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«Провокация Фуркада? Со временем Логинов восстановит репутацию»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Провокация Фуркада? Со временем Логинов восстановит репутацию»
Источник: Associated Press

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о составе сборной России на чемпионат мира и провокационном сообщении Мартена Фуркада.

- Сергей, мы с вами практически угадали состав, когда общались во время чемпионата Европы. Хотя это было и не сложно. Разве, что Волкова не очень учитывали.
- Не знаю, я как раз Волкова учитывал, - не согласен Сергей Тарасов. – Говорил только, что многое будет зависеть от того, как он будет чувствовать себя на Европе. А так – он надежный. Его, видимо, планируют на первый этап.

- Это вы уже про эстафету?
- Да. А от первого этапа многое зависит. Волкова или Цветкова планируют на первый этап. Хохфильцен – непростое место. Я не знаю, как там Цветков бегал, нет у меня таких данных. Как они себя покажут в индивидуальных гонках, исходя из этого тренеры и будут выбирать.

- Второй этап?
- В составе восемь человек, трудно сейчас гадать. Ясно, что Логинов почти наверняка усилит команду. Рискнут ли Гараничева ставить в эстафету, трудно сказать. Думаю, на второй и третий этапы будут рассматривать Бабикова и Логинова.

- Именно в таком порядке?
- Думаю, да. Третий этап более ответственный, а Логинов постабильнее выглядит, чем Бабиков. Но опять же, повторю, многое зависит от того, как кто себя проявит уже на чемпионате мира.

- Вчера у Логинова был день рождения – 25 лет. СБР поздравил биатлониста на его странице в соцсети. Но туда зашел Мартен Фуркад и написал: не забудьте указать главное достижение Логинова – 2-летнюю дисквалификацию за ЭПО. Это сообщение вызвало бурю гневных комментариев и Фуркад его удалил.
- Такое только время лечит. Теперь Логинову надо по-новому завоевывать репутацию. Главное больше не допускать ошибок, и со временем отрицательное отношение пройдет.

Это, как человек отсидел срок и вернулся из зоны. Его же никто за это целовать не будет. Он же не из космоса вернулся героем страны. К таким вначале во дворе относятся очень подозрительно, обходят стороной, но потом, когда видят, что человек нормальный, отношение меняется.

- Надо не обращать внимание на шепот за спиной, а делать свое дело?
- Именно, не отвечать на все эти выпады, а спокойно делать свое дело.

- Перейдем к женщинам. Было много споров по кандидатуре Виролайнен. Но, учитывая нынешнее положение в нашем женском биатлоне, ее включение в состав на ЧМ выглядит совершенно логично.
- Никто из включенных в состав первой сборной, кто выступал на чемпионате Европы, - Виролайнен, Слепцова и Старых - споры не вызывает. Но надо учитывать уровень чемпионата Европы. Поэтому нам трудно судить о реальном состоянии этих наших девушек.

- Учитывая нынешнее состояние нашего женского биатлона, кажется, всех сильнейших взяли на ЧМ. Как говорится, все, что было в погребах, выставили на праздничный стол.
- Сейчас наш женский биатлон не такой сильный, чтоб что-то припрятывать.

Состав сборной России на ЧМ: 

Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.

Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых. 

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