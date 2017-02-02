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Страсти по «Сибири»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня «Сибирь» в случае победы в основное время над «Адмиралом» сократит отставание от идущего пятым в Восточной конференции «Салавата Юлаева» до трех очков, имея игру в запасе.

По потерянным очкам уфимцы, потерпевшие восемь поражений подряд, опустились на девятое место. У команды Игоря Захаркина на 2-4 победы в основное время меньше, чем у конкурентов, так что при равенстве баллов «Салават» окажется ниже соперников.

«Сибирь», выдавшая серию из четырех побед, продолжает гонку за плей-офф.

В субботу подопечные Андрея Скабелки проведут последний домашний матч регулярки с «Амуром», а после паузы в чемпионате финишируют на выезде по маршруту Астана – Ханты-Мансийск – Екатеринбург.

В перерыве главному тренеру сибиряков придется обойтись без вызванных в сборные защитников Адама Полашека (Чехия), Федора Белякова (Россия-олимпийская), нападающих Сергея Шумакова, Максима Шалунова, Степана Санникова и Константина Окулов (все – Россия).

Генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский по этому поводу не переживает – мол, проблема в нагнетании страстей вокруг будущих контрактов лидеров команды.

По моей информации, два «Ш» в следующем сезоне примерят форму ЦСКА, в кулуарах говорят о суммах будущих контрактов – 100 миллионов для Шалунова и 80 для Шумакова. Совсем недавно стало известно, что на капитана команды Санникова глаз положил СКА, и летом он, как и его партнеры, поменяет клуб.

Напомним, прошлой весной Санников выиграл бронзу домашнего чемпионата мира, начав турнир в звене с Павлом Дацюком и Сергеем Мозякиным.

Правда, на предсезонке Скабелка в тройке с двумя «Ш» наигрывал Владимира Бутузова, но тот выбыл из-за травмы. В последних матчах ударное звено сибиряков приобрело новый вид: Санников – Шалунов – Йонас Кемппайнен. Именно проворство капитана «Сибири» на пятачке решило исход последнего матча с «Куньлунем» (1:0).

За боевитость-духовитость Санникова ценит главный тренер СКА и сборной Олег Знарок.

Переход в СКА может стать для 26-летнего капитана «Сибири» заявкой на получение олимпийской путевки в Корею. Особенно, если НХЛ откажется участвовать в Играх-2018.

Впрочем, сейчас на кону плей-офф. Непопадание в кубковую восьмерку больно ударит по тренерской репутации Скаблеки, которого молва отправляет то в ЦСКА, то в Казань…

Матч

Сибирь - Адмирал

Место и дата

02 февраля 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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