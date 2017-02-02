День Александра Якушева в Парке Легенд

В пятницу ХК «Спартак» совместно со спортивно-развле кательным кварталом «Парк Легенд» будет чествовать легенду нашего хоккея Александра Якушева, отметившего 70-летний юбилей.

Праздничная программа не ограничится чествованием прославленного ЯК-15 только во время матча чемпионата КХЛ с ХК «Сочи». Она откроется в 15.00 в первом в России Музее хоккея, где Якушев встретится с болельщиками.

…К нему не зарастет народная тропа. Вспоминаю, с каким трудом пробирался через толпу фанатов президент Ночной хоккейной лиги от «Арены Легенд» к Музею хоккея на декабрьскую церемонию премии «Советского спорта» «Харламов Трофи» в честь 70-летия отечественного хоккея. Никому не отказывая в автографе и совместном фото. Не обращая ни малейшего внимания ни на мороз, ни на лютый ветер...

Вот и завтра все желающие смогут сфотографировать ся с Якушевым и подписать его книгу «Все начистоту. О хоккее и не только».

В 17.00 праздничные мероприятия продолжатся на малой арене «ВТБ Ледового дворца». В гала-матче между легендами «Спартака» и России герой вечера сыграет за каждую из команд, а болельщиков будут пропускать по билетам на игру «Спартак» – ХК «Сочи».

А вечером перед последним домашним матчем красно-белых в нынешнем сезоне Якушев выйдет на символическое вбрасывание. С надеждой на победу родной команды, которая в большом долгу перед болельщиками. Несмотря на неудачи «Спартака», болельщики продолжают заполнять трибуны с надеждой на лучшие времена, когда красно-белые заставили влюбить себя едва ли не полстраны. В 1967 году Якушев впервые стал чемпионом страны. Ветераны признавались, что в те времена выиграть золото первенства Союза в спартаковской форме было даже сложнее, чем стать чемпионом мира и даже Олимпийских игр!

В 1969-и 1976-м Якушев со «Спартаком» повторил триумф 1967-го. Однако всемирного признания добился после встреч с канадскими профессионалами. На родине хоккея его ставили даже выше Легенды № 17 Валерия Харламова.

После клубной Суперсерии-1975/ 76 ЯК-15 вошел в первую сборную звезд, а Харламов – во вторую.

– Да просто канадцы ничего не понимают в хоккее, – с юмором ответил на мой провокационной вопрос Якушев в редакции «Советского спорта», куда мы его пригласили в прошлом ноябре.

Его всегда отличала скромность. Приехав к нам в гости, он отказался припарковать свою машину на крытой стоянке, оставив ее где-то на улице. Якушев не любит, когда перечисляют его звания-регалии. К слову, непонятно, почему его до сих пор не увековечили в Зале хоккейной славы в Торонто. Говорят, что скоро это недоразумение будет исправлено. Игорь Ларионов, отвечающий за привлечение новых членов, проводит соответствующую работу.

…А как эффектно Якушев завершил карьеру игрока. В Лужниках он заколотил четыре шайбы в дерби с ЦСКА. «Спартак» выиграл 8:6, своего капитана спартаковцы унесли со льда на руках. А перед стартовой игрой следующего сезона – тоже с московскими армейцами – Якушеву устроили официальные проводы. И «Спартак» снова победил – 3:2.

Подарил ли победу юбиляру его родная команда? Узнаем уже завтра!