Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мануэл Фернандеш: Сейчас я бы стоил больше 18 миллионов евро

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мануэл Фернандеш снова на ведущих ролях в "Локо"
Мануэл Фернандеш снова на ведущих ролях в "Локо"Источник: «Советский спорт»

После возвращения Юрия Семина в «Локомотив» Мануэл Фернандеш с каждым днем становится все более важной частью команды. В интервью «ССФ» португальский хавбек рассказал о карьере в «Бенфике», работе с Унаи Эмери, любви к гречке и матрешкам, а также удивил ответом, что ему нравится в России.

Мануэл Энрике Тавареш ФЕРНАНДЕШ

Полузащитник.
Родился 5 февраля 1986 года.
Рост 176 см, вес 75 кг.
Карьера: «Бенфика» (2004–2007), «Портсмут» (2006, аренда), «Эвертон» (2007, аренда), «Валенсия» (2007–2011), «Эвертон» (2008, аренда), «Бешикташ» (2011–2014), «Локомотив» (с 2014 года).
Достижения: обладатель Кубка Португалии (2003/04), чемпион Португалии (2004/05), обладатель Суперкубка Португалии (2005), Кубка Испании (2007/08), Кубка Турции (2010/11), Кубка России (2014/15).

«ТАКИХ ПЕРЕХОДОВ, КАК У САМЕДОВА, ВЕЗДЕ ХВАТАЕТ»

– На сборы с первой командой поехало много молодых игроков. Кто-то из них вам себя самого напоминает? Чорлука вот отмечал защитника Ивана Лапшова…
– Пока не могу сказать – тренируюсь с ними недолго. Хотя некоторых парней знаю давно. Но у всех немного другие характеристики, чем у меня. Второго Фернандеша, пожалуй, нет.

– Самедов ушел в «Спартак». Без него будет сложно?
– Александр провел в «Локомотиве» много лет, стал важной частью команды. Но игроки приходят и уходят. Единственное, что может сделать клуб – устроить так, чтобы команда не сильно почувствовала расставание с футболистом и быстро перестроилась.

– Самедов переходит из одного московского клуба в другой. В Португалии невозможно представить, чтобы ведущий игрок сменил «Бенфику» на «Спортинг», будет большой скандал. В России – ничего подобного. Вас это удивляет?
– Нет, таких переходов хватает не только в России, но и во всем мире. Не думаю, что трансфер Самедова заслуживает отдельного обсуждения или осуждения. К тому же он играл и в «Динамо». Да, в Португалии подобный случай наверняка бы вызвал разговоры и споры. Но это разные чемпионаты, совсем другой менталитет.

«ОТКРЫВАЮ ГАЗЕТУ, А ТАМ – МАНЕЛЕЛЕ»

– Читала, что в детстве вы играли вместе с Нани, который потом стал звездой «Манчестер Юнайтед».
– Да, мы выросли в одном районе Амадора в пригороде Лиссабона, и были почти соседями. Часто брали мяч и гоняли с ним по улицам.

– Как же получилось, что вы пошли в «Бенфику», а он – в «Спортинг»?
– Нани вообще играл сначала в местной команде «Реал Массама». А примерно в 15–16 лет перебрался в «Спортинг».

– А почему вы выбрали «Бенфику»? Там играл какой-то ваш кумир?
– Не было кумира. Начинал, кстати, в школе «Спортинга», лет в шесть. Но так сложились обстоятельства, что предпочел уйти. А отец моего друга спросил, не хочу ли я в школу «Бенфики». Точнее, это была даже не школа, а что-то вроде тренировочного лагеря. Я согласился.

– Почему в клубе вас нарекли Манелеле? И кто придумал это прозвище?
– Сам не знаю. Однажды открываю спортивную газету, а там – Манелеле (смеется). Понятно, меня сравнивали с Клодом Макелеле, который блистал в «Реале», находили какие-то общие черты. Но кто первым сравнил, я так и не узнал. Возможно, тренер. Тогда считали, что в «Бенфике» растет второй Макелеле.

«МОЙ ВЫБОР – МОСТОВОЙ, А НЕ АЛЕНИЧЕВ»

– В то время Александр Мостовой еще был популярен среди болельщиков лиссабонского клуба? (Россиянин выступал за «Бенфику» в 1992 – 1993 годах. – Прим. ред.)
– Спрашиваете! Это один из любимых футболистов, очень техничный. Мостовой был важной частью команды, такие игроки всегда остаются в памяти болельщиков.

– Кого из россиян, выступавших в Португалии, считаете сильнейшим?
– Именно Мостового! Хотя всех сейчас просто не вспомню.

– А как же Дмитрий Аленичев?
– Да-да, он здорово играл за «Порту», но мой выбор – Мостовой, который умел произвести особое впечатление на поле.

– Вспомните ваш лучший матч за «Бенфику».
– Не знаю, какой лучший, а самым важным был поединок со «Спортингом». Дома мы добились победы и в том сезоне взяли золото.

– Сейчас «Бенфика» продает талантливых молодых игроков за 30–40 миллионов евро. А сколько стоил бы молодой Ману Фернандеш?
– Сегодня за футболистов готовы предлагать такие деньги, что я и представить не могу! Но, уверен, я стоил бы больше тех 18 миллионов, за которые ушел в «Валенсию».

Десять лет назад португалец играл за «Эвертон» против «Челси» Фрэнка Лэмпарда (№8)
Десять лет назад португалец играл за «Эвертон» против «Челси» Фрэнка Лэмпарда (№8)Источник: Getty Images

«КРАЖА? Я ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ»

– До «Валенсии» у вас был этап аренды в «Портсмуте» и «Эвертоне». Не удалось остаться в Англии только из-за высокой трансферной стоимости?
– Да, так случилось в «Портсмуте», у которого не было средств на выкуп моего трансфера. В арендном соглашении стояло условие: я играю пять матчей подряд, и клуб автоматически получает право подписать со мной контракт, платя «Бенфике» 18 млн евро. Но именно в тот момент у английского клуба начались финансовые проблемы, ушел владелец. В результате меня выпускали на поле от случая к случаю, чтобы намеренно не выполнить условие.

– В «Эвертоне» понравилось больше?
– Конечно. Это был отличный опыт: хорошие коллектив, тренер, инраструктура.

– Так почему же там не остались?
– На тот момент «Бенфика» уже договорилась с «Валенсией». Я поехал в Испанию.

– Там произошла неприятная история: вас обвиняли в краже. Что случилось?
– Эта история не имеет ко мне отношения, она произошла с друзьями. Но так как футболисты публичные фигуры, все тут же попало в новости, раздули скандал. Хорошо, через какое-то время люди поняли: я ни при чем.

– В «Валенсии» вы играли под руководством Унаи Эмери. В России у него не получилось. Дело в менталитете?
– Играть и тренировать в России – совершенно не то, что в Испании. Но я считаю, что он провалился по другой причине. Да, Эмери добился определенных высот в «Валенсии», то же самое было и с «Севильей». Но за пределами Испании начались проблемы. Так было в «Спартаке», так же сейчас в «ПСЖ». Тем не менее Эмери хороший тренер, у него четкие идеи. Можно ли его назвать одним из лучших в мире? Не знаю. Как видите, у испанца не всегда получается передать эти идеи команде.

– Лучший специалист, с которым вы работали?
– Наверное, неправильно говорить об одном человеке. Я научился многому у Хосе Антонио Камачо, Джованни Трапаттони, Дэвида Мойеса, тактическим нюансам – у Эмери. Каждый был в чем-то хорош.

«ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО СРЕДНЕГО КЛАССА В РОССИИ НЕТ»

– Как считаете, любой португалец сумеет поддержать футбольную беседу?
– Да, у меня на родине футбол – часть жизни любого человека. Я открываю телепрограмму и вижу миллион передач про этот вид спорта. Думаю, в Португалии он уже превратился в социальное явление. Футбол обсуждают все, а первое, о чем хотят узнать из газет, – что происходило после игр «Спортинга», «Бенфики» или «Порту».

– Посещаемость матчей в России и в Португалии не очень высокая. В чем причины такого явления в вашей стране?
– С одной стороны, дело в невысоких зарплатах населения. Но можно вспомнить и стадионы, построенные к Евро-2004. Многие из них слишком большие для местных команд. Вместительные арены нужны лишь топ-клубам. В случае с «Бенфикой», «Порту», «Спортингом», с той же «Брагой» затраты оправдываются. Но есть и другие примеры: посмотрите на стадионы «Лейрии» или «Бейра-Мар» – они просто простаивают. В Коимбре на 30-тысячное сооружение приходит по две тысячи человек. Считаю, планирование перед чемпионатом Европы было не самым удачным. Возможно, экономический кризис тоже повлиял на посещаемость.

– А как сейчас в целом живут в Португалии?
– Мы маленькая страна, богатых в принципе не так много. Но были времена похуже. Сейчас выходим из кризиса. Я бы не сказал, что Португалия бедная.

– В России ситуация хуже?
– Нет, думаю, здесь просто шире пропасть между богатыми и бедными. Ощущение, что среднего класса почти нет: вот вам миллионеры, а вот бедные. Но не могу долго рассуждать на эту тему, ведь не знаю страну достаточно хорошо.

– Посоветовали бы Португалию российским эмигрантам?
– Конечно! Хороший климат, еда, доступные цены. Всем советую.

25 мая 2015 года. «Локомотив» - «Кубань» - 1:1. Поздравления от Алексея Миранчука с голом, который спас команду от поражения
25 мая 2015 года. «Локомотив» - «Кубань» - 1:1. Поздравления от Алексея Миранчука с голом, который спас команду от пораженияИсточник: РИА «Новости»

«ДОМОЙ ВОЖУ ГРЕЧКУ И МАТРЕШКИ»

– Португалия не только футбольная страна, все популярнее там становится серфинг. Вы не вставали на доску?
– Я – нет. Никогда не хотел оказаться тем парнем, кого накроет огромная волна. Но у меня много друзей, которые занимаются серфингом.

– Напоследок несколько вопросов о России. Что вам особенно нравится здесь?
– Наверное, то, как ведут себя русские. Это довольно закрытый народ. Я сам по натуре такой, мне по душе подобное поведение.

– К чему не можете привыкнуть в нашей стране?
– С самого начала тяжело переносил холод. Разумеется, не радуют и московские пробки.

– Что привозите из России в Португалию?
– Матрешки – они есть только здесь! В Португалии это самый желанный подарок.

– Русскую кухню полюбили?
– Да, особенно гречку, которую впервые попробовал именно в России. Так понравилось, что стал возить ее на родину.

– Многие футболисты сейчас уезжают в Китай. Вас туда звали?
– Нет, пока реальных предложений не было. Если бы возникли, выбор зависел бы от многих факторов. Не могу сказать однозначно, да или нет. Прекрасно чувствую себя в «Локомотиве», в России, и не вижу смысла что-то менять.

– Ваш контракт с железнодорожниками истекает в 2019 году. Что дальше? Возвращение в Португалию?
– На тот момент мне исполнится 33 года. Трудно предугадать, в каком физическом состоянии буду находиться, команде какого уровня подойду и кто из Португалии может мной заинтересоваться. Предпочитаю строить краткосрочные планы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Куда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛКуда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Павел Долгов перешел из «Зенита» в «Анжи»Нападающий «Зенита» Павел Долгов продолжит карьеру в «Анжи», сообщает пресс-служба клуба из Дагестана.Иванович провел первую тренировку в «Зените»Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, прибывший ранее в Испанию на сбор сине-бело-голубых, провел первую тренировку с командой.Асильдаров в третий раз стал игроком «Анжи»Форвард Шамиль Асильдаров подписал контракт с «Анжи» сроком на один год. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Терек» расторг контракты с Брызгаловым и Джабраиловым«Терек» расторг контракты с защитником Сергеем Брызгаловым и полузащитником Магомедом-Эми Джабраиловым, сообщает официальный твиттер грозненцев.Миранчук согласовал трехлетний контракт с «Рубином»Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук согласовал условия трехлетнего контракта с «Рубином», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).Моделист-конструктор. Как Виктор Гончаренко внедряет модель 3-5-2 в ЦСКАМоделист-конструктор. Как Виктор Гончаренко внедряет модель 3-5-2 в ЦСКАЦСКА не сумел поразить ворота чешской «Виктории» в контрольном матче, но показал качественный, содержательный футбол.Бранислав Иванович: Решил, что хочу забыть о «Челси» и думать только о новой командеЗащитник Бранислав Иванович поделился впечатлениями после приезда в расположение «Зенита», который проводит сбор в Испании.В Туле двое фанатов осуждены за избиение иностранца после матча «Арсенал» – ЦСКАМировой судья в Туле признал виновными двух местных жителей в избиении иностранца после футбольного матча, сообщила «Интерфаксу» старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.ЦСКА и «Виктория» сыграли вничью в товарищеском матчеТоварищеский матч между ЦСКА и чешской «Викторией» (Пльзень) завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Дзюба стал капитаном «Зенита»Нападающий Артем Дзюба стал новым капитаном «Зенита», сообщается в официальном твиттере клуба.«Зенит» представил игрока, который выступит от клуба в Кубке РФПЛ по киберфутболу23-летний петербуржец Руслан Яминов представит «Зенит» на первом Кубке РФПЛ по киберфутболу, говорится в сообщении на официальном сайте сине-бело-голубых.ЦСКА – «Виктория». Онлайн«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию товарищеского матча между ЦСКА и чешской «Викторией».«Спартак» сыграет со «Рубином» на сборе в ИспанииСтали известны соперники «Рубина» по товарищеским матчам на втором сборе команды в испанской Малаге.Иванович прибыл на сбор «Зенита» в ИспанииЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович, подписавший контракт с петербургским клубом 1 февраля, прибыл в расположение команды, которая проводит сбор в Испании.Александр Бубнов: В ситуации, когда у «Локомотива» нет права на ошибку, Фарфана взяли не за имяФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о новичке «Локомотива» Джефферсоне Фарфане.Валерий Масалитин: ЦСКА должен побороться за Миранчука, он молодой и перспективный футболистБывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука покинуть столичный клуб.Александр Бубнов: Не стал бы переоценивать потерю Миранчука для «Локо», игрок перестал прогрессироватьФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».Валерий Масалитин: Не стоит осуждать Миранчука, он не верит в «Локо»Валерий Масалитин: Не стоит осуждать Миранчука, он не верит в «Локо»Бывший нападающий московского ЦСКА прокомментировал решение полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука покинуть столичный клуб.«Ростов» сыграет со «Шкендией»3 февраля «Ростов» проведет два контрольных матча на сборе в Белеке.
Главные новости
Баскетбол
Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победил
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», «Аризона» - «Чикаго» и другие матчи
Футбол
Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских наций
Футбол
И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировки
Футбол
Павел Долгов перешел из «Зенита» в «Анжи»
Хоккей
Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом
Баскетбол
ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге
Футбол
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
Футбол
Иванович провел первую тренировку в «Зените»
Футбол
Асильдаров в третий раз стал игроком «Анжи»
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Мануэль Фернандеш
Мануэль Фернандешвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости