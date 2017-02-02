Цель «Спартака», облом Лунева и шедевр Шатова. Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Шатов, Иванович, Лига Европы

Иванович вернулся в Россию. Спустя 9 лет. Хорошая новость для «Зенита» – при условии, что новобранец не будет валять дурака. И плохая для Нету и Новосельцева. Скорее всего, Мирча Луческу будет использовать серба в зоне правого центрального защитника и вряд ли – на правом фланге, где и так высокая конкуренция.





Про «новый вызов» сказано не было. Это впечатляет. Это сильно. Это заслуживает уважения. Иванович был дозаявлен «Зенитом» на Лигу Европы. Трое других новичков – Зуйков, Лунев и Молло – остались за бортом. Логику тут искать не стоит. Это скорее вынужденное кадровое решение, продиктованное регламентом турнира – нельзя дозаявлять больше трех новичков.

А накануне «Зенит» сыграл с норвежским «Оддом» (1:1). «Зенит ТВ» пока не выложил обзор матча. Зато опубликовал видео с голом Шатова на тренировке. Круто, да? Позавчера Полоз, вчера Шатов… Они бы так в официальных матчах забивали.





Иванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-го

ЦСКА и «Локомотив»

Сегодня ЦСКА встретится с чешской «Викторией». Видимо, вновь увидим гончаренковскую модель 3–5–2. Эта тема по-прежнему самая актуальная для армейцев. Высказался и Миланов, фланговый хавбек, который теперь стал латералем.

– Когда я играл при схеме 4–2–3–1 в верхней атакующей тройке, функции были несколько иными (улыбается). Но у меня по-прежнему есть много моих любимых атакующих обязанностей – пойти вперед, сделать передачу или хороший навес. Оборона – не самая сильная моя сторона, но я прибавляю и буду стараться делать это и дальше. В сыгранных товарищеских матчах вроде бы проявил себя неплохо, хотя, конечно, нужно сделать поправку на уровень соперника.



Фото: официальный сайт ЦСКА

Сегодня должен был сыграть и «Локомотив». Но матч с австрийским клубом «Адмира Ваккер» отменен. В четверг железнодорожники будут тренироваться в обычном режиме, а завтра проведут спарринг с венгерским «Видеотоном». Как и «Краснодар». С тем же соперником.

А пока «Локомотив» играет в теннисбол.





В четверг состоятся еще несколько контрольных матчей. «Крылья Советов» сыграют с боснийским «Железничаром», «Уфа» – с болгарским «Левски», а «Анжи» – с клубом «Ботев», что тоже из Болгарии.

Новый офис «Краснодара»

Работники клуба переехали в новые офисы, расположенные на третьем этаже красавца-стадиона. Общая площадь помещений составляет 1000 квадратных метров.



Фото: официальный сайт «Краснодара»

Но это все дела клубные. А команда продолжает готовиться к возобновлению сезона в Испании. Как уже отмечалось, завтра «быки» проведут очередной спарринг. А в среду было две тренировки.





Выходные «Спартака»

После контрольного матча с «Копенгагеном» (2:1) красно-белые вернулись в Москву и получили три выходных. Второй сбор стартует в субботу.

– Мы продолжим подготовку на сборе в Испании. Будем уделять больше внимания скорости и интенсивности, а также попробуем новые тактические действия. Тренировки будут максимально приближены к ритму и темпу чемпионата России. В Испании будет очень важный сбор. Здесь был, скажем так, полуотпуск, – рассказал о планах Массимо Каррера.

В программе второго сбора «Спартака» запланировано два спарринга.



Фото: официальный сайт «Спартака»

Ближайшие матчи

02.02. «Крылья Советов» – «Железничар», Босния и Герцеговина

02.02. «Уфа» – «Левски», Болгария

02.02. «Анжи» – «Ботев», Болгария

02.02. ЦСКА – «Виктория», Чехия

03.02. «Томь» – «Шинник»

03.02. «Терек» – «Брно», Чехия

03.02. «Краснодар» – «Видеотон», Венгрия

03.02. «Зенит» – «Спарта», Чехия

03.02. «Ростов» – «Локомотив», Болгария

03.02. «Локомотив» – «Видеотон», Венгрия