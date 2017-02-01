Мозякин обходит Радулова. Вечный рекорд Александрова – на очереди!
Сегодня капитан «Магнитки» и лучший бомбардир КХЛ Сергей Мозякин установил новый рекорд нашей лиги.
В абсолютно ничего не решающем с точки зрения турнирного положения матче «Магнитка» и «Северсталь» забросили на двоих десять шайб – 6:4!
И это при том, что уральцы заранее обеспечили себе первое место на Востоке, а «Северсталь» давно потеряла шансы на плей-офф на Западе. Но семь с лишним тысяч магнитогорцев пришли на матч любимой команды. Они хотели зрелища. И они его получили!
Само собой, лучший бомбардир КХЛ Сергей Мозякин на этом пиршестве голов в стороне не остался. Собственно, его дубль и стал в итоге решающим в этой встрече.
Пятая и шестая шайба хозяев – на счету их капитана. Одна забита в равных составах, другая – в большинстве. И в обоих случаях форвард продемонстрирова
И в общем-то ничего удивительного в этом дубле нет. Мозякин в этом сезоне забивает так часто, что мы больше удивляемся, когда 35-летний форвард уходит с площадки без набранных очков.
Однако нынешние его голы – особенные. Потому как теперь на счету Сергея 81 (44+37) очко. А это означает, что он установил новый рекорд результативности КХЛ в отдельно взятом регулярном чемпионате.
Ранее он равнялся 80 (20+60) очкам. Ровно столько набрал нападающий Александр Радулов в сезоне 2010/11, когда выступал за «Салават Юлаев».
Поздравляем Мозякина с очередным взятым рубежом!
И напоминаем всем любителям хоккея, что теперь перед ним осталась только одна непревзойденная «планка» - вечный рекорд меткости Вениамина Александрова, установленный в сезоне 1962/63.
53 заброшенных шайбы в чемпионате!
У Сергея на счету сейчас 44 гола. А впереди три матча в регулярке. И, как минимум, четыре в плей-офф. Хотя все мы понимаем, что «Магнитка» и ее лидер наверняка проведут в Кубке Гагарина гораздо больше поединков. Но… Лучше трижды постучим по дереву.
Загад, как гласит пословица, не богат. И все же Мозякин как никогда близок к тому, чтобы вечный рекорд Александрова обновить.
И можно бесконечно спорить о том, что времена разные. Что Александров забросил свои шайбы за 37 матчей регулярки, а слова плей-офф тогда в нашем языке не было в принципе. Что хоккей стал совсем другим…
Все это так. Все это справедливо.
Но я напомнил бы и о другом. Не смотря на все выше сказанное, никто рекорд Вениамина Александрова покорить не мог.
Ни в 70-е, ни в 80-е, ни в 90-е, ни в 2000-е, ни в КХЛ.
Не мог вплоть до нынешнего сезона. А Мозякин сейчас – может! И один этот факт ставит Сергея в один ряд с великими мастерами прошлого.
Отсчет, последнего десятка остающегося до взятия рекорда уже пошел.
Десять, девять…
Дальше считаем вместе!
Матч
Металлург Мг - Северсталь - 6:4 (2:0, 4:3, 0:1)
Голы:
Ли (Казионов Д., Косов), 5:06 (1:0). Казионов Д. (Платонов, Ли), 18:14 (2:0). Филиппи (Береглазов, Сёмин), 20:23 (3:0). Мазур (Полак, Кагарлицкий), 24:36 (3:1 - бол.). Осала (Косов, Филиппи), 28:51 (4:1). Мозякин (Зарипов, Коварж), 31:47 (5:1). Уилсон (Угаров, Карлин), 33:27 (5:2). Трунёв (Трубачёв, Вовченко), 36:04 (5:3). Мозякин (Зарипов, Ли), 38:58 (6:3 - бол.). Лапин (Ежов, Кодола), 52:27 (6:4).
Место и дата
01 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция