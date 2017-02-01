Логинов и Старых – в сборной. Российская заявка на ЧМ-2017 почти сформирована

Союз биатлонистов России утвердил состав сборной на чемпионат мира в Хохфильцене, который пройдет с 9 по 19 февраля. В него вошли Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.

Пока ждали состав – развлек Фуркад

Состав на чемпионат мира обещали объявить после чемпионата Европы. По умолчанию все решили, что это – в понедельник. Но ни в понедельник, ни во вторник, ни большую часть световой части среды точный список фамилий известен не был. И вот, наконец, -- он объявлен. Восемь имен в мужской сборной и шесть – в женской.

Согласно правилам, сборные, занявшие в Кубке наций места с первого по пятое (в зачет идет прошлый сезон), имеют право включить в заявку до восьми человек, при этом на каждую гонку выставляя по четыре спортсмена. Наша мужская сборная имеет максимальную квоту, а вот женская может включить в заявку семь человек. Но пока в списке – шесть девушек. А вот седьмое – под вопросом. Оно может достаться Светлане Мироновой, которая неплохо проявила себя на чемпионате Европы. Сейчас тренеры дали ей последнюю возможность попасть в шорт-лист – этап Кубка IBU. Если Светлана удачно выступит и там – ее пригласят в Хохфильцен и наша заявка будет сформирована полностью.

Чтобы ожидание объявления состава сборной не было слишком томным, развлечь биатлонную общественность взялся Мартен Фуркад. Когда Союз биатлонистов России поздравил Александра Логинова с 25-летием, перечислив в поздравлении все его регалии, лучший биатлонист мира не смог пройти мимо, оставив в комментариях официального аккаунта СБР едкий комментарий.

- А еще у Логинова была двухлетняя дисквалификация за ЭПО. Не оставляйте без внимания одни из главных достижений в его жизни, -- Фуркад плеснул в комментарии яду, но вышло так, будто налил бензина в тлеющий костер. Российские болельщики вслед испепелили Фуркада – так что тот поспешил удалить то, что раньше, вероятно, не подумав, написал.

И вот пока биатлонная общественность наслаждалась мыслью, какой Фуркад все-таки негодяй, состав все же объявили. Главный вопрос, который всех мучил, касался как раз Александра Логинова и его подруги по несчастью Ирины Старых. Осмелятся ли наши командиры пригласить их в команду на общем неблагобритяном фоне, который разлился вокруг нашей команды уже давно и просветления не наблюдается, поскольку по-прежнему дамокловым мечом над командой висит угроза непопадания на Белую олимпиаду-2018. А приглашать в команду людей с запятнанным прошлым -- еще больше раздражать мировую общественность.

Логинов и Старых в команде – по спортивному принципу

Но тренеры не стали обращать на это внимания – поставили выше всего спортивный принцип и теперь Ирина и Александр – снова в команде А. Впервые в сезоне они получили шанс выступить на соревнованиях, входящих в зачет Кубка мира и сразу – на главном старте сезона. Это, конечно, не очень хорошее обстоятельство. Поскольку если ты «рвешь» всех на кубке IBU – совершенно не означает, что на Кубке мира будет то же самое. Но дает надежду чемпионат Европы, где тот же Логинов влегкую обыграл Волкова, Гараничева и Малышко.

Малышко – еще одна неоднозначная фигура. Главный тренер сборной России Александр Касперович любит повторять, что Дмитрий нужен команде и без его опыта будет тяжело. Результатами при этом Малышко не радует – по-прежнему подводит стрельба. Лучший этап он выдал в Рупольдинге, где стрельнул ноль и попал «в цветы» в спринте, а потом в гонке преследования долго держался в топ-10, пройдя на ноль три первых рубежа. Испортил себе всю малину на заключительном рубеже, промахнувшись дважды. Больше ничего подобного в этом сезоне 29-летний спортсмен не показывал. Тем не менее – он в команде.

Впрочем, быть включенным в заявку и получить реальный шанс на участие в гонках – это две большие разницы. Тот же Малышко может проходить весь турнир в запасных, если у других будет клеиться. Такая же участь, скорее всего, будет поджидать и Алексея Волкова – стрельба у парня временами залихватская, а вот ногами функционально так и не подтянулся к лидерам команды.

К ним, видимо, примкнет и Матвей Елисеев. Он моложе остальных и вполне может подождать своей очереди, но все же хотелось бы, чтобы этому парню дали шанс, тем более что в первой половине сезона он показал, что совсем не чужой в элите. Вопрос только в том, насколько он готов функционально, чтоб выступить как минимум не хуже, чем в лучших гонках сезона, где он попадал в топ-10 и даже в цветы.

Преследование Гараничева

Перед сезоном это показалось бы удивительным, но к чемпионату мира сложилось такая ситуация, что перестал железно попадать в состав Евгений Гараничев. В начале сезона его скрутила инфекция, которая долго не позволяла стать ему прежним Гараничевым – быстрым и уверенным, рапортующим на финише: «Чем труднее условия, тем мне легче».

Решил судьбу Гараничева только чемпионат Европы, в частности, гонка преследования и супермикст в паре с Дарьей Виролайнен. А пасьюте Евгений с 17-го места в спринте, отставая на старте почти на минуту, вырвал серебро. Финишировал, бурно радуясь этому второму месту. Оно означало, что теперь спортсмен поедет в Хохфильцен.

Что может Виролайнен?

Раз уж разговор зашел о Виролайнен – то с нее и начнем разговор о женской сборной. Ни разу с начала сезона Дарья так и не попала на Кубок мира.

«На самом деле для Даши это было не так и плохо, -- поделилась с нами своим взглядом на ситуацию ее мать двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. – На кубке IBU она получила возможность поработать над своими ошибками, на кубке мира это невозможно, тут обстановка гораздо более нервная и каждый ее новый промах рождал бы много разговоров, что заставляло бы ее еще больше нервничать. А так она спокойно работала, физически неплохо смотрится, по крайней мере, побыстрее тех, кого на Кубок мира в этом сезоне уже приглашали. Вообще я считаю, она способная на сегодняшний день занимать высокие места и даже попробует замахнуться на медаль. Не вижу ничего заоблачного в этом».

Оставим слова Анфисы Анатольевны без комментариев -- совсем скоро у Дарьи будет возможность продемонстрирова ть самой, на что она способна.

В составе и Светлана Слепцова, которая отлично провела чемпионат Европы в режиме: что ни гокна – то медаль. И как ее не взять было тренерскому штабу? Есть же спортивный принцип. По нему Слепцова и отобралась в команду – никаких вопросов ее имя в составе сегодня и сейчас вызывать не может.

Выздоровела, но еще слаба

Не отобрались Ульяна Кайшева и Виктория Сливко. Они появились на Кубке мира в январе, но, кажется, тренеры вызывали их в первую команду со скрипом, в некоторой степени поддаваясь давлению общественности и неумолкающим вопросам из вне: Где Кайшева? Почему маринуете перспективную спортсменку. А со Сливко что? Обещали еще перед сезонам попробовать ее. Заболела? И что до сих пор не выздоровела?»

Выздоровела, но слаба для того, чтоб давать бой не только спортсменкам уровня топ-10, но и даже тем, кто помедленнее и поскромнее. Кайшева – тоже. Поэтому их нет в составе. Пока мы не обсуждали состав с главным тренером сборной Касперовичем, но совершенно точно мы услышим от него: «Я ведь говорил, что рано их на Кубок мира, рано!». На чемпионат мира – тем более.