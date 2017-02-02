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Возлюби тренера своего! «Медвешчак» дал урок доброты российским фанатам (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Возлюби тренера своего! «Медвешчак» дал урок доброты российским фанатам (видео)

История о том, как болельщики прощались с тренером хорватского клуба Горди Дуайером, когда он покинул команду на финише сезона.

На днях в КХЛ произошло рядовое в общем-то происшествие. Тренер покинул команду. Ничего особенного. Но потрясает реакция болельщиков на это событие. После которой понимаешь – мы очень разные. В смысле россияне и европейцы.

Я не идеализирую современных западных ценностей. Сразу честно, от многих меня коробит. Однако, мир многогранен. Он ежедневно заставляет нас удивляться. Как минимум, задумываться заставляет. Почему у них – не так?

Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер покинул команду за четыре матча до финиша. Ушел не в отставку, не по требованию руководства. Просто сезон для хорватской команды уже потерян, она утратила даже теоретические шансы на выход в плей-офф.

И тут для тренера подвернулась новая работа – в швейцарской «Амбри-Пиотте». И 39-летний канадец не задумываясь покинул хорватский клуб, который сейчас переживает очень тяжелые времена. Есть проблемы с финансами и вероятность того, что в следующем сезоне он исчезнет с хоккейной карты КХЛ.

О том, что Дуайер покидает команду, клуб объявил заранее. Последним его матчем на посту главного тренера «Медвешчака» стала домашняя игра с московским «Динамо».

И хорваты в этом поединке бесславно уступили – 3:6. Первый гол пропустили уже на третьей минуте. На четвертой счет стал уже 2:0 в пользу гостей. И сравнять его по ходу встречи хозяевам уже не удалось.

А что же болельщики на трибунах?

Кричали негодующие слова в адрес тренера, типа «предатель»? Свистели? Рисовали обидные плакаты?

Ведь по сути, в нашем понимании, они имели на это право. Сезон провален. Матч проигран. А тут еще тренер бежит как крыса с тонущего корабля на новое место работы – за четыре поединка до конца регулярного чемпионата.

Я не знаю – могла ли такая ситуация случиться в принципе в российском клубе. Но почти уверен, что тренеру не поздоровилось бы. У нас ведь наставники, причем завоевывавшие в недавнем прошлом золотые медали, подвергались обструкции за куда меньшие грехи.

Например, за параллельную работу в сборной. Или за переход в клуб-соперник после окончания сезона. А уж сбежать из команды на неудачном финише… Мне даже страшно представить, как тренера провожали бы.

А посмотрите, как это сделали в Хорватии.

После последнего матча в «Медвешчаке» Дуайер вышел на лед. И на площадку прилетел букет роз. Явно не протокольный – от души. А трибуны долго скандировали имя уже бывшего тренера. И аплодировали стоя.

Просто потому, что человек работал в клубе. Старался принести ему пользу. И пусть не получилось. Пусть ничего путного не вышло. За свою работу он заслужил благодарность болельщиков.

Это у хорватов так. А у нас обычно – иначе. Предлагаю всем просто задуматься – почему?

Вот такой урок доброты и великодушия.


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