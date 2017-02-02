Арбуз для Гвардиолы и водитель для Венгера. Главные события 23-го тура АПЛ

«Советский спорт» рассказывает о самом важном, что случилось в 23-м туре чемпионата Англии.

ТУР В ПОЛЬЗУ «ЧЕЛСИ»

«Обидно, что Коста не реализовал пенальти, поскольку в остальном он провел отличный матч. Но, думаю, мы должны быть довольны результатом. Давайте не будем забывать, что мы играли в гостях против «Ливерпуля», а это всегда тяжело», - главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча с «Ливерпулем» мог позволить себе быть благодушным. Ничья (1:1) никак не поколебала позиций «синих», поскольку преследователи – «Арсенал» и «Тоттенхэм» - дружно потеряли очки.

«Канониры» умудрились проиграть дома «Уотфорду», который до того победили семь раз подряд. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признал закономерность такого результата. «Мы проиграли очень много единоборств. Нам не хватало резкости. Такое ощущение, что морально мы не были готовы к такой ожесточенной борьбе».

Ну а «Тоттенхэм» не смог победить в гостях идущий в зоне вылета «Сандерленд». Лондонцы владели мячом 72% времени, но все это было хождением вокруг да около – всего три удара в створ ворот и минимум опасных моментов. «Мы потеряли два очка. Но это должно послужить для нас хорошим уроком: нужно включаться на полную мощность с самого начала игры и сразу действовать так, как мы действовали во втором тайме», - сетовал главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

КОГДА МОУРИНЬЮ СЕРДИТСЯ

«Манчестер Юнайтед» не смог на своем поле обыграть «Халл» (0:0), с которым встречался в третий раз за последние три недели – еще два матча состоялись в полуфинале Кубка лиги. Феноменальный матч провел голкипер «тигров» Элдин Якупович (привет «Локомотиву»!).

А после матча на авансцену вышел главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью. Сначала он прошел мимо корреспондента ВВС, отказавшись с ним говорить, а его пресс-конференци я длилась всего пять минут. «Просто скажите правду. Это же так просто. Вы же должны служить обществу, у вас такая работа. Просто если я скажу правду, меня накажут. А я не хочу быть наказанным», - сказал Моуринью журналистам.

Очевидно, что португалец таким образом дал понять, что недоволен работой рефери Майка Джонса.

«Очевидно, что я другой. И для меня существуют свои, особые правила. Вчера четвертый судья сказал тренеру, который на него кричал: «Все в порядке, мне нравится твоя страсть». Сегодня мне говорили сесть на место, или я буду удален, когда я пытался выяснить какой-то вопрос», - ехидно заметил Моуринью, намекая на Юргена Клоппа. Немец во время матча с «Челси» наорал на четвертого рефери Нила Суорбика, когда форвард «синих» Диего Коста не реализовал пенальти.

Моуринью вспомнил еще несколько инцидентов, когда за схожие проступки его наказывали сильнее, чем остальных. Вероятно, это просто раздражение от результата, или же таким способом португалец, как он часто это делает, пытается снять напряжение с игроков, отвлекая все внимание на себя.

АРБУЗ ДЛЯ ГВАРДИОЛЫ

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм» - 4:0. Забавно, но в начале января «Сити» уже приезжал в гости к «молоткам» играть матч 1/32 финала Кубка Англии, и тоже не оставил камня на камне от соперника – 5:0.

Первый гол в составе «горожан» забил бразилец Габриэл Жезус, 19-летний форвард подписал контракт с «Сити» еще в августе, но доиграл сезон за «Палмейрас», и прибыл в Англию только в январе. Жезус произвел хорошее впечатление еще в дебютном матче с «Тоттенхэмом», где вышел на замену, и открыл счет голам уже во втором своем матче в АПЛ. Кроме того, бразилец отдал голевой пас на Кевина де Брюйне.

«Это как при покупке арбуза. Ты никогда не узнаешь, насколько он хорош, пока не вскроешь его. У Габриэла отличные данные, невероятное голевое чутье. И он боец», - сказал главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола.

Кстати, в матче с «Вест Хэмом» случилось и еще одно знаменательное событие. Испанец наконец-то усадил в запас нещадно критикуемого вратаря Клаудио Браво, выпустив Вилли Кабальеро. Совпадение это или нет, но «Сити» не пропустил.

СПАСИТЕ «ЛЕСТЕР»!

Кажется, впору уже начинать кампанию с таким лозунгом. «Лисы» проиграли в гостях «Бернли» (0:1) и опустились на 16-е место в таблице, всего в двух очках от зоны вылета. Для команды Клаудио Раньери это уже третье поражение подряд с общим счетом 0:7. Да, и «Лестер» по-прежнему никак не может победить на выезде – три ничьих, девять поражений при разнице мячей 8-25.

Хотя, конечно, на «Терф Мур» «лисам» откровенно не повезло. Форвард «Бернли» Воукс забил, откровенно подыграв себе рукой, и это видели все, кроме рефери Майкла Дина и его помощников.

Последний раз действующий чемпион после 23-х туров выступал так плохо в сезоне-1962/63. Это был «Ипсвич», в итоге финишировавший 17-м и чудом избежавший вылета.

На церемонии вручения наград ФИФА в начале января Раньери, признанный лучшим тренером года, сказал: «Прошлый сезон был чудесной сказкой. Сейчас же мы готовы к борьбе за выживание». Но что-то пока эта готовность не просматривается.

ГУЛЯЙ, РВАНИНА!

Тур совпал с закрытием зимнего трансферного окна, и, было такое ощущение, что большинство болельщиков больше волновало то, кого купит их любимая команда, чем то, как она сыграет.

А после того, как все закончилось, выяснились следующие любопытные факты. Клубы, идущие во второй части турнирной таблицы, потратили на новичков 147 миллионов фунтов – это 67% от общей суммы, которая на этот раз составила 215 миллионов. Более того, команды, занимающие последние шесть мест, потратили столько же, сколько и первые четырнадцать – по 112,5 миллиона фунтов. С новым телеконтрактом на 8 миллиардов фунтов, вступившим в действие в этом сезоне, даже аутсайдеры могут себе позволить так гульнуть на рынке.

Что характерно, клубы из топ-6, напротив, вели себя крайне пассивно, в основном занимаясь чисткой состава. Новичок был только один – «Арсенал» за 40 тысяч фунтов (да-да, это не ошибка, 40 тысяч фунтов), взял в клубе 5-го дивизиона «Хеднесфорд Таун» защитника Коэна Брэммала, который раньше работал шофером. Зачем? Наверное, зачем-то он Арсену Венгеру нужен. Может быть, даже в качестве водителя.