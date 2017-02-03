Состав сборной России на Олимпиаду (если НХЛ не отпустит Овечкина и остальных)

Обозреватель «Советского спорта» фантазирует, каким может быть состав сборной России на Олимпиаду, если НХЛ откажется ехать в Пхенчхан.

МАККЕНЗИ: ОВЕЧКИН БРОСИТ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ?

Итак, такие новости. Во время «Матча звезд» в Лос-Анджелесе встречались хозяева клубов НХЛ. Теме участия в Олимпиаде они уделили «около 10 секунд», как сообщил комиссар Гари Бэттман.

А что тут обсуждать, если Международный олимпийский комитет (МОК) не делает никаких интересных предложений, да и вообще списал НХЛ с бюджета? Мол, теперь за перелет, проживание и страховки платите сами.

Этот вариант НХЛ не выгоден, а хозяева клубов подчеркивают, что на Олимпиаде они только теряют деньги. Вопрос выглядел бы вообще однозначно, если б не позиция энхаэловцев. Они хором – от Коннора Макдэвида до Сидни Кросби – заявляют, что так хотят ехать в Пхенчхан, что даже кушать не могут.

Мы уже сообщали, что хозяин «Вашингтона» Тэд Леонсис публично отпустил своих игроков на Олимпиаду. В три недели февраля он готов играть даже клубом «Херши» (АХЛ), лишь бы его главные звезды были счастливы и довольны.

Но вот что справедливо замечает обозреватель канадской телекомпании TSN Боб Маккензи: «Это вообще любопытно – то есть Овечкин с Кузнецовым поедут в Пхенчхан, да? Леонсис их отпускает безо всяких возражений. Но тогда ведь в лиге начнется бардак. Все тоже захотят уехать. И что, многие команды должны в феврале выступать без своих лидеров?

Кроме того, тут есть этическая сторона вопроса. Овечкин – капитан «Вашингтона». То есть он бросит своих товарищей и уедет в Корею? Да, у Алекса есть национальный интерес. Но в «Кэпиталз» подумают, что он преследует личные цели.

Еще один аргумент – «Вашингтон» во время олимпийской командировки своих звезд растеряет так много очков, что этого не хватит для попадания в плей-офф. Как тогда быть? Что скажут фанаты? И вы можете четко сказать, можно ли считать нарушением контракта такую отлучку в Азию? При том, что сама лига четко сказала, что в Олимпиаде не участвует. Вопросов в этой истории гораздо больше, чем ответов. Так что надо подождать, каким будет окончательное решение НХЛ».

А пока этого решения нет, мы для себя принимаем за данность – ни один игрок НХЛ не сможет выступить за сборную России в Пхенчхане. И что тогда будет?

ВРАТАРИ

СТАВКА НА СОРОКИНА И ШЕСТЕРКИНА

Некоторые игроки, не имеющие контракта в НХЛ на следующий сезон, ради олимпийской мечты могут уехать на год в Россию. Но кого мы получим?

Никита Зайцев, Никита Задоров, Наиль Якупов, Федор Тютин, Никита Трямкин, Дмитрий Орлов, Александр Бурмистров, Никита Нестеров, Михаил Григоренко, Роман Любимов, Сергей Калинин. Кто был бы стабильным кандидатом в сборную?

Только Зайцев и Орлов. Может быть, Любимов. Покинут ли они свои клубы НХЛ, что может потом отразиться на заокеанской карьере? Большой вопрос.

С другой стороны, возможно, Илья Ковальчук еще на год задержится в КХЛ, чтобы выступить в Пхенчхане. Вот как раз Кови мы будем иметь в виду.

Итак, вратари. Илья Сорокин и Игорь Шестеркин – с этим дуэтом абсолютно все понятно. Третьим может стать, например, Василий Демченко из «Трактора». Возможно, хорошо показавший себя на молодежном чемпионате мира Илья Самсонов добьется большого прогресса за год и тоже попадет в состав.

В любом случае, вратари у нас будут молодыми.

ЗАЩИТНИКИ

ВСПОМНИТЬ О НИКУЛИНЕ?

Тут СКА будет представлен, как мы думаем, двумя защитниками точно – Антон Белов и разумеется, Вячеслав Войнов. Был бы и Максим Чудинов, но он иногда «пожарит» в обороне, а на Олимпиаде так рисковать нельзя.

Хороши два дуэта – Виктор Антипин и Алексей Береглазов из «Магнитки», а также Владислав Гавриков и Илья Любушкин из «Локомотива». Каких-то ребят, кстати, увидим в феврале на Шведских играх.

В уме стоит держать Игоря Ожиганова из ЦСКА – человека с убойным щелчком. А также двух игроков московского «Динамо» – Дмитрия Вишневского и ветерана Илью Никулина, который проводит неплохой сезон. Капитан сборной России при Зинэтуле Билялетдинове вполне может усилить и команду Знарка.

ФОРВАРДЫ

СЫГРАННЫЕ СВЯЗКИ

Как раз в атаке представительство СКА будет колоссальным. И это правильно, потому что в Санкт-Петербурге подготовили две тройки: Гусев – Шипачев – Дадонов и Ковальчук – Дацюк – Плотников.

Также есть готовая связка из «Магнитки»: Мозякин и Зарипов. Есть отличное работоспособное звено из ЦСКА, где сыграют Телегин, Андронов и Ничушкин.

В общем, сыгранные линии у нас есть, и это должно помочь. Может, по словам Билялетдинова, Мозякин не доехал бы до ворот в Сочи. Но в Пхенчхане без игроков НХЛ лучший снайпер лиги и лучший хоккеист Европы доезжать обязан!

Кого еще стоит держать в уме из тех, кого нет в нашей версии состава?

Хоккеисты «Сибири» – Шалунов, Шумаков, Санников. Их пригласили на Шведские игры, чтобы еще раз посмотреть в деле. Андрей Светлаков из ЦСКА, но он должен полностью восстановиться после трех сотрясений мозга.

Еще в ЦСКА есть Кирилл Петров, на перспективу – Максим Мамин, Андрей Кузьменко. «Локомотив» - Павел Красковский и Егор Коршков.

Выбор есть. А генеральная репетиция пройдет в мае на чемпионате мира. Уже будет известно окончательное решение НХЛ. Если мы услышим «нет», то в Кельне должна выступать сборная, составленная из игроков КХЛ.

ВРАТАРИ (3)

Илья Сорокин (ЦСКА)

Игорь Шестеркин (СКА)

Илья Самсонов («Магнитка»)

ЗАЩИТНИКИ (8)

Антон Белов (СКА)

Вячеслав Войнов (СКА)

Евгений Медведев («Авангард»)

Андрей Миронов («Динамо» М)

Виктор Антипин («Магнитка»)

Алексей Береглазов («Магнитка»)

Владислав Гавриков («Локомотив»)

Илья Любушкин («Локомотив»)

ФОРВАРДЫ (14)

Иван Телегин (ЦСКА)

Сергей Мозякин («Магнитка»)

Павел Дацюк (СКА)

Илья Ковальчук (СКА)

Вадим Шипачев (СКА)

Евгений Дадонов (СКА)

Никита Гусев (СКА)

Кирилл Капризов («СЮ»)

Валерий Ничушкин (ЦСКА)

Владимир Ткачев («Ак Барс»)

Сергей Широков (СКА)

Сергей Плотников (СКА)

Данис Зарипов («Магнитка»)

Сергей Андронов (ЦСКА)