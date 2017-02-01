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«Ледяной Мэтт» и «Тихий убийца» – главные «Соколы» Супербоула

Дмитрий Донской
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ледяной Мэтт» и «Тихий убийца» – главные «Соколы» Супербоула
Источник: Reuters

Те, кто следит за НФЛ хотя бы несколько лет, прекрасно и в большом объеме знают о «Нью-Инглэнд Пэтриотс». Нужно ли еще раз напоминать, что сейчас в лиге продолжается эра тренера Билла Беличика и квотербека Тома Брэйди?

Помимо Брэйди можно сразу навскидку назвать и еще нескольких игроков, которые являются весьма яркими звездами лиги. Вот, например, тайтэнд Роб Гронковски (который, правда, в матче не сыграет из-за травмы) или раннингбэк ЛаГарретт Блаунт. А что мы знаем о главных игроках соперника? Квотербек Мэтт Райан и принимающий Хулио Джонс – возможно, главные кандидаты на индивидуальные награды на своих позициях, а Райан уже получил приз MVP от Ассоциации журналистов, пишущих об американском футболе (в НФЛ есть несколько титулов MVP от разных организаций). Но что это за люди?

На Райана и Джонса часто смотрят лишь через призму цифр, поскольку и тот и другой умудряются оставаться в тени даже на поле. Оба живут, словно в своих маленьких мирах, которые интересны только им, всякий раз отстаивая свою независимость и право на личное пространство. Недаром прозвище Райана звучит не иначе как «Мэтти Айс» (по-русски «Ледяной Мэтт»), а Джонса величают «Тихим убийцей». С первого же дня, как только «Атланта» приехала в Хьюстон, где состоится Супербоул, Райан в интервью журналистам прямо и сказал: «Я скучный». Джонс и вовсе старался говорить лишь по делу.

Мать Джонса работала в две смены в ресторане фастфуд в Алабаме, чтобы обеспечить двум братьям относительно безбедное существование в их школьные годы. Марвин Куин и не думала, что у нее растет сын, которого хотят видеть в своем составе чуть ли не все ведущие ВУЗы страны, и весьма удивилась, когда в городок Фоли зачастили представители этих колледжей, которые хотели дать ее сыну футбольную стипендию. Сам же Джонс, выбравший «Алабаму», удивил болельщиков и экспертов тем, что не праздновал бурно занесенные им тачдауны. Прием, зачетная зона, мяч в руки судье. «Окей, я поймал тачдаун. Давайте продолжим играть, я хочу занести еще один», - вспоминали его товарищи по команде, с которыми он играл в под руководством, возможно, лучшего студенческого тренера США – Ника Сэбана.

Билл Беличик имеет огромные связи в НФЛ, а нынешний генеральный менеджер «Атланты» Томас Димитрофф долгое время работал скаутом в штабе Биличека. В 2011 году, когда Джонс решил выставить свою кандидатуру на драфт, Димитрофф отдал сразу пять выборов на драфте «Кливленду», чтобы получить шестой номер. Под ним и был выбран Джонс. Интересно, что когда перед драфтом Димитрофф посоветовался с Биличеком насчет Джонса, тренер и глава фронт-офиса «Пэтриотс» покрутил пальцем у виска, ведь на тот момент у «Фэлконз» уже были прекрасный принимающий Родди Уайт и тайтэнд Тони Гонсалес. Однако Димитрофф ослушался своего учителя, и сейчас Джонс – головная боль для Биличека в надвигающемся финале.

Сам же Джонс, конечно, позаботился о том, чтобы его мама ни в чем не нуждалась. Помимо домика, словно вспомнив опыт Элвиса, он подарил матери «Кадиллак». В одном из интервью Джонс сказал, что позаботится об ужине для мамы, которая приедет на пятницу. Возможно, на этом ужине будут присутствовать и все родные и близкие Мэтта Райана. Как ни странно, но семья у него, по всей видимости, огромная. До сих пор в одном из парков Нью-Джерси собирается от 20-ти до 30-ти Райанов, которые играют в футбол. Так было и в те времена, когда Мэтт еще учился в школе. Именно там его дедушка, участвовавший во Второй Мировой войне дал ему науку на будущее, сказав, что на поле может играть битой, мячом, другим инвентарем, но ни в коем случае не ртом. Райан запомнил это, играя в школьной команде, снося все тяготы и лишения.

Дело в том, что команда школы «Пенн Картер» играла преимущественно в выносное нападение. Сейчас сложно представить, что у Райана, который зачастую бросает и по 40 раз за матч, не было и 20-ти пасовых комбинаций в школе. Именно поэтому лишь скромный «Бостон Колледж», а не какая-нибудь топовая программа предложила ему свою стипендию. Да и то в первый год к Райану присматривались, и лишь со второго сезона сделали полноправным игроком стартового состава. Еще до колледжа, спустя несколько дней после 16-летия Райан со своим братом Майком попал в автокатастрофу, врезавшись в военный грузовик. Оба выжили, но травма Майка больше не позволила ему быть квотербеком, а Мэтт сломал лодыжку.

Райан, как и Джонс, стараются говорить только по делу, сохраняя ледяное спокойствие в самые острые моменты матчей. Поэтому, например, Райан – один из главных игроков позиции в НФЛ по победным драйвам. Однако перед финалом конференции Райана спросили о том, как он относится к тому факту, что он – единственный из четырех квотербеков, дошедших до этого раунда, который пока не примерил чемпионского кольца. «Пока не примерил», - уточнил Райан.

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