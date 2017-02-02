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«Иванович – это клей для обороны «Зенита». Обзор Евгения Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Иванович – это клей для обороны «Зенита». Обзор Евгения Ловчева
Источник: Associated Press

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует последние трансферы РФПЛ.

ОБ ИВАНОВИЧЕ

Игрок: Бранислав Иванович
Возраст: 32
Трансфер: «Челси» «Зенит»

- Иванович – игрок, который звезд с неба не хватал, но всегда был очень надежен. Да, выше своей планки не прыгал, но и ниже не опускался. Нет у Ивановича колебаний, он стабильно показывает высокий уровень игры. Да, сейчас перестал попадать в основу «Челси». Но это все дело вкуса. Пришел новый тренер, который не видел его в составе. Так что для «Зенита» Иванович – это хорошее приобретение. И вот почему.

Иванович – не звезда, а работяга. Он игрок и фланга, и цента обороны. После ухода Гарая у «Зенита» возникли проблемы в обороне. Не стала клея, который склеивал защиту. Иванович этим клеем может стать. Даже играя в центре защиты, Иванович может быть опасен при стандартах у чужих ворот. Персонально в отборе играет грамотно, неуступчив. Все, что надо для качественного защитника, у Бранислава есть. Неслучайно на него в свое время обратили внимание в «Челси», куда он перешел из «Локо» и долго играл на высоком уровне. Еще один плюс – Иванович хорошо говорит по-русски. Он серб, а к сербам в России всегда радушное отношение.

Что касается минусов, то Иванович все-таки уже идет, что называется, с горочки. И в «Зенит» он идет не выигрывать Лигу чемпионов, а заработать денег. Известно ведь, какие налоги в Англии и какие – в России. Но при этом я в Ивановиче уверен: он будет отрабатывать свою зарплату, будет всегда в порядке.

О ФАРФАНЕ

Игрок: Джефферсон Фарфан
Возраст: 32
Трансфер: «Аль-Джазира» «Локомотив»

- «Локо» был позарез нужен игрок в нападение. Думаю, Фрафан – нападающий квалифицированный, долго играл за «Шальке», был там заметной фигурой. Главное, чтобы в новой стране не заартачился. Мол, перешел, а ему тут что-то не понравилось. Но Палыч умеет находить подход и не к таким игрокам. Последний пример – Игорь Денисов. Везде он с тренерами не сходился характерами, а тут проблем нет. Да, многие говорят, что Семин строг, но при этом признают, что и справедлив.

Фарфан играл в последнее время в Эмиратах, где многие карьеру заканчивают. Но ничего страшного. Главное – чтобы голы здесь забивал. А то ведь «Локомотив» доигрался до того, что Миранчука в атаку стали ставить.

О ТРАОРЕ И ОЛАНАРЕ

Игрок: Аарон Оланаре
Возраст: 22
Трансфер: «Гуанчжоу Фули» ЦСКА

- Оланаре, которого на днях подписал ЦСКА – это что-то среднее между Думбия и Страндбергом. Думбия – тот больше все-таки носорог. И мощнее, и быстрее. Оланаре же ЦСКА взял и потому, что игрок в ЦСКА уже играл, и потому что финансовые возможности клуба ограничены. Если вспоминать историю с травмой Оланаре, которую он получил, празднуя гол в ворота «Зенита», в том моменте он не играл на публику. Просто эмоции в такой момент переполняют, человек, как кипяток.

Игрок: Ласина Траоре
Возраст: 26
Трансфер: ЦСКА «Спортинг» Х

Что касается ухода Траоре в «Спортинг», уже говорил об ошибочности суждения, будто это хороший игрок. Не помню, чтобы Траоре здорово играл в «Кубани» или «Анжи». Вот Мельгарехо по некоторым матчам в «Кубани» запомнил, Попова – тоже. Но не Траоре. Ну, да, длинный, что-то иногда забивал. Но какой-то он не координированный, рост свой не использует, то сильные качества. Для меня он – слабый игрок. Удивлен, как Траоре в «Монако» попал, который Фалькао и других больших игроков подписывал. Они ошиблись и хотели сплавить этого игрока. Сплавили в ЦСКА. Потом этим же занимались уже армейцы.

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