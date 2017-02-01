Снова Марибор, снова Захович. «Арсенал» тоже не смог победить словенцев

«Арсенал» не удержал победу в матче с «Марибором», за который играл сын Златко Заховича. Того самого, предсказавшего поражение России в 2009-м.

Квадрокоптер с видеокамерой над полем и еще пять штук вокруг поля… Не хватает только гимна Лиги чемпионов – уровень показа матча команды, которая борется за выживание в РФПЛ, впечатляет. И транслируют его не только на клубном сайте, но и на тульском ТВ. Например, прошлую контрольную игру «Арсенала» – с «Лудорогцем» (1:1) – посмотрело 20 тысяч человек. Цифры, соизмеримые с показателями топовых команд РФПЛ. Кроме «Спартака», который своими матчами, кажется, парализует офисную работу в будние дни.

«Марибор», кроме того, что самим своим названием навевает ужасные воспоминания об осени 2009 года и крахе команды Хиддинка, любопытен тем, что за них бегает 21-летний сын Златко Заховича – Лука. Захович-старший, как известно, самый известный словенский футболист, финалист Лиги чемпионов. Это он предрек поражение сборной России в 2009-м. Сын – толковый футболист. С мячом обращаться умеет. Хотя 18-летний арсеналец Клементьев не хуже будет.

Туляки вышли играть с популярной ныне расстановкой 5–3–2 , которая при переходе в атаку трансформировала сь в 3–5–2. Ключевую роль в ней играли фланговые защитники –Комбаров и Григалава. Особенно, хорош был грузин, в январе вернувшийся в Россию с Кипра. Там он играл в футбол – за «Этникос».

Григалава успевал и в защиту, и в атаку, зарабатывая чуть ли ни раз в пять минут опасные штрафные. С одного из них прекрасно подал Комбаров, а замкнул передачу защитник Денисов. Поэтому вдвойне обидно, что за пять минут до перерыва Григалава травмировал заднюю мышцу берда.

Еще бросилось в глаза, что количество подходов «Арсенала» к штрафной словенцев в качество переходило с трудом. Возможно, сказывалось отсутствие нападающего Максимова (у него небольшое повреждение).

А словенцы в итоге игру выровняли и заслуженно сравняли счет. На том и разошлись.

- Результат в таких матчах не главное, - сказал главный тренер туляков Сергей Кирьяков. - Важнее качество игры, тактические моменты, то, как футболисты выдерживают нагрузки. Мне понравился вариант с двумя таймами по 60 минут (с небольшими перерывами в каждом из них по пять минут – в формате 45+15 – Прим. ред.). Это то время, на которое игроки должны быть готовы сейчас. Ребята выдержали, показали несколько комбинаций, которые мы нарабатывали.



