Ковбои звезду не оседлали. Хет-трик Шипачева продлил ужас «Салавата»

Теперь у Уфы восемь проигранных матчей подряд. К тому же и новых проблем прибавляется: вратаря Андрея Гаврилова пришлось поменять уже после первого периода, хотя тот ни разу не пропустил.

Дацюк – плюс, Умарк – минус

«Салават» вернулся в Уфу после выездной серии и Матча звезд КХЛ, с последней домашней игры на «Уфа-Арене» прошло больше половины месяца. Повод прервать серию из семи поражений был бы отличным, если б не одно обстоятельство: играть сразу против СКА.

Бодрящий разговор с болельщиками в аэропорту – вероятно, полезная в такой ситуации процедура. Тем более публика уфимская поприветливее той, что заходила в гости к «Спартаку». Хотя и ситуация у «Салавата» все же лучше: с преимуществом домашней площадки в первом раунде плей-офф уже не получится, но по попаданию в плей-офф запас еще есть.

На травму Линуса Умарка у СКА в ответ массовые потери: Сергей Плотников, Стив Мозес, Виктор Тихонов и Патрик Херсли остаются на больничном. Олег Знарок взял на выезд вылечившегося Андрея Зубарева, но на игру с «Салаватом» не поставил – бережет, видимо.

Вернулся после Матча звезд НХЛ и североамериканских почестей Павел Дацюк. Без капитана петербуржцы уступили «Торпедо» и расслабились в третьем периоде матча с «Трактором». Физическое состояние после перерыва у 38-летнего форварда, может быть, и не лучшее, но опыт это покрывает.

Даже серия из семи поражений и всего две победы в этом году не остановили креатив «Салавата»: клуб запустил в соцсетях конкурс на самый лучший мем про неудачи команды, а матчи против СКА и ЦСКА пройдут под девизом «Верхом на звезде». Афиши в стиле розыска опасного преступника Дикого Запада, группа поддержки в шляпах и клетчатых рубашках, даже маскоты в пончо – все это помогает отвлечься от неудач команды.

Перед матчем Федерация хоккея опубликовала список хоккеистов сборной на матчи Евротура. Из СКА Знарок вызвал Игоря Шестеркина, Егора Рыкова и Николая Прохоркина, который в матче с «Трактором» впервые оформил дубль за клуб и вообще принес победу. Из «Салавата» в сборной Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов. Оба впервые, но это уж точно не спонтанное решение Олега Знарка.

Видео на 10 минут

Первый период прошел на равных, запомнились только 10-минутный дисциплинарный штраф Максима Гончарова, падение арбитра и обработка спины Андрея Гаврилова заморозкой. Последнее – причина внезапной замены россиянина на Никласа Сведберга в первом перерыве, при счете 0:0.

У шведа вышло гораздо хуже: не успел ничего поймать – сразу пропустил, на первой минуте второго периода. Форварды СКА запутали Сведберга быстрыми передачами, тот лежал отыгранным вне вратарской площади, когда Вадим Шипачев забивал свой первый.

Центральные нападающие – дефицит в СКА, на предыдущем выезде пришлось защитнику Егору Яковлеву выходить в этой роли. А теперь вернулся один центр, но результат сделал другой: Шипачев забил еще и в середине второго периода, и в середине третьего.

С хет-триками «Салавату» у СКА в сезоне полный порядок: в Петербурге у Ковальчука получилось, теперь новый герой. Третий гол засчитали только после 10-минутного видеопросмотра – все это время у команды Игоря Захаркина оставалась надежда спастись, но кода шайбу подтвердили, шансы почти испарились. Уфимцы снова забили только один – когда СКА втроем не закрыл Энвера Лисина.

СКА снова выиграл и ушел от ЦСКА на расстояние в пять очков – важный момент борьбы за Кубок Континента. А для «Салавата» и поражение команды Квартальнова – минус, потому что московские армейцы приедут в Уфу следом за петербургскими, и они будут весьма злыми.