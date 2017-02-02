Раскрываем секреты «Спартака». Трансферное уравнение с одним неизвестным

Трансферное окно закрылось в Европе, но не в России. Наши клубы до сих пор могут навести шороху на футбольном рынке. Главная интрига – кого купит московский «Спартак»?

По слухам у красно-белых остался неизрасходованным трансферный бюджет. «Освоить» этой зимой предстоит еще порядка 15-16 миллионов евро. С этими деньгами на пороге первого для себя чемпионства готов расстаться владелец «Спартака» Леонид Федун.

Позиция потенциального новичка тоже не секрет – центральный защитник, который в случае чего может сыграть и справа. Или правый игрок обороны, который способен сместиться в центр. Главное, чтобы это была не аренда, а именно покупка.

Получается задачка из школьного учебника с одним неизвестным. Дано: примерная сумма трансфера, позиция игрока. Задача – найти кандидата на это место. Проще некуда!

В Европе оказалось не так много футболистов, которые отвечают этим требованиям. Мы сузили список кандидатов до десяти: все защитник все высокого уровня, все укладываются в 15 миллионов евро и многие из них имеют опыт игры в итальянском чемпионате, что не может не прельстить ставника красно-белых Массимо Карреру.

Матия Настасич

Матия Настасич – молодой, но уже опытный хорватский центральный защитник, который в случае чего может сыграть и справа, и слева. С июля 2015 он года играет за немецкий «Шальке». В Бундеслиге этого сезона появлялся на поле 13 раз и провел на зеленом газоне 1170 минут.

В 17 лет Матия покинул родную Хорватию и отправился покорять Серию А – в «Фиорентину». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Всего через год его купил «Манчестер Сити» - за 15,2 миллиона евро. Однако на Туманном Альбионе дела у Матии не заладились. В 2015 году он отправился в аренду в «Шальке», а потом и окончательно перешел в немецкий клуб за 9,5 миллионов евро.

Сейчас его трансферная стоимость составляет порядка 12 миллионов евро. До того, как подписать контракт с Браниславом Ивановичем, на Настасича претендовал питерский «Зенит».

Виктор Линделеф

Один из самых перспективных молодых центральных защитников Европы – швед Виктор Линделеф. К игроку уже присматриваются клубы из английской Премьер-лиги и испанской примеры, так что, чтобы его заполучить, нужно поспешить.

В 2012 году, в возрасте 18 лет швед перебрался в Португалию – в лиссабонскую «Бенфику» за 1,5 миллиона евро. Уже в 2015 году его начали привлекать к играм за основной состав. Сегодня его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро, но «орлы» хотят выручить больше.

Линделеф в основном играет в центре обороны, но его можно назвать универсалом. При необходимости он сместится и вправо, и влево, и даже может сыграть на позиции опорного полузащитника. За сборную Швеции Виктор провел 11 матчей, в которых забил 1 гол.

Габриэль Паулиста

Да, Габриэля Паулисту можно назвать игроком основной обоймы лондонского «Арсенала». Однако часто появляться в стартовом составе «канониров» этот бразилец стал совсем недавно и его положение в команде все еще можно описать, как достаточно шаткое. Болельщики ожидают, что летом клуб будет искать усиление на место центрального защитника.

Купить Паулисту, конечно будет сложно, но это того стоит. Высокий и быстрый бразильский защитник буквально цементирует оборону. При этом 26-летний футболист вполне может сыграть и справа, если этого потребует тренер.

В 2013 году он перешел из бразильской «Витории» в испанский «Вильярреал» за 3 миллиона евро. Двумя годами позже его купил «Арсенал» уже за 15 миллионов. Сегодня его трансферная стоимость составляет порядка 12 миллионов евро.

Джефри Брума

К своим 25-ти годам голландец Джефри Брума успел уже многое повидать. В 15 лет он покинул академию родного «Фейеноорда», чтобы попытать счастья в «Челси». В 2009 году он сумел из молодежки пробиться в запас главной команды, после чего началось хождение по арендам: «Лестер», «Гамбург».

В 2013 году, не солоно хлебавши, Брума вернулся в Голландию – его купил ПСВ за 3,5 миллиона евро. Дальше была сборная Голландии и замечательный чемпионат мира 2014 года, на котором Бруму заприметили многие европейские скауты. В 2015 году он перешел в немецкий «Вольфсбург» за 11,5 миллионов евро.

Сейчас его трансферная стоимость составляет 10 миллионов евро и он является основным игроком команды, играя в основном на позиции центрального защитника.

Лоренцо Торелли

Один из лучших кандидатов на позицию центрального защитника в «Спартак» - 27-летний итальянец Лоренцо Торелли. Сейчас права на этого игрока принадлежат «Наполи», который приобрел футболиста прошлым летом за 10 миллионов евро. Трансферная стоимость игрока оценивается примерно в 8 миллионов евро.

Он – не очень высокий, но зато быстрый и цепкий защитник, который может и любит смещаться вправо. После перехода он надеялся получить постоянную игровую практику и пробиться в национальную команду, но в «Наполи» его участь – полировать скамейку запасных. На поле он появился лишь в трех матчах. Но даже так он сумел удивить тренеров, забив два гола в ворота соперников. После этого его фамилии вновь не оказалось в заявке на игру.

Армандо Иццо

Неаполитанец Армандо Иццо – классический столб, высокий и мощный центральный защитник, умеющий ко всему прочему играть и справа.

Права на игрока принадлежат «Дженоа», которая в 2014 году купила футболиста у команды «Авелино», выступающей в Серии Б всего за 200 тысяч евро. Сегодня ценник на футболиста поднялся до 6,5 миллионов евро.

В этом сезоне Иццо появлялся на поле в 21-м матче. А это время он успел сделать две результативные передачи. К игроку уже присматривались команды из верхней части турнирной таблице и даже присылали предложения, которые летом прошлого года не устроили «Дженоа».

Влад Кирикеш

Еще один классический центр обороны для «Спартака» - игрок сборной Румынии Влад Кирикеш. 27-летний футболист является основным игроком национальной команды и периодически появляется на после в составе своего нынешнего клуба, итальянского «Наполи».

В этом сезоне в Серии А Влад провел 10 матчей и забил 2 гола, начав все чаще появляться в составе итальянской команды.

За «Наполи» футболист выступает с 2015 года, когда итальянцы выкупили его контракт у английского «Тоттенхэма» за 7 миллионов евро. С тех пор ценник остался примерна на прежнем уровне – 6,5 миллионов евро. В Лондон же из румынской «Стяуы» игрок переезжал за 9,5 миллионов евро.

Эммануэль Маммана

Быстрого и практически непроходимого защитника Эммануэля Мамману называют будущим аргентинского футбола. Он был лучшим в составе молодежной и юношеской сборных, а не так давно провел первую игру и за взрослую команду небесно-голубых.

Прошлым летом 20-летний игрок наконец-то решился на переезд в Европы, куда его звали с 18-ти лет. «Ривер Плейт» продал Мамману во французский «Лион» за относительно небольшие деньги – 7,5 миллионов евро. Французы практически не переплатили по сравнению с оценочной трансферной стоимостью футболиста, что при покупке молодых игроков случается достаточно редко.

Однако игровой практики молодому защитнику ой как не хватает – всего 8 неполных матчей за более чем половину сезона. Так что он был бы не против и сменить обстановку.

Густаво Гомес

Густаво Гомес – еще один молодой и перспективный центральный защитник из Южной Америки, которому не достает игровой практики после переезда в Европу.

В августе прошлого года 23-летний парагваец покинул аргентинский «Ланус» и отправился за океан покорять Серию А – в «Милан». «Россонери», кстати, прилично раскошелились, чтобы купить перспективного новичка – 8,5 миллионов евро.

В этом сезоне футболист появлялся в основном на замены, за полгода выйдя на поле всего в 10 матчах и проведя на зеленом газоне лишь 584 минуты. Зато в сборной Гомес уже повел 16 матчей, в которых забил 2 гола.

Оценочная трансферная стоимость футболиста на данный момент составляет 6 миллионов евро.

Фредерик Соренсен

24-летний высоченный датский защитник Фредерик Соренсен сейчас выступает за немецкий клуб «Кельн», которому принадлежит его трансфер с 2015 года. Оценивается игрок примерно в 5 миллионов евро, но, учитывая отличный сезон, который он проводит, «козлы» вряд ли согласятся отпустить ценного игрока за номинальную стоимость.

Кстати, главный тренер московского «Спартака» может быть знаком с Федериком. Дело в том, что значительную часть его карьеры контракт Соренсена принадлежал туринскому «Ювентусу», в котором нынешний тренер красно-белых работал, помогая Антонио Конте.