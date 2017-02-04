Как убивали «Москву»

1 октября 2006 года. "Москва" - "Спартак" - 3:3. С мячом лидер "горожан", автор одного из голов Сергей Семак Источник: ТАСС

Большие проблемы у «Анжи» и особенно – «Томи». В этой связи «ССФ» вспомнил, как в начале 2010 года вдруг исчез ФК «Москва». В российской истории это единственный пример, когда ликвидировали клуб элитного дивизиона. Президентом москвичей тогда был Игорь Дмитриев, с которым мы и поговорили.

Игорь ДМИТРИЕВ Родился 31 октября 1963 года в п. Старо-михайловка Донецкой области.

Воспитанник СШ «Шахтер» (Донецк).

Выпускник МФТИ и Высшей академии химической защиты. Генеральный директор ПО «Росремстрой» Москва (1996–2004), генеральный директор ФК «Космос» Долгопрудный/Электросталь (1997–2000), президент ФК «Космос» Электросталь/Егорьевск (2001–2003), генеральный директор ФК «Сатурн» Московская область (2004–2005), исполнительный директор РФПЛ (апрель 2007 – январь 2008), президент ФК «Москва» (ноябрь 2008 – февраль 2010).

В данный момент имеет не связанный с футболом собственный бизнес, который ведет уже много лет.



«Я ПООБЕЩАЛ В РФС: «МОСКВА» ДАЖЕ НЕ ВЫЛЕТИТ»

– Помните, когда первый раз услышали о возможной ликвидации «Москвы»?

– Бюджет-2010 долго не мог утвердить. Когда не получил никакого ответа по окончании сезона-2009, стало тревожно. Тянули, тянули. Хотя в нашем футболе так бывает: да-а-а, как-нибудь прорвемся! Элемент разгильдяйства присутствовал. На первом сборе на Кипре узнал, что принято решение о реформировании клуба. Очень емкое понятие – можно ведь по-разному реформировать.

– То есть в декабре у вас возникло беспокойство?

– У меня было чувство, что так нельзя! Сидишь, словно на пороховой бочке – непонятно, что дальше.

– На том же первом сборе вы говорили, что у «Москвы» на счету денег минимум на половину сезона!

– Так и было. Более того, вел переговоры с другими людьми, они на определенных условиях готовы были инвестировать в команду. Просчитывал вариант, коли хозяева скажут, что нет возможности финансировать.

– Просчитали?

– Да. Сказал Сергею Александровичу Фурсенко (тогда президенту РФС. – Прим. ред.): «Готовы стартовать! Деньги на половину чемпионата есть, остальное доберем по ходу сезона, варианты существуют. Сезон не только начнем, но и доиграем. По-любому. И не вылетим».

– Серьезно?

– Более чем. И это были не пустые слова, а объективная оценка. Мы даже с главным тренером Божовичем обсуждали расклад, если денег не дадут, а жить как-то надо. Некоторых футболистов активно обхаживали, уговаривая уйти. Миодраг говорил: «Не переживай! Этого заменим вот этим, того – тем…»

– То есть вы готовы были взять на себя обеспечение финансирования, а Божович – дееспособность команды?

– Именно так. Понятно, что это был путь в бездну. С одной стороны. Хотя говорил руководителям «Норильского никеля» (генеральный спонсор «Москвы» – Прим. ред.), что если выделите средства на четыре года на содержание детской спортивной школы, персонала – прежде всего тренеров ДЮСШ, молодежной команды, то… У меня давняя идея, еще со времен «Сатурна» (работал генеральным директором в 2004–2005 г.г. – Прим. ред.): воспитывать молодежь, чтобы она составляла костяк. Это было реально.

«АЛАНИЯ» ПОДСЕЛА «НА ХВОСТ» НАШЕЙ ИСТОРИИ»

– В декабре 2009-го, когда судачили о больших проблемах «Крыльев Советов», Валерий Газзаев намекнул о серьезных сложностях «горожан» и о том, что «Алания», не прошедшая в премьер-лигу по спортивному принципу, может заменить там именно «Москву», а никак не самарцев.

– Послушайте, с симпатией отношусь к Газзаеву. Как к человеку, который в футболе в разных ипостасиях зарекомендовал себя очень хорошо. Наверное, за исключением президентства в клубе. Впрочем, тут тоже надо знать ситуацию изнутри. Может, у Валерия Георгиевича и ресурсов не было. Другое дело, зачем он брался за это… Думаю, если след «Алании» и был, то они просто подсели «на хвост» этой истории.

– В феврале 2010 года вы сказали: «Что касается «Алании», которая хочет таким образом вернуться в премьер-лигу, если кто-то считает допустимым подобный вариант, это будет, на мой взгляд, издевательством над всей спортивной общественностью и плевком всем болельщикам». Получается, уже тогда знали про тень «Алании» в этой истории?

– Доходили слухи. Но не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Когда после Нового года ситуация подвисла, стали просачиваться слухи, что якобы «Норильский никель» ведет переговоры с правительством республики Северная Осетия-Алания о двух заводах на ее территории, представляющих интерес для корпорации. Правительство обозначило позицию: заводы находятся в убыточном состоянии, говорить об их покупке за значимые деньги не приходится, но в качестве компенсации и помощи республике вы, может, свой непрофильный футбольный актив ликвидируете, а мы пойдем навстречу.

– Руководитель «Спортивных проектов» при «Норникеле» Леонид Исакович озвучил: «Со стороны жителей Норильска, Красноярска и работников нашего предприятия неоднократно возникали вполне резонные вопросы: почему деньги идут на финансирование московской команды, а не вкладываются в спортивные объекты их региона? О том же спрашивал и бывший губернатор Красноярского края Александр Хлопонин».

– Резон в такой логике есть. Но не надо компанию «Норильский никель» низводить до уровня автономии Красноярского края. Что она – палатка в населенном пункте? Это международная компания мирового масштаба. Для нее финансировать спортивные социальные проекты то же самое, что слону дробина – не помеха. Озвученные аргументы можно приводить лишь в том случае, если нужно хоть каким-то образом обосновать принятое решение.

– А зачем было ликвидировать, если можно продать? Появилась некая «Конверс групп», готовая, по ее словам, «Москву» приобрести. Но «Норникель» даже переговоров не вел. Совершенно очевидно – продавать и не думал.

– Может быть. Но из той информации, которую получал тогда, у меня не было мотивов, чтобы оценивать развитие ситуации именно таким образом. Либо комбинация была разыграна ну очень красиво!

– Тем более незадолго до описываемых событий Хлопонин назначается полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Может, действительно, все решалось так высоко?

– Я на таком уровне не общался, у меня подобной информации нет. Если бы ее получил, то существенно раньше написал бы заявление о расторжении контракта.

Аргентинский форвард Эктор Бракамонте, рекордсмен клуба по числу проведенных матчей (145), забитых мячей (36) и болельщицкой любви. Фото: ТАСС

«ФУРСЕНКО АКТИВНО НАПРЯГАЛ «НОРНИКЕЛЬ»

– Как случилось, что вас перевели на работу в «Спортивные проекты»?

– Когда у меня закончились полномочия вести работу, направленную на сохранение ФК «Москва», стало понятно, что процедура пойдет по однозначному сценарию. И тогда я понял: это конец! Но просто так уйти не мог. За мной стояли люди. Мне сказали: никто обижен не будет, все, что положено по закону, выполним. Так и сделали. И даже больше. И в этом смысле, если вынести за скобки сам факт принятие печального решения, руководителям «Норникеля» можно поставить «пять с плюсом». Ими был применен самый гуманный способ эвтаназии.

– После этого с Фурсенко общались?

– Да. Фурсенко не хватало денег на финансирование РФС. И он активно напрягал «Норникель». Те, как понимаю, отвечали: «Да мы и так на футбол тратим». На что, предположу, Фурсенко сказал: «Вы тут с «Москвой» закончите, а освободившиеся деньги перенаправьте нам». Что, собственно говоря, потом и произошло.

– То есть Фурсенко тоже приложил руку к ликвидации «Москвы»?

– Каждый решал свои задачи. В данном случае ни Фурсенко как руководителя РФС, ни всех остальных по большому счету не трогали интересы футбола. Их занимали конкретно свои личные интересы в области футбола. Абсолютно точно. После этого «Норильский никель» стал и продолжает оставаться титульным спонсором РФС и активным донором сборной России.

И, заметьте, сборной это не помогло! Так же, как и «Алании». Если допустить, что все было так, как мы предполагали выше, значит, футбольный бог все-таки существует!

– Подытожим. «Москву» уничтожили?

– У меня могут быть разные версии и домыслы, но не могу утверждать, что послужило основной причиной. Только Владимир Стржалковский (гендиректор «Норникеля» – Прим. ред.), наверное, может ответить.

А ведь был еще разговор с Александром Тукмановым и руководителем ЗИЛа Константином Лаптевым по поводу объединения с «Торпедо». Давайте, говорил, воссоздадим ФК «Торпедо-Москва» и будем играть в премьер-лиге. За место не держался, готов был уступить кресло президента. Но Тукманов сказал, что у него своя линия развития и возрождения «Торпедо». Возродили! (Смеется.)

– Вернемся в день сегодняшний. Каковы перспективы «Анжи» и «Томи»?

– Неутешительные. Мы всегда будем проходить через подобные ситуации.

– С «Анжи» все понятно, будут жить по средствам. А «Томь» сдюжит? Им в очередной раз помогут?

– Думаю, нет. Им уже помогали, и что это дало?! Кто-то скажет: ну там же болельщики! А в Воронеже нет болельщиков? А во Владикавказе? В Волгограде?

– То есть ваш прогноз – «Томь» вылетит?

– Да, и «Анжи» – тоже. Хотя когда смотрел на махачкалинцев в начале сезона, думал, эта команда должна быть в шестерке.

– Если бы вы сейчас получили предложение возглавить «Анжи» или «Томь», вытянули бы?

– Вопрос провокационный. Важно знать ситуацию изнутри. Вдруг у них там такие напряжения и проблемы, которые не позволяют нормально функционировать. Чтобы решать задачи, надо иметь коллектив, где каждый настроен на их решение – от первого лица до самого младшего персонала. Еще в «Сатурне» настаивал, чтобы бабушкам, которые убирают, выплачивали премию в случае победы команды. Вот тогда они будут приходить и желать этим людям успеха, переживать за них всей душой. И свой неблагодарный труд выполнять с еще большим рвением.