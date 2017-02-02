Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты десятого тура
В рамках 23-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.
Сборную читателей представлял пользователь с ником serj7777777, набравший максимальное количество очков по итогам 22-го тура.
«Суонси» - «Саутгемптон» – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:1
«Сандерленд» - «Тоттенхэм» – 0:0
Прогноз «Советского спорта» - 0:3
Прогноз читателей – 0:2
«Мидлсбро» - «Вест Бромвич» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 0:0
«Борнмут» - «Кристал Пэлас» – 0:2
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:1
«Бернли» - «Лестер» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 1:1
«Арсенал» - «Уотфорд» – 1:2
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 3:0
«Ливерпуль» - «Челси» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:2
Прогноз читателей – 1:1
«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» – 0:4
Прогноз «Советского спорта» - 1:3
Прогноз читателей – 1:1
«Сток Сити» - «Эвертон» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 0:1
Прогноз читателей – 2:1
«Манчестер Юнайтед» - «Халл Сити» – 0:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 3:0
Общий счет – 18:13 в пользу Артема Терентьева.
«Советский спорт» ведет в серии со счетом 8-2.
В 24-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником пал.