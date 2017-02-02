Что происходит с Евгением Кузнецовым каждый январь? (видео, обзор)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Как Овечкин забил гол №550. Этот рубеж в НХЛ покорили только 27 человек

ПРЫЖОК

Забавное видео вдогонку к матчу «Вашингтона». Ти-Джей Оши после раскатки радостно убегает в раздевалку. И в оленьем прыжке чуть не сносит своего тренера Барри Тротца.

Смотрите, это забавно!





ГЕРОЙ

В этом поединке Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка. Гол у него получился отличным, как всегда. Но главное, что Кузя перед игрой был признан первой звездой января во всей НХЛ. Он смог набрать 20 (7+13) очков в 15 матчах и помог «Вашингтону» одержать 12 побед.





Это очень важный взлет, потому что из-за травмы Кузнецов завалил начало этого сезона. Хотя в прошлом стал десятым бомбардиром лиги (20+57=77). Главное теперь, чтобы Евгению хватило сил на плей-офф.

…А вы помните, кто был признан первой звездой января в 2016 году? Не поверите, но это тоже Евгений Кузнецов! Тогда он набрал 16 (4+12) очков в 10 матчах. Что же происходит с Кузей в первый месяц после Нового года? Этот феномен обязательно надо изучить.

РЕШЕНИЕ

«Сент-Луис» отправил в отставку своего 65-летнего тренера Кена Хичкока, который возглавлял команду с ноября 2011 года. То есть работал больше пяти лет. Теперь новым рулевым станет Майк Йео. Раньше он не так уж плохо рулил «Миннесотой», а полгода назад был приглашен Хичкоку в помощники.

Не сказать, что под Кена Хичкока заложили мину. Но это как Гончаренко взять под Слуцкого в ЦСКА.

«Сент-Луис» в этом сезоне играет неважно, рискуя не попасть в плей-офф. Причем кризис начался два месяца назад – если считать с декабря, то хуже «блюзменов» выступали только беспросветные «Колорадо» и «Аризона». Вратари выглядят ужасно, атака не забивает. И этот кризис уже похож на то, что происходит с «Салаватом Юлаевым» при Игоре Захаркине.

Нас в первую очередь интересует, что будет с Владимиром Тарасенко, который перед «Матчем звезд» выдал серию из восьми матчей без голов. Прогнозируем, что теперь российский снайпер резко пойдет на взлет. У него не было конфликта с Хичкоком в открытой форме. Но по некоторым штрихам было видно, что отношения у них не самые идеальные. А у Тарасенко такой потенциал, что он может брать «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер НХЛ.

Хичкок же говорил, что это последний сезон в его карьере. Но не удивимся, если Кен вернется – тут уже напрашивается параллель с Владимиром Крикуновым.

КРИЗИС

Наблюдать за «Колорадо» очень тоскливо. Команда проиграла девятый матч подряд – теперь «Лос-Анджелесу» (0:5). Это самая длинная черная серия для «лавины» в этом сезоне. И главное, пока не видно ей конца-края.





Вот где надо увольнять тренера, на самом деле. Как вы помните, Патрик Руа в межсезонье внезапно покинул клуб, словно что-то чувствовал. На его место поставили Джареда Беднара, но он завалил всю работу.

Видимо, хозяева «Колорадо» махнули рукой на этот сезон. Тем более такой провал обещает высокое место на будущем драфте. Так что перестройку стоит ждать ближе к дедлайну, когда начнется распродажа состава.

Почему не играет Семен Варламов? Он из-за травмы ноги выбыл до конца сезона. Куда пропал Федор Тютин? Травма паха, да и вообще этот ветеран не особо вдохновляет своей игрой.

ХОЗЯИН

Владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис поступил как настоящий мужик, объявив, что если даже НХЛ откажется от участия в Олимпиаде, он поддержит своих звезд и отпустит их на Игры в Пхенчхан.

Уточним – речь идет не только об Александре Овечкине, но и о Евгении Кузнецове, Дмитрии Орлове (Россия), Никласе Бэкстреме и Маркусе Юханссоне, Брэйдене Холтби (Канада), Джоне Карлсоне (США)… Если НХЛ не поедет, то всем сборным нужно будет набирать составы из Европы. А тут – «Вашингтон» под рукой. Конечно, там весь состав раздербанят в олимпийских нуждах.

«У нас лига хоккеистов, - говорит Леонсис. – Если парни скажут, что хотят играть за свою страну, как я им могу отказать? Меня могут оштрафовать – пожалуйста. Но я верю в добрые отношения».

Это мощный психологический ход. Благодарные игроки «Вашингтона» первую половину сезона НХЛ проведут на чумовом уровне. А заменить их на три недели игроками из фарм-клуба – хуже, чем сейчас у «Колорадо» не будет. Зато Леонсис в глазах хоккеистов станет отцом родным, да и его имидж во всем мире резко возрастет. Он ведь не просто хозяин клуба, а большой бизнесмен.

Другое дело, что тогда начнется цепная реакция. Вот как «Питтсбург» не отпустит на Олимпиаду своих героев – Кросби и Малкина? Как «Эдмонтон» удержит Макдэвида? Вот же, пример «Вашингтона» перед глазами.

Тогда решение НХЛ об неучастии в Олимпиаде окажется бессмысленным, а регулярный чемпионат в феврале превратится в профанацию. Болельщики в Северной Америке будут смотреть в сторону Пхенчхана – ведь их главные звезды там.

Так что, скорее всего, лига наложит запрет на решение Тэда Леонсиса, а ИИХФ это будет вынуждена утвердить. Но напомним, что окончательное решение об участии НХЛ в Олимпиаде пока не принято.

ТАБЛО

Вашингтон – Бостон – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Оши, Бэкстрем, ОВЕЧКИН, Коннолли (ОРЛОВ, КУЗНЕЦОВ), КУЗНЕЦОВ – Маршан (2), Крейчи

В: Овечкин (1+0; +2, 0, 5, 19.29)

Кузнецов (1+1; +1, 2, 2, 17.27)

Орлов (0+1; +2, 0, 2, 19.45)

Лос-Анджелес – Колорадо – 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Габорик, Картер (2), Браун, Кинг

К: Задоров (0+0; -1, 0, 1, 18.49)

Григоренко (0+0; -1, 0, 1, 17.04)

Калгари – Миннесота – 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Чиассон, Монахэн, Ингелланд, Ферланд – Цукер

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.