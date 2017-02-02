Дмитрий Шляхтин: Офицеры WADA мне смс не присылают
Вчера в Москве состоялась пресс-конференци
В президиуме расположились генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский, президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина.
Учитывая нынешнее состояние нашей легкой атлетики, журналистов больше интересовал не сам турнир, а отношения ВФЛА и Международной ассоциации легкоатлетически
Но вначале речь зашла о «Русской зиме». Дмитрий Шляхтин рассказал, что организаторы предусмотрели денежные призы для стимулирования участников. Так если спортсмен в каком-то виде программы покажет лучший результат сезона в мире, получит в виде премии 500 тысяч рублей. Кроме этого, предусмотрено еще три денежных приза по 300 тысяч за хорошие результаты, которые входят в классификацию ИААФ. Александр Полинский сообщил, что бюджет турнира составляет 20 млн рублей.
- Сколько российских легкоатлетов подали заявки в ИААФ на участие в международных стартах под нейтральным флагом? – последовал первый злободневный вопрос.
- 31 атлет, - ответил Шляхтин.
- На прошлой неделе в России побывала комиссия ИААФ. Что вы ждете от отчета этой комиссии совету организации?
- Мы ждем от совета ИААФ дорожную карту, которая позволит определить дату нашего восстановления в ассоциации, также ждем промежуточных решений по допуску наших юношей и ветеранов на международные соревнования, - пояснил глава ВФЛА.
По окончании пресс-конференци
- Процесс восстановления членства ВФЛА в ИААФ сильно затянулся. Вы видите свет в конце тоннеля?
- Свет вижу, конца тоннеля пока нет.
- Восстановить членство нашей федерации в ИААФ может только конгресс, который состоится в апреле?
- Восстановить нас могут в любой день, такое решение принимает совет ИААФ.
- Уже 31 спортсмен подал заявки в ИААФ. Кто-то из их числа хочет выступить на зимнем чемпионате Европы, который пройдет в начале марта?
- Желающие есть. Мы все заявки оформили должным образом, ждем решения.
- Вы общались с новым информатором WADA Андреем Дмитриевым?
- Нет, общался исполнительный директор федерации.
- Недавно поднялась волна недовольства тем, что Шубенков (чемпион мира в беге с барьерами. – Прим. ред.) решил подать заявку в ИААФ и выступать под нейтральным флагом. Вы разговаривали с Сергеем, поддержали его?
- У Сергея такой характер, что он не нуждается в чьей-то поддержке.
- В Лондоне в августе пройдет чемпионат мира. Успеем…
… Что, билеты купить? Восстановиться? Никто сейчас вам на этот вопрос не ответит.
- Недавно в Оренбурге проходили соревнования. Когда стало известно о приезде офицеров WADA, большинство участников снялось с турнира.
- Мы проводим расследование. Когда оно завершится, мы вас обязательно проинформируем.
- На «Русской зиме» представителей WADA ожидаете?
- Они мне эсэмэски не присылают. Но уверен, что допинг-контроль будет.
- В федерации проходит реорганизация. Пресс-атташе когда-нибудь будет назначен?
- Когда-нибудь будет, но сейчас видите, куда деньги уходят…
Глава ВФЛА, видимо, имел в виду «Русскую зиму».