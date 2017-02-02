Новый покер Шавы! Аршавин и еще 10 многодетных отцов российского футбола
Андрей Аршавин в очередной раз стал отцом. Для футболиста
казахского клуба «Кайрат» мальчик, рожденный его супругой Алисой Казьминой,
стал четвертым ребенком. По-футбольному это называется «покер». Три первых
ребенка Андрею родила его бывшая гражданская супруга Юлия Барановская: Артема,
Яну и Арсения.
Однако семейная арифметика очень интересна. Здесь три плюс
один не всегда будет равно четырем. Вместо четверых детей в большой семье
Андрея Аршавина проживает сразу шесть маленьких человечков. Дело в том, что у
Алисы Казьминой уже было два ребенка от первого брака, которых теперь футболист
воспитывает, как своих.
По такому радостному поводу «Советский спорт» решил
вспомнить других многодетных отцов российского футбола.
8 детей
Ситуация в семье нового главного тренера футбольного клуба
«Уфа» Сергея Семака отчасти напоминает ту, что сложилась у Аршавина. У Сергея
Богдановича и его супруги есть дети от первых браков, а также один усыновленный
ребенок – всего восемь: Илья, Семен, Иван, Майя, Варвара, Савва, Илария и Таня.
6 детей
Далее в списке идет Андрей Аршавин, про которого мы уже
написали – шесть детей: трое от первого брака, один от второго и еще два
ребенка – от первого брака нынешней супруги.
5 детей
Бывший партнер Сергея Семака по казанскому «Рубину» Роман
Шаронов может похвастаться «детским садом» на пять человек. От первого брака у
футболиста есть дочурка Анастасия. Со второй супругой, Надеждой, с которой
Роман познакомился в Казани, где она была ведущей местного телеканала, у игрока
трое детей: Маруся, Василиса и Лев. Кроме того у Надежды есть ребенок от
первого брака – Федор.
4 ребенка
Четырьмя детьми может похвастаться защитник московского ЦСКА
Сергей Игнашевич. Он осуществил мечту любого, как это может показаться, отца –
четверо сыновей. Двое от первого брака: Роман и Дмитрий. И двое – от второго:
Сергей и Тимофей. Только вот сам футболист очень хотел бы иметь хоть одну
дочурку. Посмотрим, вдруг повезет в следующий раз.
Детским «покером» щеголяет и бывший партнер Андрея Аршавина
и Сергея Семака по «Зениту», экс-капитан сборной России, Игорь Денисов. В
отличие от всех многодетных отцов, перечисленных выше, все дети полузащитника
«Локомотива» родились в одном браке – с супругой игрока Еленой: Виктория,
Игорь, Иван, Даниил.
3 ребенка
Многодетных семей с минимальным необходимым набором детей в
российском футболе хватает.
Не так давно право на бесплатный проезд общественном
транспорте получил игрок тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров. Супруга
Екатерина родила футболисту троих богатырей: Илью, Тимофея и мальчика, имя
которого пока не объявляли.
После рождения третьего ребенка может экономить до 30% на
оплате услуг ЖКХ футболист питерского «Зенита» Юрий Жирков. У него с известной
супругой Инной подрастают два мальчика и девочка: Дмитрий, Даниил и Милана.
Дмитрий Торбинский может устраивать своих детей в детский
сад без очереди. Их у футболиста и его супруги Евгении трое: Артем, Алиса и
Даниил. Сыновей, кстати, Евгения рожала в американской клинике, так что они оба
имеют право на американское гражданство. Там, правда, за детским садом уже
придется встать в очередь.
В семье нападающего московского «Динамо» Павла Погребняка
также подрастает трое детей – все богатыри: Артем, Алексей, Павел. Всех
футболисту родила прекрасная жена Мария, с которой игрок знаком со школьной
скамьи.
У Вячеслава Малафеева история чуть сложнее, чем у остальных
авторов детского «хет-трика». Трое его детишек родись от двух разных девушек.
Двое появились в браке с Мариной: дочь Ксения и сын Максим. Третий ребенок,
сынишка Алекс, - плод любви Вячеслава и его второй жены Екатерины.
Буквально на пороге многодетия стоит лучший бомбардир в
истории отечественного футбола Александр Кержаков. У игрока уже есть двое детей
от двух разных браков. Первая супруга Мария подарила Александру дочь Дашу. Вторая
супруга, у которой к тому моменту уже был взрослый ребенок, родила Кержакову
сына Игоря, который сейчас проживает с отцом. Не так давно Кержаков сочетался
законным браком в третий раз. Игрок женился на Милане Тюльпановой, дочери
сенатора Вадима Тюльпанова. Девушка находится на поздней стадии беременности и
скоро сделает Александра многодетным папой.