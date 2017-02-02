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Валерий Масалитин: Не стоит осуждать Миранчука, он не верит в «Локо»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Масалитин: Не стоит осуждать Миранчука, он не верит в «Локо»
Источник: «Советский спорт»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука покинуть столичный клуб.

Напомним, накануне об этом сообщил президент красно-зеленых Илья Геркус.

– Возможно, в этом вопросе решающую роль сыграли деньги, – говорит Масалитин. – Осуждать Алексея не стоит. Кто-то приезжает в Россию заработать, кто-то отправляется в Китай. Век футбольный, как говорится, короток.

– Алексею Миранчуку 21 год. Обычно о заработке задумываются возрастные игроки.
– Именно. Но я предложил вам одну из причин его ухода. Основная причина, как мне кажется, заключается в том, что Миранчук не верит в перспективы «Локомотива» выиграть чемпионат России или попасть в Лигу чемпионов.

– Допускаете, что между Миранчуком и Юрием Семиным произошел конфликт?
– Алексей ­– воспитанник «Локо», не забывайте. Всегда хочется, чтобы твой футболист, которого ты вел с детства, вкладывал знания, финансы, выступал за твой клуб. Но тут, как мы видим, не получается. Отсюда, возможно, начались обиды. Честно говоря, Миранчуку лучше попытать счастье в Германии или Испании. В таком возрасте можно ехать туда. Да, ты не выиграешь в деньгах, зато, сколько пользы получишь в профессиональном смысле.

– На протяжении долгого времени СМИ пишут об интересе к Алексею со стороны «Рубина». В казанском клубе у Миранчука больше шансов выиграть РФПЛ и отправится в Лигу чемпионов?
– Посмотрим. Да, в «Рубине» сейчас перемены, но мы помним, что этот клуб всегда стабильно выступал в еврокубках. Неизвестно, что будет дальше, насколько доверяют Хави Гарсии? Может, его снимут. Это все, конечно, плохо сказывается на игроках. К тому же, у «Рубина» сейчас нет костяка. Тот, который был при Курбане Бердыеве, уже устарел. Сейчас там много молодых. Вот под эту концепцию, на мой взгляд, и приглашают Миранчука. Если Алексей видит свое будущее в «Рубине» или другом клубе – это его мнение. Думаю, что в 21 год уже можно думать головой.

– Может ли Миранчук пойти по стопам Александра Кокорина?
– Да, конечно. Когда вокруг тебя с самого детства крутятся деньги, есть искушение. Может, Кокорин прошел огонь, воду, а вот медные трубы не стал. А есть и другой пример – Федор Смолов. Тоже нигде не играл, корячился. Как расстался со своей любимой девушкой, сразу игра пошла. Он просто понял, что на футбол нужно настраиваться. То же самое и Кокорин – ему просто нужно настроиться должным образом. Если это случится, Александр поможет и «Зениту», и сборной России.

Куда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛ

– Вы, как армеец, в глубине души надеетесь, что Миранчук станет игроком ЦСКА?
– Конечно, была бы у меня возможность, я бы посоветовал Евгению Гинеру этого игрока. Можно, например, продать Алана Дзагоева… Не знаю, здесь все упирается в деньги. К тому же, мы не знаем, как к Миранчуку относится Виктор Гончаренко. ЦСКА должен побороться за Алексея, ведь он молодой и перспективный футболист. У него еще все впереди. К тому же, в стане армейцев много молодых игроков. Вспомнить хотя бы Александра Головина, Федора Чалова, Тимура Жамалетдинова. Из таких ребят можно создать костяк.

– Интересно, что Антон Миранчук, по словам Геркуса,  останется в «Локомотиве»…
– Это ни о чем не говорит. Его могут продать в любое время. Это ведь бизнес. Может, Антон не будет играть, а его продадут позже в другой клуб или отдадут в аренду, чтобы он приносил прибыль, – отметил Масалитин.

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