Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День Александра Якушева в Парке Легенд

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День Александра Якушева в Парке Легенд
Источник: ТАСС

В пятницу ХК «Спартак» совместно со спортивно-развлекательным кварталом «Парк Легенд» будет чествовать легенду нашего хоккея Александра Якушева, отметившего 70-летний юбилей.

Праздничная программа не ограничится чествованием прославленного ЯК-15 только во время матча чемпионата КХЛ с ХК «Сочи». Она откроется в 15.00 в первом в России Музее хоккея, где Якушев встретится с болельщиками.

…К нему не зарастет народная тропа. Вспоминаю, с каким трудом пробирался через толпу фанатов президент Ночной хоккейной лиги от «Арены Легенд» к Музею хоккея на декабрьскую церемонию премии «Советского спорта» «Харламов Трофи» в честь 70-летия отечественного хоккея. Никому не отказывая в автографе и совместном фото. Не обращая ни малейшего внимания ни на мороз, ни на лютый ветер...

Вот и завтра все желающие смогут сфотографироваться с Якушевым и подписать его книгу «Все начистоту. О хоккее и не только».

В 17.00 праздничные мероприятия продолжатся на малой арене «ВТБ Ледового дворца». В гала-матче между легендами «Спартака» и России герой вечера сыграет за каждую из команд, а болельщиков будут пропускать по билетам на игру «Спартак» – ХК «Сочи».

А вечером перед последним домашним матчем красно-белых в нынешнем сезоне Якушев выйдет на символическое вбрасывание. С надеждой на победу родной команды, которая в большом долгу перед болельщиками. Несмотря на неудачи «Спартака», болельщики продолжают заполнять трибуны с надеждой на лучшие времена, когда красно-белые заставили влюбить себя едва ли не полстраны. В 1967 году Якушев впервые стал чемпионом страны. Ветераны признавались, что в те времена выиграть золото первенства Союза в спартаковской форме было даже сложнее, чем стать чемпионом мира и даже Олимпийских игр!

В 1969-и 1976-м Якушев со «Спартаком» повторил триумф 1967-го. Однако всемирного признания добился после встреч с канадскими профессионалами. На родине хоккея его ставили даже выше Легенды № 17 Валерия Харламова.

После клубной Суперсерии-1975/76 ЯК-15 вошел в первую сборную звезд, а Харламов – во вторую.

– Да просто канадцы ничего не понимают в хоккее, – с юмором ответил на мой провокационной вопрос Якушев в редакции «Советского спорта», куда мы его пригласили в прошлом ноябре.

Его всегда отличала скромность. Приехав к нам в гости, он отказался припарковать свою машину на крытой стоянке, оставив ее где-то на улице. Якушев не любит, когда перечисляют его звания-регалии. К слову, непонятно, почему его до сих пор не увековечили в Зале хоккейной славы в Торонто. Говорят, что скоро это недоразумение будет исправлено. Игорь Ларионов, отвечающий за привлечение новых членов, проводит соответствующую работу.

Источник: «Советский спорт»

…А как эффектно Якушев завершил карьеру игрока. В Лужниках он заколотил четыре шайбы в дерби с ЦСКА. «Спартак» выиграл 8:6, своего капитана спартаковцы унесли со льда на руках. А перед стартовой игрой следующего сезона – тоже с московскими армейцами – Якушеву устроили официальные проводы. И «Спартак» снова победил – 3:2.

Подарил ли победу юбиляру его родная команда? Узнаем уже завтра!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Насколько хорошо вы знаете историю легендарного Александра Якушева?Насколько хорошо вы знаете историю легендарного Александра Якушева?Тест «Советского спорта», посвященный празднованию юбилея легендарного ЯК-15.«Спартак» посвятит Якушеву матч со «Слованом»Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Слован» московский клуб решил посвятить легендарному форварду двукратному олимпийскому чемпиону и семикратному чемпиону мира Александру Якушеву, которому в понедельник исполнилось 70 лет.Александр Якушев: Кубок Мира показал сегодняшний уровень и канадского хоккея, и нашегоДвукратный олимпийский чемпион Александр Якушев сравнил уровень российского и канадского хоккея.Витсель уезжает в Китай, а Вейналдум ждет Промеса в «Ливерпуле». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра понедельника.День в истории. Александру Якушеву – 70!День в истории. Александру Якушеву – 70!Сегодня исполняется 70 лет знаменитому советскому хоккеисту, легенде московского «Спартака» Александру Якушеву.Александр Якушев: Мы сами отдали суперсерию канадцамАлександр Якушев: Мы сами отдали суперсерию канадцамВ гостях у «Советского спорта» побывал легендарный нападающий «Спартака» и сборной СССР, президент Ночной хоккейной лиги Александр Якушев.Александр Якушев в гостях у «Советского спорта». ВИДЕО LIVEВ гостях у редакции газеты «Советский спорт» легенда советского хоккея Александр Якушев.Владимир Крикунов: Якушев увидел Дацюка, и первая мысль была: «Все, Крикунов с ума сошел…»Новый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов вспомнил, как начинал свою карьеру Павел Дацюк.Александр Якушев: Показатели нашей сборной на Кубке мира удручаютЛегенда мирового хоккея Александр Якушев поделился впечатлениями от игры сборной России на завершившемся Кубке мира.Александр Якушев: Постараемся, чтобы у всех команд НХЛ было достаточно льдаАлександр Якушев: Постараемся, чтобы у всех команд НХЛ было достаточно льдаПресс-конференция руководства Ночной Лиги, посвященная старту шестого сезона по хоккею среди любительских команд.Александр Якушев: Панарин ворвался в НХЛ и влюбил в себя болельщиковАлександр Якушев: Панарин ворвался в НХЛ и влюбил в себя болельщиковЛегенда мирового хоккея Александр Якушев рассказал, почему голосовал за форварда «Чикаго» Артемия Панарина.Юбилейный рекорд нашей НХЛ: 823 команды из 68 регионовЮбилейный рекорд нашей НХЛ: 823 команды из 68 регионовВ Зале cлавы отечественного хоккея прошла конференция Ночной хоккейной лиги, на которой были подведены итоги сезона.Александр Якушев прокомментировал сообщения о переменах в Ночной хоккейной лигеПрезидент и основатель Ночной хоккейной лиги, легендарный хоккеист Александр Якушев в интервью Sovsportru прокомментировал сообщения об изменениях, которые сейчас происходят в лиге.Александр Якушев: Уверен, что обыграем немцев в четвертьфиналеАлександр Якушев: Уверен, что обыграем немцев в четвертьфиналеПрезидент Ночной хоккейной лиги Александр Якушев ответил на вопросы корреспондента Sovsport.ru.Александр Якушев: «Спартак» не потянет Ковальчука по финансамАлександр Якушев: «Спартак» не потянет Ковальчука по финансамВ четверг состоялась презентация книги «Все начистоту. О хоккее и не только» Александра Якушева.В Москве состоялась презентация книги Александра ЯкушеваВ Москве состоялась презентация книги Александра ЯкушеваВ четверг состоялась презентация книги Александра Якушева «Все начистоту. О хоккее и не только».На фестивале Ночной лиги сыграют 142 команды!На фестивале Ночной лиги сыграют 142 команды!В Москве прошла пресс-конференция, посвященная финалу пятого Всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.Александр Якушев: «Спартак» на 100% сыграет в плей-офф в следующем сезонеПредседатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев уверен, что в следующем сезоне команда добьется существенного прогресса.Актер Андрей Мерзликин: Болею за «Динамо», но Якушеву это может не понравитьсяИзвестный актер Андрей Мерзликин рассказал о своих впечатлениях от участия в матче с «Легендами хоккея» в поддержку Федора Канарейкина.Александр Якушев: «Легенды хоккея» перечислили Канарейкину один миллион рублейДвукратный олимпийский чемпион Александр Якушев выступил перед благотворительным матчем в поддержку Федора Канарейкина.
Главные новости
Баскетбол
Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победил
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», «Аризона» - «Чикаго» и другие матчи
Футбол
Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских наций
Футбол
И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировки
Футбол
Павел Долгов перешел из «Зенита» в «Анжи»
Хоккей
Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом
Баскетбол
ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге
Футбол
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
Футбол
Иванович провел первую тренировку в «Зените»
Футбол
Асильдаров в третий раз стал игроком «Анжи»
все новости
Александр Якушев
Александр Якушеввсе новости