Иванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-го

Экс-защитнику «Челси» стоит как можно скорее лететь в Испанию: команде Луческу повезло сыграть вничью вместо первого поражения на сборах.

В ночь с 31 января на 1 февраля есть такая традиция – следить за последними часами трансферного окна в европейских чемпионатах. В России оно закроется только через 23 дня, но по-настоящему пошуметь наши клубы могут именно покупками из топ-лиг. «Локомотив» в пару к Ведрану Чорлуке на полгода забрал у «Куинз Парк Рейнджерс» его бывшего партнера по «Тоттенхэму» – защитника Стивена Колкера, ставшего вторым англичанином в истории РФПЛ. Они почему-то пока приезжают в Россию только из лондонских клубов: в 2012-м в «Ростове» выступал полузащитник Дэвид Бентли, который переходил из «Тоттенхэма».

Бранислав Иванович не англичанин, но тоже прилетел в Россию из Лондона. Теперь его ждут в Испании на сборе.

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Там после двух побед за сутки – над «Волеренгой» (1:0) и «Легией» (2:0) – зенитовцы прожили три одинаковых дня: завтрак-тренировка-обед-тренировка-ужин. Чтобы хоть как-то развлечься, игроки выходили в прямой эфир в инстаграме. У болельщиков на выбор было две трансляции: почти все футболисты с командного ужина или Дзюба и Кокорин из номера – приему пищи они предпочли общение с народом. Видео с российскими форвардами собрало почти 3 тысячи просмотров, из Китая подключался даже Аксель Витсель.

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Дуэт нападающих в сети увидеть можно было легко, но в старте на игру с «Оддом» его нет: вместе с капитаном Дзюбой выходит Лука Джорджевич. Второй матч кряду в воротах – Егор Бабурин, а в центре полузащиты – Павел Могилевец. Будущее обоих под вопросом, на своих позициях они – далеко не первый выбор на сегодняшний день. То ли это опровержение такой мысли, то ли один из последних шансов доказать нужность.

Чего уж точно не желает Мирча Луческу – пропущенного мяча на четвертой минуте. Приходится: Луиш Нету легко дает себя обыграть, а игроку «Одда», бронзового призера чемпионата Норвегии, хватает на точный удар секунды.

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У «Зенита» нет моментов полчаса, но первый же серьезный – это ответный гол. Дзюба после мягкого навеса принимает мяч в штрафной, пасует пяткой на Жулиано, бразилец сажает вратаря на пятую точку и забивает в пустой угол.

Атака сине-бело-голубых после трех подряд тренировочных дней тусклая, оборона – неуверенная: сначала Александр Анюков чуть не превращает пас Бабурину в автогол, а защитнику соперника пробить слета мешает только форвард Джорджевич.

Полная смена состава в перерыве не помогает, норвежские игроки обороны и дальше напрягают вратаря, уже Юрия Лодыгина: после выхода с ним один на один спасает только штанга.

В концовке настоящий «Зенит» понемногу пробивается: Олег Шатов даже забивает – правда, из офсайда. Но даже если бы этот гол засчитали, отрицать, что это был худший матч 2017 года, петербуржцы все равно вряд ли бы смогли.