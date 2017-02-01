Иванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-го
Экс-защитнику «Челси» стоит как можно скорее лететь
в Испанию: команде Луческу повезло сыграть вничью вместо первого поражения на
сборах.
В ночь с 31 января на 1 февраля есть такая традиция – следить за последними часами трансферного окна в
европейских чемпионатах. В России оно закроется только через 23 дня, но
по-настоящему пошуметь наши клубы могут именно покупками из топ-лиг. «Локомотив» в
пару к Ведрану Чорлуке на полгода забрал у «Куинз Парк Рейнджерс» его бывшего
партнера по «Тоттенхэму» – защитника Стивена Колкера, ставшего вторым
англичанином в истории РФПЛ. Они почему-то пока приезжают в Россию только из
лондонских клубов: в 2012-м в «Ростове» выступал полузащитник Дэвид Бентли,
который переходил из «Тоттенхэма».
Бранислав Иванович не англичанин, но тоже прилетел в Россию из Лондона. Теперь его ждут в Испании на сборе.
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Там после двух побед за сутки – над «Волеренгой» (1:0) и «Легией» (2:0) – зенитовцы прожили три одинаковых дня: завтрак-тренировка-обед-тренировка-ужин. Чтобы хоть как-то развлечься, игроки выходили в прямой эфир в инстаграме. У болельщиков на выбор было две трансляции: почти все футболисты с командного ужина или Дзюба и Кокорин из номера – приему пищи они предпочли общение с народом. Видео с российскими форвардами собрало почти 3 тысячи просмотров, из Китая подключался даже Аксель Витсель.
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увидеть можно было легко, но в старте на игру с «Оддом» его нет: вместе с капитаном
Дзюбой выходит Лука Джорджевич. Второй матч кряду в воротах – Егор Бабурин, а в
центре полузащиты – Павел Могилевец. Будущее обоих под вопросом, на своих
позициях они – далеко не первый выбор на сегодняшний день. То ли это
опровержение такой мысли, то ли один из последних шансов доказать нужность.
Чего уж точно не желает Мирча Луческу – пропущенного мяча на четвертой минуте. Приходится: Луиш Нету легко дает себя обыграть, а игроку «Одда», бронзового призера чемпионата Норвегии, хватает на точный удар секунды.
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У «Зенита» нет моментов полчаса, но первый же серьезный – это ответный гол. Дзюба после мягкого навеса принимает
мяч в штрафной, пасует пяткой на Жулиано, бразилец сажает вратаря на пятую точку
и забивает в пустой угол.
Атака сине-бело-голубых
после трех подряд тренировочных дней тусклая, оборона – неуверенная: сначала
Александр Анюков чуть не превращает пас Бабурину в автогол, а защитнику
соперника пробить слета мешает только форвард Джорджевич.
Полная смена состава в
перерыве не помогает, норвежские игроки
обороны и дальше напрягают вратаря, уже Юрия Лодыгина: после выхода с ним один
на один спасает только штанга.
В концовке настоящий «Зенит» понемногу пробивается: Олег Шатов даже забивает – правда, из офсайда. Но даже если бы этот гол засчитали, отрицать, что это был худший матч 2017 года, петербуржцы все равно вряд ли бы смогли.
Матч
Голы
Нордквеле 4 (0:1). Жулиано 32 (1:1).
Состав
Зенит: Бабурин (Лодыгин, 46), Нету (Хави Гарсия, 46), Ломбертс (Кришито, 46), Цаллагов (Юсупов, 46), Анюков (Жирков, 46), Жулиано (Эрнани, 46), Молло (Мак, 46), Могилевец (Маурисио, 46), Чернов (Зуйков, 46, Данни, 64), Джорджевич (Шатов, 46), Дзюба (Кокорин, 46)
Предупреждения:
Кокорин, 89 - нет
Место и дата
01 февраля 18:30, Пинатар Арена, Текстовая трансляция