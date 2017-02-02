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Миранчук отказал «Локомотиву». Свежие трансферные новости и слухи

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Миранчук отказал «Локомотиву». Свежие трансферные новости и слухи
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ЛОМБЕРТС ОСТАЕТСЯ В «ЗЕНИТЕ»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс остается в питерском клубе минимум до лета, однако агент футболиста Сантош Верхулст выразил недовольство этим фактом.

- Изначально Луческу обещал, что Ломбертс сможет уйти, если будет подписан Иванович, но он не сдержал своего слова. Мы разочарованы. Но Николас профессионал и будет продолжать работать в «Зените». Надеемся, сможем найти решение к летнему трансферному окну, - приводит слова агента издание «Чемпионат».

МИРАНЧУК ПОКИНЕТ «ЛОКОМОТИВ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не будет подписывать новый контракт с «железнодорожниками». Об этом в интервью «Чемпионату» заявил президент московского клуба Илья Геркус.

- По Алексею Миранчуку есть запросы от других команд, и переговоры сейчас свелись именно по этим предложениям. О новом контракте с «Локомотивом» речи уже не идет. Это выбор футболиста, он хочет играть в другом клубе, мы просто ищем приемлемый вариант, - сказал Геркус.

Контракт Миранчука с «Локо» действует до конца 2017 года.

«РОСТОВ» НАЦЕЛИЛСЯ НА ПОЛУЗАЩИТНИКА «ТВЕНТЕ»

Как сообщает ТАСС, «Ростов» проявляет интерес к полузащитнику «Твенте» и сборной ЮАР Камохело Мокоджо. Стоит отметить, что переход станет возможен, если желто-синие смогут продать Кристиана Нобоа в «Зенит. По информации источника, без этой сделки у ростовчан не хватит средств на покупку нового игрока.

Что касается будущего Саида Эзатолахи, то футболист не был внесен в заявку «Ростова» на матчи Лиги Европы, но по информации «Советского спорта» игрок все же продолжит карьеру в команде Ивана Данильянца. В ближайшее время иранец присоединится к ростовчанам на сборе, который проходит в Белеке.

БАТОВ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ В «АНЖИ»

Полузащитник казанского «Рубина» Максим Батов продолжит карьеру в «Анжи», сообщает ФАН. Ожидается, что сегодня футболист подпишет арендное соглашение с клубом из Махачкалы, которое будет действовать до конца сезона.

Планируется, что после окончания нынешнего сезона Батов заключит полноценный контракт с «Анжи», по которому будет получать 18 миллионов рублей в год.

В ТУЛЕ ПОЯВИЛСЯ БОЛГАРИН

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с болгарским защитником Иваном Ивановым. Соглашение с 28-летним игроком подписано по схеме «1,5+1».

В 2010 году болгарин выступал во владикавказской «Алании» (24 матча, два гола), а его последним клубом был «Панатинаикос».

Иванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ
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