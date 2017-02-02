«Спартак» всегда дружил с артистами…» Четыре истории от Евгения Ловчева

Четыре истории от обозревателя «Советского спорта» Евгения Ловчева.

Игорь Ильинский: «А КТО ЗДЕСЬ ЛОВЧЕВ?»

«Спартак» всегда дружил с артистами. Очень теплые отношения сложились с Малым театром, «Малый» всегда болел за «Спартак». Кстати на тренировку в Тарасовку автобус отходил от скверика неподалеку от Малого и Большого. И вот в середине 1970-х, когда тренером был Николай Гуляев, в Малом театре устроили встречу артистов и футболистов. Программку специальную выпустили. Я приехал, немножко опоздал, сел сзади. Вдруг рядом со мной садится Игорь Ильинский! Меня, можно сказать, в стул вдавило! Сидим, а на сцене актеры поют, стихи читают… А Евгений Весник говорит монолог городничего из «Ревизора»: «Над кем смеетесь! Над собой смеетесь!» И смотрит на команду, Гуляева и Старостина на первом ряду многозначительно : «Спартак» играл тогда неважнецки, как раз происходила смена поколений, этот переходный период, кстати, закончился вылетом в первую лигу… Я смотрю на сцену и боюсь пошевелиться – рядом великий Ильинский! И вдруг он ко мне оборачивается: «А кто здесь Ловчев?» Я не своим голосом: «Я». Вот так познакомились, он мне на программке написал: «Оставайся всегда таким же!» И расписался.

Михаил Евдокимов: «КУПИ ИМ ВОДОЧКИ!»

Миша Евдокимов в детстве жил в селе Верховское Алтайского края. Он в детстве играл в футбол – деревня на деревню, и однажды (это было лет тридцать назад) решил провести турнир этих мужиков. Пригласил и меня. Мы – друзья, он – спартаковский болельщик. Приехал. Там поле – огород, трибуны – две лавочки. И вдруг говорит мне: «Жень, сыграй за мою деревню!» «Да ты что – обалдел! Я заслуженный мастер спорта…» «Да брось! Тут никто и не заметит!» «Ну, хорошо…» Бутсы у меня были с собой, на всякий случай. Начали, игра бестолковая, все бегают толпой от ворот до ворот, как с ними играть! Первый тайм проиграли 0:1. Подхожу к нему (он на лавке, вокруг мужики). Он: «Ты чего! Моя деревня проигрывает! Сделай что-то!» «Ну, постараюсь…» Выхожу и за пять минут забиваю два гола – сам не понимаю, как получилось - на дурака. Подбегаю к лавочке: «Товарищ командир, задание выполнено!» Выиграли. После матча сидим с ним на лавке. Вдруг подходит мужик: «Миш, ребята освежиться хотят…» Миша вытаскивает из кармана червонец: «Купи им водочки!» Через некоторое время мужик возвращается из сельпо, из карманов шаровар горлышки бутылок торчат, сдачу отдал и пошел куда-то. Миша: «Ты же сказал, мужики выпить хотят…» А тот на ходу, голову чуть повернул: «Да поди они уже и не хотят…» Посмеялись мы. А через некоторое время Миша пригласил меня в Театр Эстрады и я услышал, как он со сцены говорит вот эту самую миниатюру! Миша от имени этого мужика в шароварах рассказывал и другие истории: «Морда красная…», «Мы с отцом из бани…» и другие…

Владимир Высоцкий: «ПОСТАРАЮСЬ…»

У меня друг был Жан-Жак Вринье – француз, управляющий банка. Он женился на русской – в середине 1970-х. Я был у него свидетелем на свадьбе. Сидим мы во дворце бракосочетания на Грибоедова, ждем своей очереди. Вдруг заскакивает туда Высоцкий и Борис Хмельницкий. Не знаю, был ли болельщиком Высоцкий, но он ведь песню сочинил: «Фиорентина» предлагала миллион за Бышевца…» Подхожу к нему, представляюсь. Я был в фаворе тогда, звездой. Но он отнесся очень спокойно: «Да, у нас тут дела…» Но жених то наш - француз, и у Высоцкого жена – француженка, Марина Влади. Что-то общее. Говорю: «А не могли бы вечером в ресторан прийти?» «Постараюсь…» Но так и не пришел…

Вячеслав Разбегаев: «ПОКОРМИ ЛОШАДЬ!»

У одного моего друга в Волгодонске у него есть фонд, который помогает детям с церебральным параличом. Каждый год он устраивает День рождение фонда, в интернат приезжают актеры, я там со многими перезнакомился. Володя Стеклов, Журавлев Толя – спартаковский болельщик, Игорь Ливанов, Коля Валуев… Ездил и Слава Разбегаев – он во всех сериалах играет, болельщик ЦСКА. И вот приезжаем однажды в этот интернат, и нам показывают вольер с лошадями - считается, что катание на них – это лечение. И одна лошадь подходит и протискивает голову между нами. С одной стороны оказались мы – спартаковцы (я, Журавлев Толя…), и с другой - Разбегаев, армеец. И вдруг Слава говорит так хитро мне: «Покорми лошадь то!» Я: «И как ты это представляешь?» Пауза. Журавлев и Валуев просто упали от смеха.

Мы со Славой все время переписываемся. ЦСКА выигрывает он: «Что-то ты меня не поздравляешь…» И когда «Спартак», наконец, выиграл, я ему СМСку послал: «Что-то перестал ты звонить. Телефон забыл что ли?» Он отвечает: «Я вообще думал, 0:3 проиграем…»