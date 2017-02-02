Раскрываем секреты «Спартака». Трансферное уравнение с одним неизвестным
Трансферное окно закрылось в Европе, но не в России. Наши
клубы до сих пор могут навести шороху на футбольном рынке. Главная интрига –
кого купит московский «Спартак»?
По слухам у красно-белых остался неизрасходованным
трансферный бюджет. «Освоить» этой зимой предстоит еще порядка 15-16 миллионов
евро. С этими деньгами на пороге первого для себя чемпионства готов расстаться
владелец «Спартака» Леонид Федун.
Позиция потенциального новичка тоже не секрет – центральный
защитник, который в случае чего может сыграть и справа. Или правый игрок
обороны, который способен сместиться в центр. Главное, чтобы это была не
аренда, а именно покупка.
Получается задачка из школьного учебника с одним неизвестным.
Дано: примерная сумма трансфера, позиция игрока. Задача – найти кандидата на
это место. Проще некуда!
В Европе оказалось не так много футболистов, которые
отвечают этим требованиям. Мы сузили список кандидатов до десяти: все защитник
все высокого уровня, все укладываются в 15 миллионов евро и многие из них имеют
опыт игры в итальянском чемпионате, что не может не прельстить ставника
красно-белых Массимо Карреру.
Матия Настасич
Матия Настасич – молодой, но уже опытный хорватский
центральный защитник, который в случае чего может сыграть и справа, и слева. С
июля 2015 он года играет за немецкий «Шальке». В Бундеслиге этого сезона
появлялся на поле 13 раз и провел на зеленом газоне 1170 минут.
В 17 лет Матия покинул родную Хорватию и отправился покорять
Серию А – в «Фиорентину». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Всего
через год его купил «Манчестер Сити» - за 15,2 миллиона евро. Однако на
Туманном Альбионе дела у Матии не заладились. В 2015 году он отправился в
аренду в «Шальке», а потом и окончательно перешел в немецкий клуб за 9,5
миллионов евро.
Сейчас его трансферная стоимость составляет порядка 12 миллионов
евро. До того, как подписать контракт с Браниславом Ивановичем, на Настасича
претендовал питерский «Зенит».
Виктор Линделеф
Один из самых перспективных молодых центральных защитников
Европы – швед Виктор Линделеф. К игроку уже присматриваются клубы из английской
Премьер-лиги и испанской примеры, так что, чтобы его заполучить, нужно
поспешить.
В 2012 году, в возрасте 18 лет швед перебрался в Португалию
– в лиссабонскую «Бенфику» за 1,5 миллиона евро. Уже в 2015 году его начали
привлекать к играм за основной состав. Сегодня его трансферная стоимость
составляет 12 миллионов евро, но «орлы» хотят выручить больше.
Линделеф в основном играет в центре обороны, но его можно назвать универсалом. При необходимости он сместится и вправо, и влево, и даже может сыграть на позиции опорного полузащитника. За сборную Швеции Виктор провел 11 матчей, в которых забил 1 гол.
Габриэль Паулиста
Да, Габриэля Паулисту можно назвать игроком основной обоймы
лондонского «Арсенала». Однако часто появляться в стартовом составе «канониров»
этот бразилец стал совсем недавно и его положение в команде все еще можно
описать, как достаточно шаткое. Болельщики ожидают, что летом клуб будет искать
усиление на место центрального защитника.
Купить Паулисту, конечно будет сложно, но это того стоит.
Высокий и быстрый бразильский защитник буквально цементирует оборону. При этом
26-летний футболист вполне может сыграть и справа, если этого потребует тренер.
В 2013 году он перешел из бразильской «Витории» в испанский
«Вильярреал» за 3 миллиона евро. Двумя годами позже его купил «Арсенал» уже за
15 миллионов. Сегодня его трансферная стоимость составляет порядка 12 миллионов
евро.
Джефри Брума
К своим 25-ти годам голландец Джефри Брума успел уже многое
повидать. В 15 лет он покинул академию родного «Фейеноорда», чтобы попытать
счастья в «Челси». В 2009 году он сумел из молодежки пробиться в запас главной
команды, после чего началось хождение по арендам: «Лестер», «Гамбург».
В 2013 году, не солоно хлебавши, Брума вернулся в Голландию
– его купил ПСВ за 3,5 миллиона евро. Дальше была сборная Голландии и
замечательный чемпионат мира 2014 года, на котором Бруму заприметили многие
европейские скауты. В 2015 году он перешел в немецкий «Вольфсбург» за 11,5
миллионов евро.
Сейчас его трансферная стоимость составляет 10 миллионов
евро и он является основным игроком команды, играя в основном на позиции
центрального защитника.
Лоренцо Торелли
Один из лучших кандидатов на позицию центрального защитника
в «Спартак» - 27-летний итальянец Лоренцо Торелли. Сейчас права на этого игрока
принадлежат «Наполи», который приобрел футболиста прошлым летом за 10 миллионов
евро. Трансферная стоимость игрока оценивается примерно в 8 миллионов евро.
Он – не очень высокий, но зато быстрый и цепкий защитник,
который может и любит смещаться вправо. После перехода он надеялся получить
постоянную игровую практику и пробиться в национальную команду, но в «Наполи»
его участь – полировать скамейку запасных. На поле он появился лишь в трех
матчах. Но даже так он сумел удивить тренеров, забив два гола в ворота
соперников. После этого его фамилии вновь не оказалось в заявке на игру.
Армандо Иццо
Неаполитанец Армандо Иццо – классический столб, высокий и
мощный центральный защитник, умеющий ко всему прочему играть и справа.
Права на игрока принадлежат «Дженоа», которая в 2014 году
купила футболиста у команды «Авелино», выступающей в Серии Б всего за 200 тысяч
евро. Сегодня ценник на футболиста поднялся до 6,5 миллионов евро.
В этом сезоне Иццо появлялся на поле в 21-м матче. А
это время он успел сделать две результативные передачи. К игроку уже
присматривались команды из верхней части турнирной таблице и даже присылали
предложения, которые летом прошлого года не устроили «Дженоа».
Влад Кирикеш
Еще один классический центр обороны для «Спартака» - игрок
сборной Румынии Влад Кирикеш. 27-летний футболист является основным игроком
национальной команды и периодически появляется на после в составе своего
нынешнего клуба, итальянского «Наполи».
В этом сезоне в Серии А Влад провел 10 матчей и забил 2
гола, начав все чаще появляться в составе итальянской команды.
За «Наполи» футболист выступает с 2015 года, когда итальянцы
выкупили его контракт у английского «Тоттенхэма» за 7 миллионов евро. С тех пор
ценник остался примерна на прежнем уровне – 6,5 миллионов евро. В Лондон же из
румынской «Стяуы» игрок переезжал за 9,5 миллионов евро.
Эммануэль Маммана
Быстрого и практически непроходимого защитника Эммануэля
Мамману называют будущим аргентинского футбола. Он был лучшим в составе
молодежной и юношеской сборных, а не так давно провел первую игру и за взрослую
команду небесно-голубых.
Прошлым летом 20-летний игрок наконец-то решился на переезд
в Европы, куда его звали с 18-ти лет. «Ривер Плейт» продал Мамману во
французский «Лион» за относительно небольшие деньги – 7,5 миллионов евро.
Французы практически не переплатили по сравнению с оценочной трансферной
стоимостью футболиста, что при покупке молодых игроков случается достаточно
редко.
Однако игровой практики молодому защитнику ой как не хватает
– всего 8 неполных матчей за более чем половину сезона. Так что он был бы не
против и сменить обстановку.
Густаво Гомес
Густаво Гомес – еще один молодой и перспективный центральный
защитник из Южной Америки, которому не достает игровой практики после переезда
в Европу.
В августе прошлого года 23-летний парагваец покинул
аргентинский «Ланус» и отправился за океан покорять Серию А – в «Милан».
«Россонери», кстати, прилично раскошелились, чтобы купить перспективного
новичка – 8,5 миллионов евро.
В этом сезоне футболист появлялся в основном на замены, за
полгода выйдя на поле всего в 10 матчах и проведя на зеленом газоне лишь 584
минуты. Зато в сборной Гомес уже повел 16 матчей, в которых забил 2 гола.
Оценочная трансферная стоимость футболиста на данный момент
составляет 6 миллионов евро.
Фредерик Соренсен
24-летний высоченный датский защитник Фредерик Соренсен
сейчас выступает за немецкий клуб «Кельн», которому принадлежит его трансфер с
2015 года. Оценивается игрок примерно в 5 миллионов евро, но, учитывая отличный
сезон, который он проводит, «козлы» вряд ли согласятся отпустить ценного игрока
за номинальную стоимость.
Кстати, главный тренер московского «Спартака» может быть
знаком с Федериком. Дело в том, что значительную часть его карьеры контракт
Соренсена принадлежал туринскому «Ювентусу», в котором нынешний тренер
красно-белых работал, помогая Антонио Конте.