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ЦСКАзка на новый лад

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пока в ЦСКА знакомые все лица, но, например, Алексей Ионов (третий слева) при новом тренере заиграл гораздо более продуктивно
Пока в ЦСКА знакомые все лица, но, например, Алексей Ионов (третий слева) при новом тренере заиграл гораздо более продуктивноИсточник: ПФК ЦСКА

Возглавив ЦСКА, Виктор Гончаренко заявил: «Будут сделаны шаги, позволяющие посмотреть на команду с другой стороны». Очевидно, что после семи лет под руководством одного тренера армейцы нуждаются в свежих идеях. И, как показал первый сбор красно-синих в Испании, у нового наставника они есть. «ССФ» рассказывает, как меняется гранд российского футбола и чего от него ждать весной.

ТАКТИКА: 3–5–2

Три тайма из четырех на первом сборе ЦСКА сыграл по новой тактической модели 3–5–2. И это самая интересная, интригующая тема межсезонья. Она регулярно всплывает в интервью футболистов и представителей тренерского штаба, о ней неустанно спорят болельщики и рассуждают комментаторы «ЦСКА ТВ». Сам Гончаренко пока не ставит точку в этом вопросе, а справедливо отмечает, что у топ-клуба на вооружении должны быть хотя бы две рабочие модели. Но все идет к тому, что во второй части сезона команда предстанет в новом тактическом обличье. Впервые за последние как минимум семь лет.

Модель 3–5–2 довольно широко распространена. Ее, например, давно любят в Италии. А после бразильского чемпионата мира, где эту расстановку успешно применяли почти все американские команды, полюбили и в других странах, в том числе в России. 3–5–2 (или 5–3–2 – разница в функциях фланговых игроков) практикуют «Крылья Советов» (до прихода Вадима Скрипченко) и «Амкар». Время от времени ее использует «Спартак», причем не первый год. С ней «Ростов» впервые в истории пробился в Лигу чемпионов. И, наконец, с этой моделью прекрасных результатов добилась гончаренковская «Уфа».

Особенность схемы 3–5–2 в следующем. Линия обороны выстраивается из трех центральных защитников. На бровках пашут латерали, маневрирующие по всему флангу (в атаке они крайние нападающие, а в обороне – крайние защитники). Образуется мощный кулак из пяти игроков в средней линии, который питает энергией все командные механизмы. А впереди барражирует связка из двух форвардов, где один располагается чуть выше, другой – чуть ниже. Модель работает как пружина. Хотя так можно сказать о любой модели, если она отлажена и соответствует имеющемуся подбору исполнителей.

И тут – в контексте подбора исполнителей – начинаются вопросы. Во-первых, у ЦСКА нет классного левого латераля, такого же, как справа Фернандес. Щенников вряд ли потянет подобный объем работы, а Миланов, тестировавшийся в новой роли на первом сборе, не так хорош. Во-вторых, и это главное, у ЦСКА нет двух толковых центрфорвардов. И тем более нет двух толковых центрфорвардов, хорошо понимающих друг друга и знающих, как взаимодействовать в модели 3–5–2. Дело-то, конечно, наживное. Но работы слишком много. И далеко не факт, что ее плоды будут видны сразу, в первых мартовских матчах.

Источник: ПФК ЦСКА

КАДРЫ: МНОГО МОЛОДЕЖИ

В двух контрольных матчах в Испании Гончаренко использовал 19 игроков. Это немного. «Зенит» на первом сборе использовал 30. Отрадно, что с основой занимаются юноши. Леонид Слуцкий, как мы знаем, неохотно шел на контакт с подрастающим поколением – настолько, что за семь лет открыл только одного Головина. Гончаренко только вступил в должность, и как он будет доверять армейским воспитанникам, мы пока не знаем. Но если судить по заявлениям самого Виктора Михайловича («люблю работать с молодежью») и его уфимскому опыту, политика тренерского штаба кардинальным образом изменится.

Пока мы наблюдаем только кастинг. В спаррингах со швейцарским «Воленом» (3:0) и польским «Пястом» (2:0) отметились сразу семь футболистов в возрасте не старше 20 лет, то есть больше, чем треть всех игроков ЦСКА на сборе. И это не какие-то глухие резервисты. Например, Чалов осенью работал с основой и даже выходил на поле. Появлялся и Гордюшенко. А Жамалетдинов вообще считается самым талантливым в этом армейском поколении. На первом сборе он забил в обоих матчах, став, вероятно, лучшим игроком ЦСКА наряду с Ионовым. К слову, играл Тимур на разных позициях.

По данным сайта www.transfermarkt.com, ЦСКА – один из наиболее возрастных клубов премьер-лиги (28,4 года). О том, что армейцам пора омолаживать команду, особенно в обороне, мы говорим давно. Слуцкий как тренер-консерватор на этот шаг так и не решился. Гончаренко – может. И должен смочь. Не секрет, что у ЦСКА почти нет финансовых ресурсов на перезагрузку команды путем масштабного шопинга. А значит, надо черпать внутренние ресурсы. Да, пока и Гордюшенко, и Чалов, и другие уступают армейским звездам. Но вы вспомните, например, братьев Березуцких в 20 лет. Не вспоминаются, да?

НОВИЧКИ: ВАСИН И ПУСТОТА

ЦСКА на трансферном рынке напоминает незадачливого любовника: когда доходит до дела (открывается трансферное окно), обнаруживается дисфункция очень важного органа (селекционного отдела). Хотя сам селекционный отдел не устает повторять: ищем днем и ночью – даже там, где никто не ищет. Денег нет, знаем. Тут армейцев пожалеть, а не ругать надо. Но зачем отдавать в аренду игроков, своими же руками создавая кадровый коллапс? Так было минувшей осенью. И позапрошлой осенью. И еще раньше. Экономия на зарплате? Это какая же зарплата у условного Панченко? Сколько сэкономили-то?

Вот и сейчас ЦСКА молчит, с завистью поглядывая на «Зенит». Трансферов нет. Нет даже слухов. Но есть и одна хорошая новость. Вернулся из уфимской аренды Васин, один из лучших центральных защитников нынешнего сезона. С учетом того, что армейцы с большой долей вероятности будут играть по модели с тремя центрдефами, Виктора можно считать игроком стартового состава. Гончаренко прекрасно знает его сильные стороны. Некоторые из этих сторон сам Гончаренко и раскрыл. Что важно, Васину 28. То есть по крайней мере одну позицию на ближайшие лет пять ЦСКА, можно сказать, закрыл.

Из другой, бразильской, аренды вернулся Витиньо. Но о нем известно намного меньше. Говорят, на родине довольно много забивал. Что ж, посмотрим. На первом сборе Витиньо не сыграл ни минуты. Зато свое мастерство показал некто Джафар. Забавное, мультяшное имя – все, что мы знаем об этом футболисте. Играл – и довольно прилично – под нападающим, в матче с «Воленом» организовал третий гол. Траоре, например, не сделал и этого. Однако ЦСКА с загадочным Джафаром контракт не заключил. Просмотр потенциальный новобранец не прошел. А может, все опять уперлось в деньги.

ПРОГНОЗ

ЦСКА строится. На прежнем фундаменте возводится нечто новое. И не только в тактическом аспекте. Наверняка у Гончаренко полно идей касательно организации каких-то новых игровых связок, стиля, различных приемов. Январский сбор не позволил это понять, поскольку, во-первых, двух матчей мало для полного понимания, а во-вторых, вне игры остались Витиньо, Дзагоев, Натхо и Тошич. Но уже на втором сборе картина должна проясниться.

Пока же осторожный прогноз такой: весной команда Гончаренко может как выстрелить, так и провалиться, новая тактика – не прижиться, а молодежь – не расцвести. Пока 50 на 50. По ходу других сборов данное соотношение будет меняться. Хочется, чтобы у Виктора Михайловича получилось. Это пойдет на пользу всему российскому чемпионату.

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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