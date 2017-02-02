Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина- : -Корне
Футбол  ЦСКА- : -Виктория
Баскетбол  Фенербахче- : -ЦСКА
Хоккей  Сибирь- : -Адмирал
Баскетбол  УНИКС- : -Олимпиакос
Футбол  Камерун- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Цель «Спартака», облом Лунева и шедевр Шатова. Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Цель «Спартака», облом Лунева и шедевр Шатова. Обзор сборов (видео)
Источник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Шатов, Иванович, Лига Европы

Иванович вернулся в Россию. Спустя 9 лет. Хорошая новость для «Зенита» – при условии, что новобранец не будет валять дурака. И плохая для Нету и Новосельцева. Скорее всего, Мирча Луческу будет использовать серба в зоне правого центрального защитника и вряд ли – на правом фланге, где и так высокая конкуренция.


Про «новый вызов» сказано не было. Это впечатляет. Это сильно. Это заслуживает уважения. Иванович был дозаявлен «Зенитом» на Лигу Европы. Трое других новичков – Зуйков, Лунев и Молло – остались за бортом. Логику тут искать не стоит. Это скорее вынужденное кадровое решение, продиктованное регламентом турнира – нельзя дозаявлять больше трех новичков.

А накануне «Зенит» сыграл с норвежским «Оддом» (1:1). «Зенит ТВ» пока не выложил обзор матча. Зато опубликовал видео с голом Шатова на тренировке. Круто, да? Позавчера Полоз, вчера Шатов… Они бы так в официальных матчах забивали.


Иванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-го

ЦСКА и «Локомотив»

Сегодня ЦСКА встретится с чешской «Викторией». Видимо, вновь увидим гончаренковскую модель 3–5–2. Эта тема по-прежнему самая актуальная для армейцев. Высказался и Миланов, фланговый хавбек, который теперь стал латералем.

– Когда я играл при схеме 4–2–3–1 в верхней атакующей тройке, функции были несколько иными (улыбается). Но у меня по-прежнему есть много моих любимых атакующих обязанностей – пойти вперед, сделать передачу или хороший навес. Оборона – не самая сильная моя сторона, но я прибавляю и буду стараться делать это и дальше. В сыгранных товарищеских матчах вроде бы проявил себя неплохо, хотя, конечно, нужно сделать поправку на уровень соперника.


Фото: официальный сайт ЦСКА

Сегодня должен был сыграть и «Локомотив». Но матч с австрийским клубом «Адмира Ваккер» отменен. В четверг железнодорожники будут тренироваться в обычном режиме, а завтра проведут спарринг с венгерским «Видеотоном». Как и «Краснодар». С тем же соперником.

А пока «Локомотив» играет в теннисбол.


В четверг состоятся еще несколько контрольных матчей. «Крылья Советов» сыграют с боснийским «Железничаром», «Уфа» – с болгарским «Левски», а «Анжи» – с клубом «Ботев», что тоже из Болгарии.

Новый офис «Краснодара»

Работники клуба переехали в новые офисы, расположенные на третьем этаже красавца-стадиона. Общая площадь помещений составляет 1000 квадратных метров.


Фото: официальный сайт «Краснодара»

Но это все дела клубные. А команда продолжает готовиться к возобновлению сезона в Испании. Как уже отмечалось, завтра «быки» проведут очередной спарринг. А в среду было две тренировки.


Выходные «Спартака»

После контрольного матча с «Копенгагеном» (2:1) красно-белые вернулись в Москву и получили три выходных. Второй сбор стартует в субботу.

– Мы продолжим подготовку на сборе в Испании. Будем уделять больше внимания скорости и интенсивности, а также попробуем новые тактические действия. Тренировки будут максимально приближены к ритму и темпу чемпионата России. В Испании будет очень важный сбор. Здесь был, скажем так, полуотпуск, – рассказал о планах Массимо Каррера.

В программе второго сбора «Спартака» запланировано два спарринга.


Фото: официальный сайт «Спартака»

Ближайшие матчи
02.02. «Крылья Советов» – «Железничар», Босния и Герцеговина
02.02. «Уфа» – «Левски», Болгария
02.02. «Анжи» – «Ботев», Болгария
02.02. ЦСКА – «Виктория», Чехия
03.02. «Томь» – «Шинник»
03.02. «Терек» – «Брно», Чехия
03.02. «Краснодар» – «Видеотон», Венгрия
03.02. «Зенит» – «Спарта», Чехия
03.02. «Ростов» – «Локомотив», Болгария
03.02. «Локомотив» – «Видеотон», Венгрия

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Иванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛИванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Илья Кутепов: Новички «Спартака» хорошо влились в командуЗащитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями от прошедшего первого зимнего сбора команды.Сегодня клубы РФПЛ сыграют четыре контрольных матчаСегодня ЦСКА проведет спарринг с чешской «Викторий». Начало матча – 18.00 (мск). Прямая трансляция – на Youtube-канале клуба.День в истории. Валерию Карпину – 48 летСегодня 48-й день рождения отмечает бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Карпин.Жулиано: Надеемся, Иванович поможет «Зениту». Мы его очень тепло встретимПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от товарищеского матча с норвежским «Оддом» (1:1) и высказал мнение о переходе Бранислава Ивановича в петербургский клуб.«Зенит» не заявил Лунева и Молло в Лигу ЕвропыКак сообщает официальный сайт «Зенита», клуб определился со списком игроков, которые смогут принять участие в плей-офф Лиги Европы.Александр Спивак: Иванович – самый сильный защитник в «Зените»? Окунемся в чемпионат России и все увидимБывший футболист «Зенита» Александр Спивак в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурга» поделился мнением о переходе защитника «Челси» Бранислава Ивановича в петербургский клуб.Георгий Миланов: ЦСКА держит «Зенит» в уме, но пока что правильнее думать о тренировкахПолузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» в 18-м туре РФПЛ, которая состоится 4 марта на домашней арене столичной команды.«Зенит» дозаявил Ивановича для участия в плей-офф Лиге Европы, Лунев и Молло остались вне заявки«Зенит» сформировал заявку команды для участия в матчах плей-офф Лиги Европы, говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.Иванович будет выступать за «Зенит» под 60-м номеромПетербургский «Зенит» дозаявил для участия в матчах чемпионата России пятерых игроков, которые пополнили состав команды в зимнее трансферное окно.Иванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-гоИванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-гоЭкс-защитнику «Челси» стоит как можно скорее лететь в Испанию: команде Луческу повезло сыграть вничью вместо первого поражения на сборах.«Зенит» не смог обыграть «Одд» в товарищеском матчеПетербургский «Зенит» сыграл вничью с норвежским «Оддом» в товарищеском матче, который прошел в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания) - 1:1.«Спартак» «Ювентус» не копирует. Экспертиза первого сбора красно-белых«Спартак» «Ювентус» не копирует. Экспертиза первого сбора красно-белыхОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин подводит итоги первого межсезонного сбора «Спартака» в Абу-Даби.Трансляция матча «Зенит» – «Одд» (видео, онлайн)Текстовая трансляция контрольного матча «Зенита» на сайте «Советского спорта».«Зенит» может купить полузащитника «Кубани» Якубу«Зенит» в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника «Кубани» Дениса Якубу и отдать его в аренду «Крыльям Советов», сообщает Sportbox.Зоран Тошич: Посмотрим, что покажет «Спартак», но ЦСКА далеко красно-белых не отпуститПолузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном чемпионстве «Спартака», а также заявил, что армейцы не собираются просто так отдавать титул чемпиона России.Василий Уткин: Трансфер Ивановича? Непонятно, что Луческу хочет сделать с «Зенитом»Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин - о трансфере защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».Евгений Ловчев: Иванович звезд с неба не хватал, но всегда был надежен. «Зенит» сделал хорошее приобретениеОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал переход Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».Бранислав Иванович: У меня было большое желание вернуться в РоссиюНовичок «Зенита» 32-летний защитник Бранислав Иванович поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.«Зенит» – «Одд». Егор Бабурин сыграет в воротахСтал известен состав «Зенита» на товарищеский матч против норвежского «Одда».
Главные новости
Футбол
Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону»
Футбол
Жозе Моуринью – журналисту : Если вы не разбираетесь в футболе – не берите в руки микрофон
MMA
Расул Мирзаев: Надеюсь, что смогу выйти на ринг в июне
Футбол
Хосеп Гвардиола: Конте не должен волноваться, у его команды отрыв в девять очков
Биатлон
Йоханнес Бе: Я бы не хотел видеть Логинова на стартах
Бокс
Допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат
Футбол
Илья Кутепов: Новички «Спартака» хорошо влились в команду
Футбол
День в истории. Игорю Шалимову - 48!
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил Гризманну зарплату 18 млн евро в год
Футбол
«Краснодар» не сможет выкупить Шишкина у «Локомотива» после окончания аренды
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика