«У нас футбольный бум!»

Эти мальчишки искренно и бескорыстно любят футбол. Источник: «Советский спорт»

Участники общественного движения «Россия Любит Футбол!» посетили одну из старейших футбольных школ Москвы – «Чертаново», чтобы проверить, по праву ли это учебное заведение называют кузницей кадров.

В «ЧЕРТАНОВО» ВЫРОСЛИ КОЛЫВАНОВ И ЧУГАЙНОВ

В «Чертаново» более 40 лет учат детей играть и любить футбол. В 2008 году здесь открыли интернат, где учится более 2000 детей со всей страны. Функционируют «Чертаново-1» и «Чертаново-2», а также женское отделение.

В 2008 году в день набора приходило по 15 человек, желающих заниматься футболом, а сейчас – не менее 300! Учебное заведение поднялось в рейтинге московских школ с 28-го места на лидирующие позиции и стало одной из самых престижных футбольных школ России.

В «Чертаново» выросли Игорь Колыванов, Василий Кульков, Игорь Чугайнов и другие талантливые российские игроки.

– Почему мы открыли «Чертаново-2»? – говорит директор школы Николай Ларин. – Огромное количество москвичей из близлежащих районов (Чертаново Северное, Чертаново Южное, Бутово, Коньково) захотели, чтобы их дети учились именно у нас. Сегодня мы наблюдаем настоящий футбольный бум! Наша школа стала одной из лучших, все хотят попасть сюда.

Для детей 5–6 лет набор открыт почти круглый год. Записаться можно на сайте «Чертаново» или через информационный портал госуслуг. Обучение абсолютно бесплатное!

– У нас очень сильный учредитель – правительство Москвы в лице Департамента спорта и туризма, – объясняет Ларин. – Есть возможность ездить на престижные международные турниры, участвовать в сборах, экипироваться. За год мы ни копейки не собираем с родителей. Все финансируется исключительно Департаментом спорта и туризма Москвы. Это позволяет нам быть конкурентоспособ ными по сравнению с академиями при крупных футбольных клубах – «Спартаком», «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом». Если они берут брендом, то мы – отношением к родителям и футболистам.

Сегодня у школы «Чертаново» есть свой современный стадион, построенный в рамках реализации программы московского правительства по строительству футбольных полей.

– Наш стадион был первый, – продолжает Ларин. – Сборные Москвы и представители московских клубов выигрывают большинство российских соревнований по футболу. Чем больше таких полей будет построено, тем больше жителей Москвы смогут заниматься футболом. Сейчас, насколько я знаю, такие же стадионы будут открываться в школе «Сокол» и в Зеленограде.

Директор «Чертаново» Николай Ларин гордится своими воспитанниками. Источник: «Советский спорт»

«ЗДЕСЬ ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ»

– Мой сын играет в футбол с двух лет, – рассказывает Виктория Яковлева, мама 8-летнего Паши. – Заметили, что ребенок очень любит мяч и метко по нему попадает. Сменили несколько секций, прежде чем нам посоветовали показать Пашу тренерам «Чертаново». Здесь все по-честному. Для многих родителей это большая помощь, ведь форму, экипировку детям предоставляет школа.

Во время тренировки в холле школьного манежа атмосфера как на настоящей футбольной арене – так эмоционально родители наблюдают за своими детьми в онлайн-режиме:

– Когда дети играют, мы ведем видеосъемку, фотографируем и выкладываем на YouTube в своей группе, – говорит Виктория. – У нас все родители активные. Собираемся вместе не только на футболе. В прошлом году на Новый год детям, например, экскурсию устроили в Горки Ленинские.

«ОН КАК БУДТО РОДИЛСЯ С ГЕНОМ ФУТБОЛИСТА»

– Он как будто родился с геном футболиста, в два года говорил нам, что пойдет в футбол! – гордится Ирина, мама одного из лучших игроков команды турнира Moscow Junior Club, воспитанника школы «Чертаново» Ильи Некрасова. – У него футбол всегда на первом месте. Иногда приходил к нам ночью, будил и рассказывал, какие голы будет забивать!

– В этом возрасте, 8–9 лет, у них очень много эмоций и огромное желание играть, – рассказывает тренер ребят Алексей Романенков. – Конечно, приходится направлять, подсказывать. Наша задача – помочь им раскрыться. Как говорится, научить футболу нельзя, можно только научиться.

А вот что рассказывают сами воспитанники школы «Чертаново» Артем и Егор о своей любви к футболу.

– Почему вы выбрали футбол?

Артем, 8 лет: – Потому что нужно забивать голы, мяч надо в воротах отбивать! Очень активный вид спорта!

Егор, 9 лет: – В футбол можно играть в любое время года: можно в манеже, а можно на снегу.

– Чего хотите добиться?

Артем: – Хочу кубков и быть знаменитым.

– Сборную России поддерживаешь?

Артем: – Да. Матчи смотрю.

– За какую команду болеешь?

Егор: – За «Барселону», «Реал» Мадрид, а в России – за «Локомотив». На «Локомотив» даже один раз с родителями ходил!

Пообщавшись лишь с небольшой частью огромного коллектива школы «Чертаново», мы убедились, что футбол там по-настоящему любят!

Подготовлено пресс-службой движения «РОССИЯ ЛЮБИТ ФУТБОЛ!»

Тренеру Алексею Романенкову нужно в первую очередь быть хорошим педагогом. Источник: «Советский спорт»

Питер любит футбол!

Чтобы это проверить, участники движения «РЛФ» отправились в Северную столицу.

Известная певица Татьяна Буланова присоединилась к команде послов движения «Россия Любит Футбол!» Фото пресс-службы «РЛФ».

Солист Мариинского театра Василий Герелло (слева), посол ЧМ-2018, поддержал наше движение и рассказал, что Мариинский театр любит футбол. Фото пресс-службы «РЛФ».