодежью и отвлечет ее от уличных банд. Одна из последних книг Чака называется «Патриотизм черного пояса».

Норрис - активный противник однополых браков. Однополые браки были легализованы на всей территории США в июне 2015 года. Чак публично выступил с осуждением этого решения.

Трамп

Martial Arts weapons training can help with greater hand and eye coordination.

Фото опубликовано Chuck Norris (@chucknorris)

Чак Норрис поддерживал Дональда Трампа с самого начала президентской гонки.

«Я верю, что этот человек способен изменить нашу жизнь к лучшему. Отдать свой голос за Клинтон против Трампа равнозначно безразличию к будущему Америки», - сказал Норрис в июле 2016 года.

Читать еще на сайте «Советского спорта»: Тренируйся как гражданин России Стивен Сигал

Трамп и Норрис встретились впервые 42 года назад, когда Норрис пытался вновь завоевать титул чемпиона по каратэ. Он вспоминает: «Дональд спросил меня: «Зачем тебе все это нужно, Чак?». Я сказал: «Мне 34 года, и я хочу уйти из этой игры победителем». Было видно, что на Трампа это произвело впечатление».

Техас

В 2012 году в Техасе набрало силу движение за выход из состава США. Поводом для этого посужило переизбрание Барака Обамы на второй срок и растущий внешний долг страны. Политическая организация «Республика Техас» обвинило государство в подрыве благосостояния штата.

Штат Техас – второй крупнейший штат после Аляски. Он вошел в состав США в 1845 году по договору (до этого с 1836 года территория Техаса была независима, а ранее принадлежала Мексике). За Техасом закреплены особые права. Он имеет право провести референдум по вопросу собственной независимости.

«Я готов стать президентом Техаса, если штат решит существовать отдельно, - заявил тогда Чак Норрис. – Люди смеются, но президент может понадобиться Техасу уже очень скоро».

Впрочем, в итоге петицию за отделение Техаса подписали менее 1% его жителей.

Шорты

I don't just want em, I need em. #chucknorrispants #chucknorristrousers

Фото опубликовано Jeremy Oran Feelz (@therealjof)

В 1983 году Чак снялся для журнальной рекламы джинсов. Модель назвали «джинсами для мужчин действия». Согласно рекламе, они не протирались, если вы занимались в них каратэ. «Если ты мужик и привык действовать, действуй в специальных джинсах от Чака Норриса», - вещал Чак со страниц журналов.

В конце нулевых пользователи интернета сделали фотошоп этой рекламы. Джинсы укоротили до коротких шорт, а Чака нарядили в ковбойские сапоги и рубаху. Вид у крутого Уокера в шортах и сапогах получился совершенно дикий. При этом многие приняли рекламу шорт за правду.

Читать еще на сайте «Советского спорта»: Тренируйся как Гойко Митич – главный индеец СССР

Мем

С 2005 года в интернете существует сайт «Факты о Чаке Норрисе». Он ежедневно публикует шутки из серии: «Когда Чак Норрис родился, он сам довез свою маму до дома из госпиталя». Или: «Однажды Чак Норрис дрался с суперменом. По уговору, проигравший должен был надеть трусы поверх верней одежды».

Сам Норрис знает о существовании сайта. Он прокомментировал это так: «Я этого не понимаю, но пусть ребята веселятся».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Трансляция матча «Зенит» – «Одд» (видео, онлайн)
Хоккей
«Салават Юлаев» – СКА. Онлайн
Футбол
Официально: Иванович перешел в «Зенит»
Футбол
Аренда Зозули в «Райо Вальекано» отменена
MMA
ВИДЕО ДНЯ: экс-чемпион UFC Вердум провел мастер-класс для детей Кадырова
Хоккей
Форвард «Омских Ястребов» Манукян установил рекорд результативности в «регулярке» МХЛ
Хоккей
Мозякин повторил бомбардирский рекорд Радулова в одном регулярном чемпионате КХЛ
Керлинг
Женская сборная России разгромила Казахстан на Универсиаде
Футбол
«Зенит» может купить полузащитника «Кубани» Якубу
Футбол
Зоран Тошич: Посмотрим, что покажет «Спартак», но ЦСКА далеко красно-белых не отпустит
все новости