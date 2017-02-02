Мануэл Фернандеш: Сейчас я бы стоил больше 18 миллионов евро

Мануэл Фернандеш снова на ведущих ролях в "Локо" Источник: «Советский спорт»

После возвращения Юрия Семина в «Локомотив» Мануэл Фернандеш с каждым днем становится все более важной частью команды. В интервью «ССФ» португальский хавбек рассказал о карьере в «Бенфике», работе с Унаи Эмери, любви к гречке и матрешкам, а также удивил ответом, что ему нравится в России.

Мануэл Энрике Тавареш ФЕРНАНДЕШ Полузащитник.

Родился 5 февраля 1986 года.

Рост 176 см, вес 75 кг.

Карьера: «Бенфика» (2004–2007), «Портсмут» (2006, аренда), «Эвертон» (2007, аренда), «Валенсия» (2007–2011), «Эвертон» (2008, аренда), «Бешикташ» (2011–2014), «Локомотив» (с 2014 года).

Достижения: обладатель Кубка Португалии (2003/04), чемпион Португалии (2004/05), обладатель Суперкубка Португалии (2005), Кубка Испании (2007/08), Кубка Турции (2010/11), Кубка России (2014/15).

«ТАКИХ ПЕРЕХОДОВ, КАК У САМЕДОВА, ВЕЗДЕ ХВАТАЕТ»

– На сборы с первой командой поехало много молодых игроков. Кто-то из них вам себя самого напоминает? Чорлука вот отмечал защитника Ивана Лапшова…

– Пока не могу сказать – тренируюсь с ними недолго. Хотя некоторых парней знаю давно. Но у всех немного другие характеристики, чем у меня. Второго Фернандеша, пожалуй, нет.

– Самедов ушел в «Спартак». Без него будет сложно?

– Александр провел в «Локомотиве» много лет, стал важной частью команды. Но игроки приходят и уходят. Единственное, что может сделать клуб – устроить так, чтобы команда не сильно почувствовала расставание с футболистом и быстро перестроилась.

– Самедов переходит из одного московского клуба в другой. В Португалии невозможно представить, чтобы ведущий игрок сменил «Бенфику» на «Спортинг», будет большой скандал. В России – ничего подобного. Вас это удивляет?

– Нет, таких переходов хватает не только в России, но и во всем мире. Не думаю, что трансфер Самедова заслуживает отдельного обсуждения или осуждения. К тому же он играл и в «Динамо». Да, в Португалии подобный случай наверняка бы вызвал разговоры и споры. Но это разные чемпионаты, совсем другой менталитет.

«ОТКРЫВАЮ ГАЗЕТУ, А ТАМ – МАНЕЛЕЛЕ»

– Читала, что в детстве вы играли вместе с Нани, который потом стал звездой «Манчестер Юнайтед».

– Да, мы выросли в одном районе Амадора в пригороде Лиссабона, и были почти соседями. Часто брали мяч и гоняли с ним по улицам.

– Как же получилось, что вы пошли в «Бенфику», а он – в «Спортинг»?

– Нани вообще играл сначала в местной команде «Реал Массама». А примерно в 15–16 лет перебрался в «Спортинг».

– А почему вы выбрали «Бенфику»? Там играл какой-то ваш кумир?

– Не было кумира. Начинал, кстати, в школе «Спортинга», лет в шесть. Но так сложились обстоятельства, что предпочел уйти. А отец моего друга спросил, не хочу ли я в школу «Бенфики». Точнее, это была даже не школа, а что-то вроде тренировочного лагеря. Я согласился.

– Почему в клубе вас нарекли Манелеле? И кто придумал это прозвище?

– Сам не знаю. Однажды открываю спортивную газету, а там – Манелеле (смеется). Понятно, меня сравнивали с Клодом Макелеле, который блистал в «Реале», находили какие-то общие черты. Но кто первым сравнил, я так и не узнал. Возможно, тренер. Тогда считали, что в «Бенфике» растет второй Макелеле.

«МОЙ ВЫБОР – МОСТОВОЙ, А НЕ АЛЕНИЧЕВ»

– В то время Александр Мостовой еще был популярен среди болельщиков лиссабонского клуба? (Россиянин выступал за «Бенфику» в 1992 – 1993 годах. – Прим. ред.)

– Спрашиваете! Это один из любимых футболистов, очень техничный. Мостовой был важной частью команды, такие игроки всегда остаются в памяти болельщиков.

– Кого из россиян, выступавших в Португалии, считаете сильнейшим?

– Именно Мостового! Хотя всех сейчас просто не вспомню.

– А как же Дмитрий Аленичев?

– Да-да, он здорово играл за «Порту», но мой выбор – Мостовой, который умел произвести особое впечатление на поле.

– Вспомните ваш лучший матч за «Бенфику».

– Не знаю, какой лучший, а самым важным был поединок со «Спортингом». Дома мы добились победы и в том сезоне взяли золото.

– Сейчас «Бенфика» продает талантливых молодых игроков за 30–40 миллионов евро. А сколько стоил бы молодой Ману Фернандеш?

– Сегодня за футболистов готовы предлагать такие деньги, что я и представить не могу! Но, уверен, я стоил бы больше тех 18 миллионов, за которые ушел в «Валенсию».

Десять лет назад португалец играл за «Эвертон» против «Челси» Фрэнка Лэмпарда (№8) Источник: Getty Images

«КРАЖА? Я ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ»

– До «Валенсии» у вас был этап аренды в «Портсмуте» и «Эвертоне». Не удалось остаться в Англии только из-за высокой трансферной стоимости?

– Да, так случилось в «Портсмуте», у которого не было средств на выкуп моего трансфера. В арендном соглашении стояло условие: я играю пять матчей подряд, и клуб автоматически получает право подписать со мной контракт, платя «Бенфике» 18 млн евро. Но именно в тот момент у английского клуба начались финансовые проблемы, ушел владелец. В результате меня выпускали на поле от случая к случаю, чтобы намеренно не выполнить условие.

– В «Эвертоне» понравилось больше?

– Конечно. Это был отличный опыт: хорошие коллектив, тренер, инраструктура.

– Так почему же там не остались?

– На тот момент «Бенфика» уже договорилась с «Валенсией». Я поехал в Испанию.

– Там произошла неприятная история: вас обвиняли в краже. Что случилось?

– Эта история не имеет ко мне отношения, она произошла с друзьями. Но так как футболисты публичные фигуры, все тут же попало в новости, раздули скандал. Хорошо, через какое-то время люди поняли: я ни при чем.

– В «Валенсии» вы играли под руководством Унаи Эмери. В России у него не получилось. Дело в менталитете?

– Играть и тренировать в России – совершенно не то, что в Испании. Но я считаю, что он провалился по другой причине. Да, Эмери добился определенных высот в «Валенсии», то же самое было и с «Севильей». Но за пределами Испании начались проблемы. Так было в «Спартаке», так же сейчас в «ПСЖ». Тем не менее Эмери хороший тренер, у него четкие идеи. Можно ли его назвать одним из лучших в мире? Не знаю. Как видите, у испанца не всегда получается передать эти идеи команде.

– Лучший специалист, с которым вы работали?

– Наверное, неправильно говорить об одном человеке. Я научился многому у Хосе Антонио Камачо, Джованни Трапаттони, Дэвида Мойеса, тактическим нюансам – у Эмери. Каждый был в чем-то хорош.

«ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО СРЕДНЕГО КЛАССА В РОССИИ НЕТ»

– Как считаете, любой португалец сумеет поддержать футбольную беседу?

– Да, у меня на родине футбол – часть жизни любого человека. Я открываю телепрограмму и вижу миллион передач про этот вид спорта. Думаю, в Португалии он уже превратился в социальное явление. Футбол обсуждают все, а первое, о чем хотят узнать из газет, – что происходило после игр «Спортинга», «Бенфики» или «Порту».

– Посещаемость матчей в России и в Португалии не очень высокая. В чем причины такого явления в вашей стране?

– С одной стороны, дело в невысоких зарплатах населения. Но можно вспомнить и стадионы, построенные к Евро-2004. Многие из них слишком большие для местных команд. Вместительные арены нужны лишь топ-клубам. В случае с «Бенфикой», «Порту», «Спортингом», с той же «Брагой» затраты оправдываются. Но есть и другие примеры: посмотрите на стадионы «Лейрии» или «Бейра-Мар» – они просто простаивают. В Коимбре на 30-тысячное сооружение приходит по две тысячи человек. Считаю, планирование перед чемпионатом Европы было не самым удачным. Возможно, экономический кризис тоже повлиял на посещаемость.

– А как сейчас в целом живут в Португалии?

– Мы маленькая страна, богатых в принципе не так много. Но были времена похуже. Сейчас выходим из кризиса. Я бы не сказал, что Португалия бедная.

– В России ситуация хуже?

– Нет, думаю, здесь просто шире пропасть между богатыми и бедными. Ощущение, что среднего класса почти нет: вот вам миллионеры, а вот бедные. Но не могу долго рассуждать на эту тему, ведь не знаю страну достаточно хорошо.

– Посоветовали бы Португалию российским эмигрантам?

– Конечно! Хороший климат, еда, доступные цены. Всем советую.

25 мая 2015 года. «Локомотив» - «Кубань» - 1:1. Поздравления от Алексея Миранчука с голом, который спас команду от поражения Источник: РИА «Новости»

«ДОМОЙ ВОЖУ ГРЕЧКУ И МАТРЕШКИ»

– Португалия не только футбольная страна, все популярнее там становится серфинг. Вы не вставали на доску?

– Я – нет. Никогда не хотел оказаться тем парнем, кого накроет огромная волна. Но у меня много друзей, которые занимаются серфингом.

– Напоследок несколько вопросов о России. Что вам особенно нравится здесь?

– Наверное, то, как ведут себя русские. Это довольно закрытый народ. Я сам по натуре такой, мне по душе подобное поведение.

– К чему не можете привыкнуть в нашей стране?

– С самого начала тяжело переносил холод. Разумеется, не радуют и московские пробки.

– Что привозите из России в Португалию?

– Матрешки – они есть только здесь! В Португалии это самый желанный подарок.

– Русскую кухню полюбили?

– Да, особенно гречку, которую впервые попробовал именно в России. Так понравилось, что стал возить ее на родину.

– Многие футболисты сейчас уезжают в Китай. Вас туда звали?

– Нет, пока реальных предложений не было. Если бы возникли, выбор зависел бы от многих факторов. Не могу сказать однозначно, да или нет. Прекрасно чувствую себя в «Локомотиве», в России, и не вижу смысла что-то менять.

– Ваш контракт с железнодорожниками истекает в 2019 году. Что дальше? Возвращение в Португалию?

– На тот момент мне исполнится 33 года. Трудно предугадать, в каком физическом состоянии буду находиться, команде какого уровня подойду и кто из Португалии может мной заинтересоваться. Предпочитаю строить краткосрочные планы.