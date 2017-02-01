Вечер юбилеев и подарков в Челябинске. Как «Трактор» победил ЦСКА
Валерий Ничушкин впервые сыграл против родного «Трактора». Именинник Кирилл Кольцов щедро раздавал подарки. А впервые вызванный в сборную Алексей Кручинин отметил рождение сына голом, вызвавшим восторг у легендарных братьев Сергея и Николая Макарова. Хозяева, трижды уступая в счете, одержали красивую победу.
Сегодня самому результативному защитнику в чемпионатах страны Кириллу Кольцову исполнилось 34 года. Один из главных молчунов лиги продолжает штамповать шайбы и в нынешнем сезоне: с 12-ю голами он лидирует в снайперской гонке игроков обороны.
На этот раз Кольцов сделал подарков больше, чем принял. В начале второго периода шайба, посланная из-за ворот Дмитрием Кугрышевым на пятачок, от конька именинника юркнула в сетку. Армейцы открыли счет.
Правда, шайбу эту поджидал блудный сын Челябинска Валерий Ничушкин, впервые вышедший против родного «Трактора», и наверняка переправил бы в ворота.
Вскоре Ничушкин одарил родных зрителей своей фирменной фишкой – силовым проходом по правому краю. Армеец оставил позади Кольцова и готов был расправиться с вратарем сборной Чехии Павлом Францоузом, но на помощь пришел разжалованный из капитанов защитник Владимир Денисов и выбил шайбу.
Между этими моментами «Арену «Трактор» поставил на уши свежеиспеченный отец и сборник 25-летний Алексей Кручнин. Челябинская Ракета легко умчалась от защитников Артема Блажиевского и Никиты Пицакина, а его бросок в девятку заставил бить в ладоши привередливых чемпионов-ветера
Кручинин долго лечился, покинув лазарет, успел провести всего три матча. В Питере, где «Трактор» уступили 3:5, понравился главному тренеру СКА и сборной Олегу Знарку и получил вызов на Шведские игры.
- Передаю привет жене Кристине, спасибо тебе за сына, - кричал счастливый отец в телекамеру во втором перерыве.
К тому моменту хозяева уступали 1:2. Второй раз уязвил ворота Францоуза Кирилл Петров. Шайба эта стала для него дважды юбилейной – 20-й в сезоне и 100-й в чемпионатах страны.
А третий период стал бенефисом челябинских легионеров. Полу Щехуре для дубля хватило чуть больше двух минут. Чудо-передачами его снабдили Кольцов и ветеран Максим Якуценя. Между этими голами Александр Попов в третий раз вывел гостей вперед.
А точку поставил капитан «Льва»-2014 Иржи Новотны, реализовав численное преимущество с волшебного паса того же Якуцени, которого 12 лет назад Вячеслав Быков отчислил из ЦСКА.
Такого поворота армия Дмитрия Квартальнова не ожидала. Францоуз переиграл вратаря сборной России Илью Сорокина. Приглашенный в национальную сборную Вячеслав Основин (тоже экс-челябинец) подарил родной команде то самое численное преимущество, которое воплотил в победный гол Новотны.
Наконец, попавший в список Знарка нападающие Андрей Светлаков и Максим Мамин в заявку на матч не попали. Как и защитник Михаил Науменков из олимпийского списка Олега Браташа.
Получив щелчок по носу, московские армейцы заметно понизили шансы догнать лидера регулярного чемпионата СКА.
Матч
Трактор - ЦСКА - 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
Голы:
Кугрышев (Денисов, Ничушкин), 24:15 (0:1). Кручинин (Якуценя, Францоуз), 26:13 (1:1). Петров (Попов, да Коста), 35:19 (1:2). Щехура (Кольцов, Кручинин), 44:10 (2:2). Попов (Петров, да Коста), 45:30 (2:3). Щехура (Якуценя), 46:25 (3:3). Новотны (Якуценя), 56:24 (4:3).
Место и дата
01 февраля 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция