Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев1 : 3СКА
Бенди  Россия3 : 7Швеция
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Халл Сити
Футбол  Зенит1 : 1Одд
Футбол  Буркина-Фасо0 : 0Египет
Футбол  Атлетико- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-го

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Иванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-го
Источник: ФК «Зенит»

Экс-защитнику «Челси» стоит как можно скорее лететь в Испанию: команде Луческу повезло сыграть вничью вместо первого поражения на сборах. 

В ночь с 31 января на 1 февраля есть такая традиция – следить за последними часами трансферного окна в европейских чемпионатах. В России оно закроется только через 23 дня, но по-настоящему пошуметь наши клубы могут именно покупками из топ-лиг. «Локомотив» в пару к Ведрану Чорлуке на полгода забрал у «Куинз Парк Рейнджерс» его бывшего партнера по «Тоттенхэму» – защитника Стивена Колкера, ставшего вторым англичанином в истории РФПЛ. Они почему-то пока приезжают в Россию только из лондонских клубов: в 2012-м в «Ростове» выступал полузащитник Дэвид Бентли, который переходил из «Тоттенхэма».

Бранислав Иванович не англичанин, но тоже прилетел в Россию из Лондона. Теперь его ждут в Испании на сборе.

Василий Уткин: Трансфер Ивановича? Непонятно, что Луческу хочет сделать с «Зенитом»

Там после двух побед за сутки – над «Волеренгой» (1:0) и «Легией» (2:0) – зенитовцы прожили три одинаковых дня: завтрак-тренировка-обед-тренировка-ужин. Чтобы хоть как-то развлечься, игроки выходили в прямой эфир в инстаграме. У болельщиков на выбор было две трансляции: почти все футболисты с командного ужина или Дзюба и Кокорин из номера – приему пищи они предпочли общение с народом. Видео с российскими форвардами собрало почти 3 тысячи просмотров, из Китая подключался даже Аксель Витсель. 

Ломбертс убеждает, что Иванович не нужен. «Зенит» показал ЦСКА победу

Дуэт нападающих в сети увидеть можно было легко, но в старте на игру с «Оддом» его нет: вместе с капитаном Дзюбой выходит Лука Джорджевич. Второй матч кряду в воротах – Егор Бабурин, а в центре полузащиты – Павел Могилевец. Будущее обоих под вопросом, на своих позициях они – далеко не первый выбор на сегодняшний день. То ли это опровержение такой мысли, то ли один из последних шансов доказать нужность.

Чего уж точно не желает Мирча Луческу – пропущенного мяча на четвертой минуте. Приходится: Луиш Нету легко дает себя обыграть, а игроку «Одда», бронзового призера чемпионата Норвегии, хватает на точный удар секунды.

Иванович – это похороны! Колонка Юрия Цыбанева

У «Зенита» нет моментов полчаса, но первый же серьезный – это ответный гол. Дзюба после мягкого навеса принимает мяч в штрафной, пасует пяткой на Жулиано, бразилец сажает вратаря на пятую точку и забивает в пустой угол.

Атака сине-бело-голубых после трех подряд тренировочных дней тусклая, оборона – неуверенная: сначала Александр Анюков чуть не превращает пас Бабурину в автогол, а защитнику соперника пробить слета мешает только форвард Джорджевич.

Полная смена состава в перерыве не помогает,  норвежские игроки обороны и дальше напрягают вратаря, уже Юрия Лодыгина: после выхода с ним один на один спасает только штанга.

В концовке настоящий «Зенит» понемногу пробивается: Олег Шатов даже забивает – правда, из офсайда. Но даже если бы этот гол засчитали, отрицать, что это был худший матч 2017 года, петербуржцы все равно вряд ли бы смогли.

Матч

Зенит - Одд - 1:1 (1:1)

Голы

Нордквеле 4 (0:1). Жулиано 32 (1:1).

Состав

Зенит: Бабурин (Лодыгин, 46), Нету (Хави Гарсия, 46), Ломбертс (Кришито, 46), Цаллагов (Юсупов, 46), Анюков (Жирков, 46), Жулиано (Эрнани, 46), Молло (Мак, 46), Могилевец (Маурисио, 46), Чернов (Зуйков, 46, Данни, 64), Джорджевич (Шатов, 46), Дзюба (Кокорин, 46)

Предупреждения:

Кокорин, 89 - нет

Место и дата

01 февраля 18:30, Пинатар Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» не смог обыграть «Одд» в товарищеском матчеПетербургский «Зенит» сыграл вничью с норвежским «Оддом» в товарищеском матче, который прошел в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания) - 1:1.Иванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛИванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Трансляция матча «Зенит» – «Одд» (видео, онлайн)Текстовая трансляция контрольного матча «Зенита» на сайте «Советского спорта».«Зенит» может купить полузащитника «Кубани» Якубу«Зенит» в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника «Кубани» Дениса Якубу и отдать его в аренду «Крыльям Советов», сообщает Sportbox.Василий Уткин: Трансфер Ивановича? Непонятно, что Луческу хочет сделать с «Зенитом»Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин - о трансфере защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».Евгений Ловчев: Иванович звезд с неба не хватал, но всегда был надежен. «Зенит» сделал хорошее приобретениеОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал переход Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».Бранислав Иванович: У меня было большое желание вернуться в РоссиюНовичок «Зенита» 32-летний защитник Бранислав Иванович поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.«Зенит» – «Одд». Егор Бабурин сыграет в воротахСтал известен состав «Зенита» на товарищеский матч против норвежского «Одда».Официально: Иванович перешел в «Зенит»Защитник «Челси» Бранислав Иванович подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте петербуржцев.Иванович будет получать в «Зените» около 3,2 млн евро в годСерб Бранислав Иванович будет получать в «Зените» около 3,2 миллионов евро в год, сообщает mozzartsport.com.Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео)Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Португальский журналист: «Зенит» обменяет Маурисио на СамарисаПолузащитник «Бенфики» Андреас Самарис перейдет в «Зенит», сообщил в своем твиттере журналист португальского издания Record Педру Силва. Взамен они получат хавбека «Зенита» Маурисио.Иванович сфотографировался в футболке «Зенита»Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к переходу в «Зенит». В интернете появилась фотография игрока в футболке российского клуба.«Бордо» подтвердил аренду ЙовановичаИгрок «Зенита» Вукашин Йованович перешелт на правах аренды в «Бордо», сообщает официальный сайт французского клуба.Александр Бубнов: Иванович – реальное усиление для «Зенита», но не факт, что он поможет на международной аренеФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал возможный переход защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит». Он отметил, что серб может усилить команду в российских турнирах, но не факт, что поможет добиться высокого результата в еврокубках.Силкин лучше Карреры. Топ-10 лучших тренерских стартов чемпионата РоссииСилкин лучше Карреры. Топ-10 лучших тренерских стартов чемпионата России«Советский спорт» сравнил стартовые отрезки главных тренеров российских клубов.«Анжи» интересуется форвардом «Зенита» ДолговымПо информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», нападающий «Зенита» Павел Долгов может перейти в «Анжи».«Зенит» хочет оформить трансфер Ивановича сегодня, чтобы успеть заявить его в ЛЕПродолжаются переговоры по поводу перехода защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенита». Британским СМИ стали известны новые подробности.«Боаш видел тут мигрантов – полюбил лимит». Русский футбол и рэп как одно целое«Боаш видел тут мигрантов – полюбил лимит». Русский футбол и рэп как одно целоеКак можно донести мысль с помощью «Спартака», Романа Широкова или Андре Виллаш-Боаша.Бранислав Иванович: Доволен, что нахожусь в Петербурге. Посмотрим, чем все закончитсяЗащитник «Челси» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от приезда в Санкт-Петербург.
Главные новости
Хоккей
Евгений Кузнецов – первая звезда января в НХЛ
Футбол
«Интер» не продал «Челси» Кандреву за 30 миллионов евро
Футбол
«Ювентус» поборется с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Лацио» Кейта
Футбол
Эден Азар: У «Юнайтед» отличный тренер, в этом сезоне они займут второе или третье место
Футбол
Виталий Мутко: На матчи Кубка конфедераций будет продано около 700 тысяч билетов
Футбол
Моуринью сообщил, что определился со списком летних трансферов
Футбол
«Зенит» не смог обыграть «Одд» в товарищеском матче
Футбол
«Гранада» арендовала у «Панатинаикоса» экс-полузащитника «Рубина» Вакасо (фото)
Теннис
Кузнецова, обыграв Гаврилову, пробилась в 1/4 финала Spb Ladies Trophy-2017
Футбол
Владимир Стржалковский: Банкротство «Динамо» в ближайшие годы не грозит
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Бранислав Иванович
Бранислав Ивановичвсе новости