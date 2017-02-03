Зидан обязан расквитаться за Кубок. Превью 21-го тура испанской примеры
«Советский спорт» представляет анонс стартующего сегодня матчем «Депортиво» – «Бетис» 21-го тура чемпионата Испании.
А не повторить ли Суперкубок?
Самый яркий матч
этого тура состоится 4 февраля на стадионе «Камп Ноу», где «Барселона» Луиса
Энрике постарается обыграть «Атлетик» из Бильбао.
Интересно, что
баскский клуб в последний раз обыгрывал сине-гранатовых два года назад, и
случилось это в августе 2015 года. Тогда встреча между командами завершилась со
счетом 4:0. Правда, это был матч за Суперкубок Испании.
В примере
подопечные Эрнесто Вальверде обыгрывали «Барселону» в 2013 году со счетом 1:0.
В этом сезоне
баски уступили своему сопернику в первом круге. Тогда единственный гол на 21-й
минуте забил полузащитник Иван Ракитич, который в последнее время не проходит в
основу каталонского клуба.
Стоит добавить,
что «Атлетик» сейчас находится в приличном состоянии. Команда в последний раз
проигрывала в декабре прошлого года «Бетису» (0:1). С тех пор в копилке «львов»
3 ничьи и две победы.
Что касается «Барселоны»,
то здесь все не так-то просто. В последнем матче чемпионата каталонский клуб не
смог обыграть «Бетис» по вине арбитра, который по каким-то причинам не засчитал
гол. Это сильно ударило по игрокам, поскольку клуб продолжает погоню за «Реалом» в чемпионской гонке.
Хорошо, что 1 февраля сине-гранатовые расправились на выезде с мадридским «Атлетико» в Кубке Испании (2:1). Очевидно, настроение у игроков после этого матча намного, и они готовы дать бой клубу из Бильбао.
Два крепких орешка
На втором месте в списке самых интересных матчей этого тура располагается встреча между «Севильей» и «Вильярреалом».
Проще говоря, в
этой игре встречаются две самые неуступчивые и мастеровитые команды. «Севилья»
уже успела сбить с толку «Реал», нанеся ему первое поражение в сезоне, а «желтая
субмарина» расстроила «Барселону» (1:1).
Интересно, как
будет действовать тренерский штаб «Вильярреала», ведь совсем недавно бразилец
Алешандре Пато стал игроком китайского клуба, за который, кстати, выступает
Аксель Витсель.
Седрик Бакамбу?
Адриан? Джонатан Дос Сантос? А может Денис Черышев? Кто сыграет на острие? Об
этом станет известно 5 февраля.
Единственное, что стоит добавить: встреча в первом круге, прошедшая на домашней арене «Вильярреала», завершилась со счетом 0:0. С тех пор «Севилья» стала только сильнее (в этом сезона у команды Хорхе Сампаоли всего 4 поражения).
Месть «Реала»
Не позавидуешь «Сельте»…
Клубу из Виго предстоит в этом туре принять на домашней арене мадридский «Реал»,
который уверенно лидирует в национальном первенстве.
Наверное, это
будет еще один зрелищный матч. Мы помним, как «Сельта» в первом матче ¼ финала
Кубка Испании нанесла поражение «сливочным» не где-нибудь, а на «Сантьяго
Бернабеу».
В ответной игре
клубы разошлись миром (2:2), и «Реал» по сумме двух матчей был выбит из Кубка.
Конечно, команда
Зинедина Зидана захочет расквитаться со своим обидчиком, а «небесные» попробуют
вновь обрадовать своих болельщиков. Возможно, это будет игра месяца в испанском
чемпионате.
Все матчи тура:
Матч
Место и дата
03 февраля 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 февраля 15:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 февраля 18:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 февраля 20:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 февраля 20:30, Эль Молинон, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 февраля 22:45, Месталья, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 февраля 14:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 февраля 20:30, Аноэта, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 февраля 22:45, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 февраля 22:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция