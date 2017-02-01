Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев1 : 3СКА
Бенди  Россия3 : 7Швеция
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Халл Сити
Футбол  Зенит1 : 1Одд
Футбол  Буркина-Фасо0 : 0Египет
Футбол  Атлетико- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Снова Марибор, снова Захович. «Арсенал» тоже не смог победить словенцев

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Снова Марибор, снова Захович. «Арсенал» тоже не смог победить словенцев
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)

«Арсенал» не удержал победу в матче с «Марибором», за который играл сын Златко Заховича. Того самого, предсказавшего поражение России в 2009-м.

Квадрокоптер с видеокамерой над полем и еще пять штук вокруг поля… Не хватает только гимна Лиги чемпионов – уровень показа матча команды, которая борется за выживание в РФПЛ, впечатляет. И транслируют его не только на клубном сайте, но и на тульском ТВ. Например, прошлую контрольную игру «Арсенала» – с «Лудорогцем» (1:1) – посмотрело 20 тысяч человек. Цифры, соизмеримые с показателями топовых команд РФПЛ. Кроме «Спартака», который своими матчами, кажется, парализует офисную работу в будние дни.

«Марибор», кроме того, что самим своим названием навевает ужасные воспоминания об осени 2009 года и крахе команды Хиддинка, любопытен тем, что за них бегает 21-летний сын Златко Заховича – Лука. Захович-старший, как известно, самый известный словенский футболист, финалист Лиги чемпионов. Это он предрек поражение сборной России в 2009-м. Сын – толковый футболист. С мячом обращаться умеет. Хотя 18-летний арсеналец Клементьев не хуже будет.

Туляки вышли играть с популярной ныне расстановкой 5–3–2 , которая при переходе в атаку трансформировалась в 3–5–2. Ключевую роль в ней играли фланговые защитники –Комбаров и Григалава. Особенно, хорош был грузин, в январе вернувшийся в Россию с Кипра. Там он играл в футбол – за «Этникос».

Григалава успевал и в защиту, и в атаку, зарабатывая чуть ли ни раз в пять минут опасные штрафные. С одного из них прекрасно подал Комбаров, а замкнул передачу защитник Денисов. Поэтому вдвойне обидно, что за пять минут до перерыва Григалава травмировал заднюю мышцу берда.

Еще бросилось в глаза, что количество подходов «Арсенала» к штрафной словенцев в качество переходило с трудом. Возможно, сказывалось отсутствие нападающего Максимова (у него небольшое повреждение).

А словенцы в итоге игру выровняли и заслуженно сравняли счет. На том и разошлись.

- Результат в таких матчах не главное, - сказал главный тренер туляков Сергей Кирьяков. - Важнее качество игры, тактические моменты, то, как футболисты выдерживают нагрузки. Мне понравился вариант с двумя таймами по 60 минут (с небольшими перерывами в каждом из них по пять минут – в формате 45+15 – Прим. ред.). Это то время, на которое игроки должны быть готовы сейчас. Ребята выдержали, показали несколько комбинаций, которые мы нарабатывали.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Кирьяков: Доволен тем, как игроки «Арсенала» выдержали нагрузки в матче с «Марибором»Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков – по итогам контрольного матча со словенским «Марибором» (1:1).Иванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-гоИванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-гоЭкс-защитнику «Челси» стоит как можно скорее лететь в Испанию: команде Луческу повезло сыграть вничью вместо первого поражения на сборах.Иванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛИванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» «Ювентус» не копирует. Экспертиза первого сбора красно-белых«Спартак» «Ювентус» не копирует. Экспертиза первого сбора красно-белыхОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин подводит итоги первого межсезонного сбора «Спартака» в Абу-Даби.«Зенит» может купить полузащитника «Кубани» Якубу«Зенит» в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника «Кубани» Дениса Якубу и отдать его в аренду «Крыльям Советов», сообщает Sportbox.Зоран Тошич: Посмотрим, что покажет «Спартак», но ЦСКА далеко красно-белых не отпуститПолузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном чемпионстве «Спартака», а также заявил, что армейцы не собираются просто так отдавать титул чемпиона России.Василий Уткин: Трансфер Ивановича? Непонятно, что Луческу хочет сделать с «Зенитом»Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин - о трансфере защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».Евгений Ловчев: Иванович звезд с неба не хватал, но всегда был надежен. «Зенит» сделал хорошее приобретениеОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал переход Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».Бранислав Иванович: У меня было большое желание вернуться в РоссиюНовичок «Зенита» 32-летний защитник Бранислав Иванович поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Андрей Каряка: Приезд Это’О был важной эмоциональной разрядкой для «Амкара»Тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал, как прошел первый тренировочный сбор команды в Турции.Официально: Иванович перешел в «Зенит»Защитник «Челси» Бранислав Иванович подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте петербуржцев.Гендиректор тульского «Арсенала»: В ситуации с Комбаровым клуб сработал великолепноГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о трансферной политике клуба.Бонусы для Ивановича. Свежие трансферные новости и слухиБонусы для Ивановича. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Спартак» после сбора в ОАЭ вернулся в Москву«Спартак» после победного контрольного матча с «Копенгагеном» (2:1) завершил сбор в ОАЭ и ночным рейсом из Абу-Даби вернулся на родину, сообщается на официальном сайте красно-белых.Михаил Гершкович: Селекционеры «Спартака» работают в правильном направленииПредседатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович оценил трансферную кампанию «Спартака».«Крылья Советов» продадут Маргасова в «Локомотив»Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что защитник Тимофей Маргасов может продолжить карьеру в «Локомотиве».Андрей Кобелев: Атака «Спартака» на сегодня - лучшая в чемпионате РоссииБывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил трансферную кампанию «Спартака».Виталий Мутко: Клубы РФПЛ могут применить систему паспорта болельщикаПрезидент РФС рассказал, что Fan ID может применяться российскими клубами, но уже после чемпионата мира.Юрий Белоус: Куда еще увеличивать расходы клубов? Футбол – командная играБывший советник президента московского «Локомотива» и генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус одобряет изменения в трансферной политике российских клубов, направленные на уменьшение трат.«Анжи»: Трансферная кампания не окончена, пока мы продолжаем расставаться с игрокамиРуководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов рассказал, что клуб еще не завершил зимнюю трансферную кампанию.
Главные новости
Хоккей
Евгений Кузнецов – первая звезда января в НХЛ
Футбол
«Интер» не продал «Челси» Кандреву за 30 миллионов евро
Футбол
«Ювентус» поборется с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Лацио» Кейта
Футбол
Эден Азар: У «Юнайтед» отличный тренер, в этом сезоне они займут второе или третье место
Футбол
Виталий Мутко: На матчи Кубка конфедераций будет продано около 700 тысяч билетов
Футбол
Моуринью сообщил, что определился со списком летних трансферов
Футбол
«Зенит» не смог обыграть «Одд» в товарищеском матче
Футбол
«Гранада» арендовала у «Панатинаикоса» экс-полузащитника «Рубина» Вакасо (фото)
Теннис
Кузнецова, обыграв Гаврилову, пробилась в 1/4 финала Spb Ladies Trophy-2017
Футбол
Владимир Стржалковский: Банкротство «Динамо» в ближайшие годы не грозит
все новости
Марибор
Мариборкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости