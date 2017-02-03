Зидан обязан расквитаться за Кубок. Превью 21-го тура испанской примеры

Зинедин Зидан Источник: Reuters

«Советский спорт» представляет анонс стартующего сегодня матчем «Депортиво» – «Бетис» 21-го тура чемпионата Испании.

А не повторить ли Суперкубок?

Самый яркий матч этого тура состоится 4 февраля на стадионе «Камп Ноу», где «Барселона» Луиса Энрике постарается обыграть «Атлетик» из Бильбао.

Интересно, что баскский клуб в последний раз обыгрывал сине-гранатовых два года назад, и случилось это в августе 2015 года. Тогда встреча между командами завершилась со счетом 4:0. Правда, это был матч за Суперкубок Испании.

В примере подопечные Эрнесто Вальверде обыгрывали «Барселону» в 2013 году со счетом 1:0.

В этом сезоне баски уступили своему сопернику в первом круге. Тогда единственный гол на 21-й минуте забил полузащитник Иван Ракитич, который в последнее время не проходит в основу каталонского клуба.

Стоит добавить, что «Атлетик» сейчас находится в приличном состоянии. Команда в последний раз проигрывала в декабре прошлого года «Бетису» (0:1). С тех пор в копилке «львов» 3 ничьи и две победы.

Что касается «Барселоны», то здесь все не так-то просто. В последнем матче чемпионата каталонский клуб не смог обыграть «Бетис» по вине арбитра, который по каким-то причинам не засчитал гол. Это сильно ударило по игрокам, поскольку клуб продолжает погоню за «Реалом» в чемпионской гонке.

Хорошо, что 1 февраля сине-гранатовые расправились на выезде с мадридским «Атлетико» в Кубке Испании (2:1). Очевидно, настроение у игроков после этого матча намного, и они готовы дать бой клубу из Бильбао.

Два крепких орешка

На втором месте в списке самых интересных матчей этого тура располагается встреча между «Севильей» и «Вильярреалом».

Проще говоря, в этой игре встречаются две самые неуступчивые и мастеровитые команды. «Севилья» уже успела сбить с толку «Реал», нанеся ему первое поражение в сезоне, а «желтая субмарина» расстроила «Барселону» (1:1).

Интересно, как будет действовать тренерский штаб «Вильярреала», ведь совсем недавно бразилец Алешандре Пато стал игроком китайского клуба, за который, кстати, выступает Аксель Витсель.

Седрик Бакамбу? Адриан? Джонатан Дос Сантос? А может Денис Черышев? Кто сыграет на острие? Об этом станет известно 5 февраля.

Единственное, что стоит добавить: встреча в первом круге, прошедшая на домашней арене «Вильярреала», завершилась со счетом 0:0. С тех пор «Севилья» стала только сильнее (в этом сезона у команды Хорхе Сампаоли всего 4 поражения).

Месть «Реала»

Не позавидуешь «Сельте»… Клубу из Виго предстоит в этом туре принять на домашней арене мадридский «Реал», который уверенно лидирует в национальном первенстве.

Наверное, это будет еще один зрелищный матч. Мы помним, как «Сельта» в первом матче ¼ финала Кубка Испании нанесла поражение «сливочным» не где-нибудь, а на «Сантьяго Бернабеу».

В ответной игре клубы разошлись миром (2:2), и «Реал» по сумме двух матчей был выбит из Кубка.

Конечно, команда Зинедина Зидана захочет расквитаться со своим обидчиком, а «небесные» попробуют вновь обрадовать своих болельщиков. Возможно, это будет игра месяца в испанском чемпионате.

Все матчи тура:

Матч Депортиво - Бетис Место и дата 03 февраля 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция

Матч Малага - Эспаньол Место и дата 04 февраля 15:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

Матч Барселона - Атлетик Место и дата 04 февраля 18:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

Матч Атлетико - Леганес Место и дата 04 февраля 20:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

Матч Спортинг - Алавес Место и дата 04 февраля 20:30, Эль Молинон, Онлайн-трансляция

Матч Валенсия - Эйбар Место и дата 04 февраля 22:45, Месталья, Онлайн-трансляция

Матч Севилья - Вильярреал Место и дата 05 февраля 14:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция