Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Новый покер Шавы! Аршавин и еще 10 многодетных отцов российского футбола

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Новый покер Шавы! Аршавин и еще 10 многодетных отцов российского футбола
Источник: Instagram

Андрей Аршавин в очередной раз стал отцом. Для футболиста казахского клуба «Кайрат» мальчик, рожденный его супругой Алисой Казьминой, стал четвертым ребенком. По-футбольному это называется «покер». Три первых ребенка Андрею родила его бывшая гражданская супруга Юлия Барановская: Артема, Яну и Арсения.

Однако семейная арифметика очень интересна. Здесь три плюс один не всегда будет равно четырем. Вместо четверых детей в большой семье Андрея Аршавина проживает сразу шесть маленьких человечков. Дело в том, что у Алисы Казьминой уже было два ребенка от первого брака, которых теперь футболист воспитывает, как своих.

По такому радостному поводу «Советский спорт» решил вспомнить других многодетных отцов российского футбола.

8 детей

Ситуация в семье нового главного тренера футбольного клуба «Уфа» Сергея Семака отчасти напоминает ту, что сложилась у Аршавина. У Сергея Богдановича и его супруги есть дети от первых браков, а также один усыновленный ребенок – всего восемь: Илья, Семен, Иван, Майя, Варвара, Савва, Илария и Таня.

6 детей

Далее в списке идет Андрей Аршавин, про которого мы уже написали – шесть детей: трое от первого брака, один от второго и еще два ребенка – от первого брака нынешней супруги.

5 детей

Бывший партнер Сергея Семака по казанскому «Рубину» Роман Шаронов может похвастаться «детским садом» на пять человек. От первого брака у футболиста есть дочурка Анастасия. Со второй супругой, Надеждой, с которой Роман познакомился в Казани, где она была ведущей местного телеканала, у игрока трое детей: Маруся, Василиса и Лев. Кроме того у Надежды есть ребенок от первого брака – Федор.

4 ребенка

Четырьмя детьми может похвастаться защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич. Он осуществил мечту любого, как это может показаться, отца – четверо сыновей. Двое от первого брака: Роман и Дмитрий. И двое – от второго: Сергей и Тимофей. Только вот сам футболист очень хотел бы иметь хоть одну дочурку. Посмотрим, вдруг повезет в следующий раз.

Детским «покером» щеголяет и бывший партнер Андрея Аршавина и Сергея Семака по «Зениту», экс-капитан сборной России, Игорь Денисов. В отличие от всех многодетных отцов, перечисленных выше, все дети полузащитника «Локомотива» родились в одном браке – с супругой игрока Еленой: Виктория, Игорь, Иван, Даниил.

3 ребенка

Многодетных семей с минимальным необходимым набором детей в российском футболе хватает.

Не так давно право на бесплатный проезд общественном транспорте получил игрок тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров. Супруга Екатерина родила футболисту троих богатырей: Илью, Тимофея и мальчика, имя которого пока не объявляли.

После рождения третьего ребенка может экономить до 30% на оплате услуг ЖКХ футболист питерского «Зенита» Юрий Жирков. У него с известной супругой Инной подрастают два мальчика и девочка: Дмитрий, Даниил и Милана.

Дмитрий Торбинский может устраивать своих детей в детский сад без очереди. Их у футболиста и его супруги Евгении трое: Артем, Алиса и Даниил. Сыновей, кстати, Евгения рожала в американской клинике, так что они оба имеют право на американское гражданство. Там, правда, за детским садом уже придется встать в очередь.

В семье нападающего московского «Динамо» Павла Погребняка также подрастает трое детей – все богатыри: Артем, Алексей, Павел. Всех футболисту родила прекрасная жена Мария, с которой игрок знаком со школьной скамьи.

У Вячеслава Малафеева история чуть сложнее, чем у остальных авторов детского «хет-трика». Трое его детишек родись от двух разных девушек. Двое появились в браке с Мариной: дочь Ксения и сын Максим. Третий ребенок, сынишка Алекс, - плод любви Вячеслава и его второй жены Екатерины.

Буквально на пороге многодетия стоит лучший бомбардир в истории отечественного футбола Александр Кержаков. У игрока уже есть двое детей от двух разных браков. Первая супруга Мария подарила Александру дочь Дашу. Вторая супруга, у которой к тому моменту уже был взрослый ребенок, родила Кержакову сына Игоря, который сейчас проживает с отцом. Не так давно Кержаков сочетался законным браком в третий раз. Игрок женился на Милане Тюльпановой, дочери сенатора Вадима Тюльпанова. Девушка находится на поздней стадии беременности и скоро сделает Александра многодетным папой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бранислав Иванович: Решил, что хочу забыть о «Челси» и думать только о новой командеЗащитник Бранислав Иванович поделился впечатлениями после приезда в расположение «Зенита», который проводит сбор в Испании.Поражение «Арсенала», по два очка Кузнецова, Радулова и Тарасенко в НХЛ и вылет «Интера» из Кубка Италии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцомЭкс-форвард «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России, ныне нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом, сообщает Starhit.Сергей Семак: Как будет время, уделим внимание организации обороны и стандартамГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о работе команды на втором сборе, который проходит с 26 января по 7 февраля на Кипре.Кержаков снова сыграет с Аршавиным?Кержаков снова сыграет с Аршавиным?«Советский спорт» сообщал, что питерский «Зенит» отправился на свой второй сбор без Кержакова.Александр Мостовой: Неудивительно, что Мутко говорит о возвращении Аршавина в сборнуюБывший полузащитник сборной Росси Александр Мостовой высказался о шансах полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина вернуться в сборную.Шамиль Газизов: Семак сказал: «Не смотрим на арбитра»Шамиль Газизов: Семак сказал: «Не смотрим на арбитра»Генеральный директор «Уфы» рассказал «Советскому спорту» о приходе вратаря Беленова, прогрессивных методах Сергея Семака.Виталий Мутко: Хотел бы, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018Президент РФС Виталий Мутко сказал, что он хотел бы видеть Андрея Аршавина в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года.Дзю-Ба и еще 5 россиян, о которых мечтают в КитаеДзю-Ба и еще 5 россиян, о которых мечтают в КитаеСразу несколько клубов из Поднебесной заинтересованы в переходе нападающего сборной России Артема Дзюбы.Шамиль Газизов: Семак станет большим тренеромШамиль Газизов: Семак станет большим тренеромГенеральный директор «Уфы» в интервью «ССФ» рассказал, с чьей подачи команду возглавил Сергей Семак.«Кайрат» с Аршавиным разгромил «Оренбург»«Оренбург», находящийся на сборе в Турции, в товарищеском матче крупно уступил «Кайрату» (0:3).«Динамо» погасит долги перед Дьяковым, Денисовым и Погребняком в ближайшее времяИсполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что клуб рассчитается с долгами перед защитником Виталием Дьяковым, полузащитником Игорем Денисовым и нападающим Павлом Погребняком в ближайшее время.Черчесов увидел лучший матч молодой сборной России: что парни показали тренеру?Черчесов увидел лучший матч молодой сборной России: что парни показали тренеру?Правда, лучший тайм на Мемориале Гранаткина россияне провели уже без тренера главной сборной.Юрий Жирков: Много шутили перед встречей с китайским «Чанчунь Ятай» – все хотели показать себя в этой игреЗащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о новичках команды, а также о трансферном окне в Китае.«Судья поставил на гол в первом тайме». Такого беспредела не выдержал даже Семак«Судья поставил на гол в первом тайме». Такого беспредела не выдержал даже СемакКак зарабатывают судьи на товарищеских матчах российских команд.Шамиль Газизов: Летом Семак может пройти стажировку в «Манчестер Сити»Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что летом главный тренер Сергей Семак может пройти стажировку в английском «Манчестер Сити».Стопхам по-уфимски. Запрет на мат и еще 5 необычных футбольных штрафовСтопхам по-уфимски. Запрет на мат и еще 5 необычных футбольных штрафовСергей Семак, только вступив в должность главного тренера «Уфы», запретил игрокам ругаться матом.Аршавин вошел в список лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионате мираПолузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин был включен испанской газетой Marca в список лучших футболистов, которые никогда не играли на чемпионате мира.Семак будет штрафовать игроков «Уфы» за ненормативную лексикуГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак ввел в команде штрафы за бранные слова.Петреску и майонез, Самедов и Роналду в картинках. Шоу «Теория заговора» (видео)Петреску и майонез, Самедов и Роналду в картинках. Шоу «Теория заговора» (видео)Сергей Данилевич и Николай Яременко, как водится, жгут в своей «Теории заговора».
Главные новости
Баскетбол
Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победил
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», «Аризона» - «Чикаго» и другие матчи
Футбол
Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских наций
Футбол
И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировки
Футбол
Павел Долгов перешел из «Зенита» в «Анжи»
Хоккей
Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом
Баскетбол
ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге
Футбол
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
Футбол
Иванович провел первую тренировку в «Зените»
Футбол
Асильдаров в третий раз стал игроком «Анжи»
все новости
Роман Шаронов
Роман Шароноввсе новости
жиркова инна
жиркова иннавсе новости
Юрий Жирков
Юрий Жирковвсе новости
Игорь Денисов
Игорь Денисоввсе новости
Сергей Семак
Сергей Семаквсе новости
Андрей Аршавин
Андрей Аршавинвсе новости