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Медали – из старых мобильников. Как хотят сэкономить на Олимпиаде-2020

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Медали – из старых мобильников. Как хотят сэкономить на Олимпиаде-2020
Источник: Токио-2020

Япония славится своей любовью к технологиям. Вот и медали для Игр-2020 они хотят сделать из переработанной техники.

Японцам предложили пожертвовать старые телефоны и мелкую бытовую технику на благо Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2020 году. Ячейки для сбора установят в офисах и магазинах электроники в апреле – там они будут стоять, пока не наберется необходимое количество металла.

Чтобы сделать пять тысяч медалей, нужно собрать восемь тонн металла: 40 килограммов золота, 4,9 тонн серебра и 2,9 тонн бронзы. Проект производства олимпийских наград из переработанного металла должен снизить затраты и повысить экологичность производства.

Подобные технологии, кстати, использовались и раньше – просто не в таких масштабах. Например, 30% серебряных и бронзовых медалей в Рио были также изготовлены из переработанного сырья. 

Обычно же металл для медалей приобретают у горнодобывающих компаний. Но Япония не слишком богата минеральными ресурсами, зато активно использует технологии Устойчивого развития. Суть в том, что ресурсы на земле ограничены, а смартфоны, планшеты и прочая мелкая техника содержат редкие металлы, включая платину, палладий, золото, серебро, литий, кобальт и никель. Кроме того редкие металлы содержатся также в холодильниках и кондиционерах, а также в старых автомобилях: там можно найти железо, медь, свинец и цинк. 

Согласно исследованиям журнала Chip, в среднем один телефон содержит:

 Медь 8,75 г 
 Кобальт 3,81 г 
 Железо 3 г 
 Олово  1 г 
 Тантал 0,4 г 
 Серебро 0,25 г 
 Золото 0,024 г 
 Палладий 0,009 г 


Конечно, в одном устройстве количество металла очень мало, но в Японии живут 127 миллионов человек. И очевидно, что в плане количества гаджетов на человека – это одна из лидирующих стран. Кроме экологии и финансов, эта акция еще и объединяет людей. Любому человеку очень приятно осознавать, что, возможно, именно его телефон попал в золотую медаль. 

– Компьютеры и телефоны стали очень полезными инструментами. Однако я думаю, расточительно выбрасывать устройства каждый раз, когда выходят более новые модели. Медали будут произведены, благодаря мыслям людей и их ответственного отношения. Я думаю, это очень важное сообщения для будущих поколений, – прокомментировал инициативу японский гимнаст и трехкратный олимпийский чемпион Кохей Учимура. 

– Паралимпийцы упорно работают каждый день, чтобы добраться до подиума. Я думаю, проект медалей Токио-2020 – это удивительная инициатива, которая объединит всю Японию. Это вдохновляет спортсменов работать упорнее, чтобы побеждать, – сказал Дайсуке Икезаки, член паралимпийской сборной Японии по регби. 

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