Новый покер Шавы! Аршавин и еще 10 многодетных отцов российского футбола

Андрей Аршавин в очередной раз стал отцом. Для футболиста казахского клуба «Кайрат» мальчик, рожденный его супругой Алисой Казьминой, стал четвертым ребенком. По-футбольному это называется «покер». Три первых ребенка Андрею родила его бывшая гражданская супруга Юлия Барановская: Артема, Яну и Арсения.

Однако семейная арифметика очень интересна. Здесь три плюс один не всегда будет равно четырем. Вместо четверых детей в большой семье Андрея Аршавина проживает сразу шесть маленьких человечков. Дело в том, что у Алисы Казьминой уже было два ребенка от первого брака, которых теперь футболист воспитывает, как своих.

По такому радостному поводу «Советский спорт» решил вспомнить других многодетных отцов российского футбола.

8 детей

Ситуация в семье нового главного тренера футбольного клуба «Уфа» Сергея Семака отчасти напоминает ту, что сложилась у Аршавина. У Сергея Богдановича и его супруги есть дети от первых браков, а также один усыновленный ребенок – всего восемь: Илья, Семен, Иван, Майя, Варвара, Савва, Илария и Таня.

6 детей

Далее в списке идет Андрей Аршавин, про которого мы уже написали – шесть детей: трое от первого брака, один от второго и еще два ребенка – от первого брака нынешней супруги.

5 детей

Бывший партнер Сергея Семака по казанскому «Рубину» Роман Шаронов может похвастаться «детским садом» на пять человек. От первого брака у футболиста есть дочурка Анастасия. Со второй супругой, Надеждой, с которой Роман познакомился в Казани, где она была ведущей местного телеканала, у игрока трое детей: Маруся, Василиса и Лев. Кроме того у Надежды есть ребенок от первого брака – Федор.

4 ребенка

Четырьмя детьми может похвастаться защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич. Он осуществил мечту любого, как это может показаться, отца – четверо сыновей. Двое от первого брака: Роман и Дмитрий. И двое – от второго: Сергей и Тимофей. Только вот сам футболист очень хотел бы иметь хоть одну дочурку. Посмотрим, вдруг повезет в следующий раз.

Детским «покером» щеголяет и бывший партнер Андрея Аршавина и Сергея Семака по «Зениту», экс-капитан сборной России, Игорь Денисов. В отличие от всех многодетных отцов, перечисленных выше, все дети полузащитника «Локомотива» родились в одном браке – с супругой игрока Еленой: Виктория, Игорь, Иван, Даниил.

3 ребенка

Многодетных семей с минимальным необходимым набором детей в российском футболе хватает.

Не так давно право на бесплатный проезд общественном транспорте получил игрок тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров. Супруга Екатерина родила футболисту троих богатырей: Илью, Тимофея и мальчика, имя которого пока не объявляли.

После рождения третьего ребенка может экономить до 30% на оплате услуг ЖКХ футболист питерского «Зенита» Юрий Жирков. У него с известной супругой Инной подрастают два мальчика и девочка: Дмитрий, Даниил и Милана.

Дмитрий Торбинский может устраивать своих детей в детский сад без очереди. Их у футболиста и его супруги Евгении трое: Артем, Алиса и Даниил. Сыновей, кстати, Евгения рожала в американской клинике, так что они оба имеют право на американское гражданство. Там, правда, за детским садом уже придется встать в очередь.

В семье нападающего московского «Динамо» Павла Погребняка также подрастает трое детей – все богатыри: Артем, Алексей, Павел. Всех футболисту родила прекрасная жена Мария, с которой игрок знаком со школьной скамьи.

У Вячеслава Малафеева история чуть сложнее, чем у остальных авторов детского «хет-трика». Трое его детишек родись от двух разных девушек. Двое появились в браке с Мариной: дочь Ксения и сын Максим. Третий ребенок, сынишка Алекс, - плод любви Вячеслава и его второй жены Екатерины.

Буквально на пороге многодетия стоит лучший бомбардир в истории отечественного футбола Александр Кержаков. У игрока уже есть двое детей от двух разных браков. Первая супруга Мария подарила Александру дочь Дашу. Вторая супруга, у которой к тому моменту уже был взрослый ребенок, родила Кержакову сына Игоря, который сейчас проживает с отцом. Не так давно Кержаков сочетался законным браком в третий раз. Игрок женился на Милане Тюльпановой, дочери сенатора Вадима Тюльпанова. Девушка находится на поздней стадии беременности и скоро сделает Александра многодетным папой.