Ковбои звезду не оседлали. Хет-трик Шипачева продлил ужас «Салавата»
Теперь
у Уфы восемь проигранных матчей подряд. К тому же и новых проблем прибавляется:
вратаря Андрея Гаврилова пришлось поменять уже после первого периода, хотя тот
ни разу не пропустил.
Дацюк – плюс, Умарк – минус
«Салават» вернулся в Уфу после выездной серии и
Матча звезд КХЛ, с последней домашней игры на «Уфа-Арене» прошло больше
половины месяца. Повод прервать серию из семи поражений был бы отличным, если б
не одно обстоятельство: играть сразу против СКА.
Бодрящий разговор с болельщиками в аэропорту –
вероятно, полезная в такой ситуации процедура. Тем более публика уфимская
поприветливее той, что заходила в гости к «Спартаку». Хотя и ситуация у
«Салавата» все же лучше: с преимуществом домашней площадки в первом раунде
плей-офф уже не получится, но по попаданию в плей-офф запас еще есть.
На травму Линуса Умарка у СКА в ответ массовые
потери: Сергей Плотников, Стив Мозес, Виктор Тихонов и Патрик Херсли остаются
на больничном. Олег Знарок взял на выезд вылечившегося Андрея Зубарева, но на
игру с «Салаватом» не поставил – бережет, видимо.
Вернулся после Матча звезд НХЛ и североамериканских
почестей Павел Дацюк. Без капитана петербуржцы уступили «Торпедо» и
расслабились в третьем периоде матча с «Трактором». Физическое состояние после
перерыва у 38-летнего форварда, может быть, и не лучшее, но опыт это покрывает.
Даже серия из семи поражений и всего две победы в
этом году не остановили креатив «Салавата»: клуб запустил в соцсетях конкурс на
самый лучший мем про неудачи команды, а матчи против СКА и ЦСКА пройдут под
девизом «Верхом на звезде». Афиши в стиле розыска опасного преступника Дикого
Запада, группа поддержки в шляпах и клетчатых рубашках, даже маскоты в пончо –
все это помогает отвлечься от неудач команды.
Перед матчем Федерация хоккея опубликовала список
хоккеистов сборной на матчи Евротура. Из СКА Знарок вызвал Игоря Шестеркина,
Егора Рыкова и Николая Прохоркина, который в матче с «Трактором» впервые
оформил дубль за клуб и вообще принес победу. Из «Салавата» в сборной Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов. Оба
впервые, но это уж точно не спонтанное решение Олега Знарка.
Видео на 10 минут
Первый период прошел на равных, запомнились только
10-минутный дисциплинарный штраф Максима Гончарова, падение арбитра и обработка
спины Андрея Гаврилова заморозкой. Последнее – причина внезапной замены
россиянина на Никласа Сведберга в первом перерыве, при счете 0:0.
У шведа вышло гораздо хуже: не успел ничего поймать
– сразу пропустил, на первой минуте второго периода. Форварды СКА запутали
Сведберга быстрыми передачами, тот лежал отыгранным вне вратарской площади,
когда Вадим Шипачев забивал свой первый.
Центральные нападающие – дефицит в СКА, на
предыдущем выезде пришлось защитнику Егору Яковлеву выходить в этой роли. А
теперь вернулся один центр, но результат сделал другой: Шипачев забил еще и в
середине второго периода, и в середине третьего.
С хет-триками «Салавату» у СКА в сезоне полный
порядок: в Петербурге у Ковальчука получилось, теперь новый герой. Третий гол
засчитали только после 10-минутного видеопросмотра – все это время у команды
Игоря Захаркина оставалась надежда спастись, но кода шайбу подтвердили, шансы
почти испарились. Уфимцы снова забили только один – когда СКА втроем не закрыл
Энвера Лисина.
СКА снова выиграл и ушел от ЦСКА на расстояние в пять очков – важный момент борьбы за Кубок Континента. А для «Салавата» и поражение команды Квартальнова – минус, потому что московские армейцы приедут в Уфу следом за петербургскими, и они будут весьма злыми.