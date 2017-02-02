Мануэл Фернандеш: Сейчас я бы стоил больше 18 миллионов евро
После возвращения Юрия Семина в «Локомотив» Мануэл Фернандеш с каждым днем становится все более важной частью команды. В интервью «ССФ» португальский хавбек рассказал о карьере в «Бенфике», работе с Унаи Эмери, любви к гречке и матрешкам, а также удивил ответом, что ему нравится в России.
Мануэл Энрике Тавареш ФЕРНАНДЕШ
Полузащитник.
Родился 5 февраля 1986 года.
Рост 176 см, вес 75 кг.
Карьера: «Бенфика» (2004–2007), «Портсмут» (2006, аренда), «Эвертон» (2007, аренда), «Валенсия» (2007–2011), «Эвертон» (2008, аренда), «Бешикташ» (2011–2014), «Локомотив» (с 2014 года).
Достижения: обладатель Кубка Португалии (2003/04), чемпион Португалии (2004/05), обладатель Суперкубка Португалии (2005), Кубка Испании (2007/08), Кубка Турции (2010/11), Кубка России (2014/15).
«ТАКИХ ПЕРЕХОДОВ, КАК У САМЕДОВА, ВЕЗДЕ ХВАТАЕТ»
–
На сборы
с первой командой поехало много
молодых игроков. Кто-то из них вам
себя самого напоминает? Чорлука вот
отмечал защитника Ивана Лапшова…
– Пока не могу сказать – тренируюсь с ними недолго. Хотя некоторых парней знаю давно. Но у всех немного другие характеристики, чем у меня. Второго Фернандеша, пожалуй, нет.
–
Самедов
ушел в «Спартак». Без него будет
сложно?
– Александр провел в «Локомотиве» много лет, стал важной частью команды. Но игроки приходят и уходят. Единственное, что может сделать клуб – устроить так, чтобы команда не сильно почувствовала расставание с футболистом и быстро перестроилась.
–
Самедов
переходит из одного московского
клуба в другой. В Португалии
невозможно представить, чтобы ведущий
игрок сменил «Бенфику» на «Спортинг»,
будет большой скандал. В России –
ничего подобного. Вас это удивляет?
– Нет, таких переходов хватает не только в России, но и во всем мире. Не думаю, что трансфер Самедова заслуживает отдельного обсуждения или осуждения. К тому же он играл и в «Динамо». Да, в Португалии подобный случай наверняка бы вызвал разговоры и споры. Но это разные чемпионаты, совсем другой менталитет.
«ОТКРЫВАЮ ГАЗЕТУ, А ТАМ – МАНЕЛЕЛЕ»
–
Читала,
что в детстве вы играли вместе
с Нани, который потом стал звездой
«Манчестер Юнайтед».
– Да, мы выросли в одном районе Амадора в пригороде Лиссабона, и были почти соседями. Часто брали мяч и гоняли с ним по улицам.
– Как
же получилось, что вы пошли
в «Бенфику», а он – в «Спортинг»?
– Нани вообще играл сначала в местной команде «Реал Массама». А примерно в 15–16 лет перебрался в «Спортинг».
–
А почему
вы выбрали «Бенфику»? Там играл
какой-то ваш кумир?
– Не было кумира. Начинал, кстати, в школе «Спортинга», лет в шесть. Но так сложились обстоятельства, что предпочел уйти. А отец моего друга спросил, не хочу ли я в школу «Бенфики». Точнее, это была даже не школа, а что-то вроде тренировочного лагеря. Я согласился.
– Почему
в клубе вас нарекли Манелеле? И кто
придумал это прозвище?
– Сам не знаю. Однажды открываю спортивную газету, а там – Манелеле (смеется). Понятно, меня сравнивали с Клодом Макелеле, который блистал в «Реале», находили какие-то общие черты. Но кто первым сравнил, я так и не узнал. Возможно, тренер. Тогда считали, что в «Бенфике» растет второй Макелеле.
«МОЙ ВЫБОР – МОСТОВОЙ, А НЕ АЛЕНИЧЕВ»
–
В то время
Александр Мостовой еще был популярен
среди болельщиков лиссабонского клуба?
(Россиянин выступал за «Бенфику»
в 1992 – 1993 годах. – Прим. ред.)
– Спрашиваете! Это один из любимых футболистов, очень техничный. Мостовой был важной частью команды, такие игроки всегда остаются в памяти болельщиков.
– Кого
из россиян, выступавших в Португалии,
считаете сильнейшим?
– Именно Мостового! Хотя всех сейчас просто не вспомню.
– А как
же Дмитрий Аленичев?
– Да-да, он здорово играл за «Порту», но мой выбор – Мостовой, который умел произвести особое впечатление на поле.
–
Вспомните
ваш лучший матч за «Бенфику».
– Не знаю, какой лучший, а самым важным был поединок со «Спортингом». Дома мы добились победы и в том сезоне взяли золото.
– Сейчас
«Бенфика» продает талантливых молодых
игроков за 30–40 миллионов евро.
А сколько стоил бы молодой Ману
Фернандеш?
– Сегодня за футболистов готовы предлагать такие деньги, что я и представить не могу! Но, уверен, я стоил бы больше тех 18 миллионов, за которые ушел в «Валенсию».
«КРАЖА? Я ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ»
–
До «Валенсии»
у вас был этап аренды в «Портсмуте»
и «Эвертоне». Не удалось остаться
в Англии только из-за высокой
трансферной стоимости?
– Да, так случилось в «Портсмуте», у которого не было средств на выкуп моего трансфера. В арендном соглашении стояло условие: я играю пять матчей подряд, и клуб автоматически получает право подписать со мной контракт, платя «Бенфике» 18 млн евро. Но именно в тот момент у английского клуба начались финансовые проблемы, ушел владелец. В результате меня выпускали на поле от случая к случаю, чтобы намеренно не выполнить условие.
–
В «Эвертоне»
понравилось больше?
– Конечно. Это был отличный опыт: хорошие коллектив, тренер, инраструктура.
– Так
почему же там не остались?
– На тот момент «Бенфика» уже договорилась с «Валенсией». Я поехал в Испанию.
– Там
произошла неприятная история: вас
обвиняли в краже. Что случилось?
– Эта история не имеет ко мне отношения, она произошла с друзьями. Но так как футболисты публичные фигуры, все тут же попало в новости, раздули скандал. Хорошо, через какое-то время люди поняли: я ни при чем.
–
В «Валенсии»
вы играли под руководством Унаи
Эмери. В России у него не получилось.
Дело в менталитете?
– Играть и тренировать в России – совершенно не то, что в Испании. Но я считаю, что он провалился по другой причине. Да, Эмери добился определенных высот в «Валенсии», то же самое было и с «Севильей». Но за пределами Испании начались проблемы. Так было в «Спартаке», так же сейчас в «ПСЖ». Тем не менее Эмери хороший тренер, у него четкие идеи. Можно ли его назвать одним из лучших в мире? Не знаю. Как видите, у испанца не всегда получается передать эти идеи команде.
– Лучший
специалист, с которым вы работали?
– Наверное, неправильно говорить об одном человеке. Я научился многому у Хосе Антонио Камачо, Джованни Трапаттони, Дэвида Мойеса, тактическим нюансам – у Эмери. Каждый был в чем-то хорош.
«ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО СРЕДНЕГО КЛАССА В РОССИИ НЕТ»
– Как
считаете, любой португалец сумеет
поддержать футбольную беседу?
– Да, у меня на родине футбол – часть жизни любого человека. Я открываю телепрограмму и вижу миллион передач про этот вид спорта. Думаю, в Португалии он уже превратился в социальное явление. Футбол обсуждают все, а первое, о чем хотят узнать из газет, – что происходило после игр «Спортинга», «Бенфики» или «Порту».
–
Посещаемость
матчей в России и в Португалии
не очень высокая. В чем причины
такого явления в вашей стране?
– С одной стороны, дело в невысоких зарплатах населения. Но можно вспомнить и стадионы, построенные к Евро-2004. Многие из них слишком большие для местных команд. Вместительные арены нужны лишь топ-клубам. В случае с «Бенфикой», «Порту», «Спортингом», с той же «Брагой» затраты оправдываются. Но есть и другие примеры: посмотрите на стадионы «Лейрии» или «Бейра-Мар» – они просто простаивают. В Коимбре на 30-тысячное сооружение приходит по две тысячи человек. Считаю, планирование перед чемпионатом Европы было не самым удачным. Возможно, экономический кризис тоже повлиял на посещаемость.
– А как
сейчас в целом живут в Португалии?
– Мы маленькая страна, богатых в принципе не так много. Но были времена похуже. Сейчас выходим из кризиса. Я бы не сказал, что Португалия бедная.
–
В России
ситуация хуже?
– Нет, думаю, здесь просто шире пропасть между богатыми и бедными. Ощущение, что среднего класса почти нет: вот вам миллионеры, а вот бедные. Но не могу долго рассуждать на эту тему, ведь не знаю страну достаточно хорошо.
–
Посоветовали
бы Португалию российским эмигрантам?
– Конечно! Хороший климат, еда, доступные цены. Всем советую.
«ДОМОЙ ВОЖУ ГРЕЧКУ И МАТРЕШКИ»
–
Португалия
не только футбольная страна, все
популярнее там становится серфинг.
Вы не вставали на доску?
– Я – нет. Никогда не хотел оказаться тем парнем, кого накроет огромная волна. Но у меня много друзей, которые занимаются серфингом.
–
Напоследок
несколько вопросов о России. Что вам
особенно нравится здесь?
– Наверное, то, как ведут себя русские. Это довольно закрытый народ. Я сам по натуре такой, мне по душе подобное поведение.
– К чему
не можете привыкнуть в нашей
стране?
– С самого начала тяжело переносил холод. Разумеется, не радуют и московские пробки.
– Что
привозите из России в Португалию?
– Матрешки – они есть только здесь! В Португалии это самый желанный подарок.
–
Русскую
кухню полюбили?
– Да, особенно гречку, которую впервые попробовал именно в России. Так понравилось, что стал возить ее на родину.
– Многие
футболисты сейчас уезжают в Китай.
Вас туда звали?
– Нет, пока реальных предложений не было. Если бы возникли, выбор зависел бы от многих факторов. Не могу сказать однозначно, да или нет. Прекрасно чувствую себя в «Локомотиве», в России, и не вижу смысла что-то менять.
– Ваш
контракт с железнодорожниками
истекает в 2019 году. Что дальше?
Возвращение в Португалию?
– На тот момент мне исполнится 33 года. Трудно предугадать, в каком физическом состоянии буду находиться, команде какого уровня подойду и кто из Португалии может мной заинтересоваться. Предпочитаю строить краткосрочные планы.