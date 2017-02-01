Героя слава: как «Райо» отказался от услуг Зозули из-за его имиджа

Клуб, известный левыми взглядами своих фанатов, не смог убедить болельщиков в лояльности украинского форварда



В первый же день после закрытия зимнего трансферного окна в европейском футболе произошло из ряда вон выходящее событие. Клуб, арендовавший футболиста, отказался от его услуг. Нет, игрок не приехал в расположение команды пьяным. Он не угодил в тюрьму, празднуя переход. Он даже не провалил медицинское обследование из-за травмы. Он просто не угодил фанатам, которые посчитали его ярым националистом и ультраправым. Конечно, речь идет об украинском футболисте Романе Зозуле, который в последний день трансферного окна оформил аренду, перейдя из «Бетиса» в «Райо Вальекано».

Чтобы разобраться, в чем же дело, нужно вернуться на пару лет назад, в то время, когда начался военный конфликт на Украине. Форвард «Днепра» Роман Зозуля решил помогать украинским военным, ведущим операцию на Донбассе, всеми возможными способами, от моральной поддержки до вполне ощутимых материальных знаков внимания.



Наибольшую известность получила акция по сбору средств в помощь бойцам АТО. Ради этого футболист отдал свой главный трофей – серебряную медаль за выход в финал Лиги Европы с «Днепром». Зозуля выставил ее на аукцион и продал за 210 тысяч гривен. Покупателем оказался дзюдоист Александр Киселёв из Днепропетровска. Правда, победитель аукциона, после того как передал причитающиеся Зозуле средства за медаль, отказался забирать купленный трофей, оставив его Роману.

Победитель аукциона-Александр Киселев.Купил медаль за 210 тыс. гривен и вернул ее мне!Спасибо Вам большое🙏🏻 pic.twitter.com/b51XyM4GYj — Роман Зозуля (@zozulyaroman18) 13 января 2016 г.

Когда Роман получил травму, которая вывела его из строя почти на год, он наконец-то сумел оказаться там, где так хотел – на фронте. Сначала он предпринял несколько вылазок — посетил военнослужащих, объехал несколько блок-постов. А потом вместе с радикальными болельщиками «Днепра» создал специальный фонд, который назвал «Народная армия». После этого футболиста представили к государственной награде.

Ребята в гости заезжали по дороге в АТО. Рад был видеть. Слава Україні!💪🏻🙏🏻 pic.twitter.com/MhgHfJyAbJ — Роман Зозуля (@zozulyaroman18) 4 мая 2016 г.

В социальных сетях Зозуля выкладывал фотографии с военными, участвующими в АТО. Было и фото, на котором Зозуля позирует рядом с портретом Степана Бандеры на фанатском шарфе – подпись к фото гласит «Ох и похожи».

Имидж был создан. Осталось донести его до испанских фанатов. Это сделал один из местных журналистов, принявший герб Украины на футболке Зозули, когда тот приехал подписывать контракт с «Бетисом», за символику ультраправых. Клуб заставил газету извиняться, а статью удалить, но было поздно: Зозуля для испанцев уже стал символом национализма. Именно это и припомнили футболисту болельщики «Райо», когда объявили клубу ультиматум.

«Мартин Преса! Мы не хотим видеть в нашей команде таких футболистов, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя давать надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему запачкать её. Мы не будем рады его приходу. Он давал деньги фашистским батальонам и часто поддерживал ультраправых на Украине. Трибуны «Райо» будут против этого человека, где бы он ни находился: хоть на поле, хоть секторе»

Позже в адрес клуба посыпались угрозы от обычного бойкота матчей вплоть до возможных акций у клубного офиса. В команде как-то попытались успокоить болельщиков, опубликовав обращение Зозули на официальном сайте.

«К сожалению, мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который плохо знает о настоящем моей страны и о моей карьере. Я прибыл в аэропорт Севильи в футболке с гербом моей страны, Украины, и со стихами Тараса Шевченко, поэта, которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была футболка военизированной группировки, чья символика не похожа на герб моей страны. Бетис попросил газету уничтожить эту заметку, что она сделала немедленно, признав ошибку и попросив прощения», - говорится в обращении Зозули.

Часть болельщиков «Райо» сочли инцидент исчерпанным и были готовы принять новичка: «Добро пожаловать в Вальекас, друг!»

Но для большинства радикальных фанатов это уже ничего не меняло. Они снова и снова постили в соцсетях фото Зозули рядом с портретом Бандеры, называя футболиста неонацистом. Разрисовали стены стадиона призывами «Нет фашистам» и «Нет Зозуле», а на открытую тренировку клуба пришли с огромным баннером, направленным против украинского игрока. Только после этого боссы «Райо» одумались и приняли решение отказаться от сделки.

Зозуле и его агентам, конечно, стоило быть осмотрительнее и навести справки о клубе, в который игрок собирался переходить. У «Райо Вальекано» есть особая история. Клуб базируется в районе Мадрида, который называется Вальекас. Именно здесь был центр сопротивления фашистскому режиму Франко, этот район был одним из самых пострадавших во время осады Мадрида франкистами в конце гражданской войны. Позже члены сопротивления играли за команду. Болельщики клуба пропитаны левыми настроениями, они поддерживают анархистов, зеленых, антиглобалистов и ЛГБТ-движение. Здесь на дух не переносят ничего, что хоть издали напоминает национализм, не говоря уже о фашизме и открытой демонстрации крайне правых взглядов.

В общем, в эпоху открытости и соцсетей с портретами политиков футболистам надо быть поаккуратнее – не в каждый клуб примут.