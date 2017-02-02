Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Романцев на рыбалке, или Четверг – рыбный день

Павел Чуринов, Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четверг занимал особое место в календаре нашего человека. Жители любых широт нашей бескрайней страны с детства знали, что четверг – день рыбный. Шоу «Теория заговора» не могла пройти мимо этой темы. Но Сергея Данилевича срочно вызвали на рыбалку к Олегу Романцеву, а Николаю Яременко пришлось выехать на соревнования по подлёдной рыбалке. Но лишить вас просмотра традиционного шоу мы не могли вас. Поэтому сегодня для вас подготовлено совершенно феерическое шоу, взрывающее все представления о том, что такое спортивный подвиг. Степан Чаушьян и специально приглашённый гость red fish.

Очень важно! Смотрите внимательно, ничего не пропуская. И обязательно до конца!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Секретные трансферы «Спартака». Шоу «Теория заговора»Секретные трансферы «Спартака». Шоу «Теория заговора»Свежий выпуск «Теории заговора» от Николая Яременко и Сергея Данилевича.Кошельки «Зенита». Новый выпуск шоу «Теория заговора» (видео)Кошельки «Зенита». Новый выпуск шоу «Теория заговора» (видео)Свежий выпуск «Теории заговора» от Николая Яременко и Сергея Данилевича.Как «Зенит» обманул красно-белых. Новый выпуск шоу «Теория заговора» (видео)Как «Зенит» обманул красно-белых. Новый выпуск шоу «Теория заговора» (видео)Свежий выпуск «Теории заговора» от Николая Яременко и Сергея Данилевича.Ни слова о «Спартаке», или «Без столового серебра не женись» (А.П.Чехов)Ни слова о «Спартаке», или «Без столового серебра не женись» (А.П.Чехов)«Спартак» опять не наказан! Новый выпуск шоу «Теория заговора» (видео)«Спартак» опять не наказан! Новый выпуск шоу «Теория заговора» (видео)Свежий выпуск «Теории заговора» от Николая Яременко и Сергея Данилевича.Болт без золота, F1 без Экли – день потерь в шоу «Теория заговора»Болт без золота, F1 без Экли – день потерь в шоу «Теория заговора»Свежий выпуск «Теории заговора» от Николая Яременко и Сергея Данилевича.Удар по легким. Спойлер: по норвежским легким. Шоу «Теория заговора»Удар по легким. Спойлер: по норвежским легким. Шоу «Теория заговора»Свежий выпуск «Теории заговора» от Николая Яременко и Сергея Данилевича.«Плачет Родченков в автомате...» Шоу «Теория заговора» обсуждает свежие новости«Плачет Родченков в автомате...» Шоу «Теория заговора» обсуждает свежие новостиСвежий выпуск «Теории заговора» от Николая Яременко и Сергея Данилевича.Болт в прямом эфире «Советского спорта»Болт в прямом эфире «Советского спорта»Сегодня «Теория заговора» – необычная. Яременко и Данилевич расширили рамки своей программы.Хороший голкипер – к неурожаю. Шоу «Теория заговора» (видео)Хороший голкипер – к неурожаю. Шоу «Теория заговора» (видео)Свежий выпуск «Теории заговора» от Николая Яременко и Сергея Данилевича.Правда ли, что Ван Гал – латентный динамовец. Ответ ищут заговорщикиПравда ли, что Ван Гал – латентный динамовец. Ответ ищут заговорщикиВедущие шоу «Теория заговора» Сергей Данилевич и Николай Яременко обсуждают логотип «Ювентуса» и многие другие новости спортивной жизни.Петреску и майонез, Самедов и Роналду в картинках. Шоу «Теория заговора» (видео)Петреску и майонез, Самедов и Роналду в картинках. Шоу «Теория заговора» (видео)Сергей Данилевич и Николай Яременко, как водится, жгут в своей «Теории заговора».Переход Самедова означает скорую смерть «Спартака». Шоу «Теория заговора»Переход Самедова означает скорую смерть «Спартака». Шоу «Теория заговора»Безалкогольная свадьба – путь к непорочному зачатию. Так утверждает классика.Новые игроки «Спартака», сплетни про WADA – от главных заговорщиков. Шоу «Теория заговора»На сайте «Советского спорта» вышел новый выпуск программы «Теория заговора».«Теория заговора»: Черная дыра «Газпром-Арены» и 48 сборных для ЧМ (видео)«Теория заговора»: Черная дыра «Газпром-Арены» и 48 сборных для ЧМ (видео)Два новых миллиарда для Питера, 48 участников чемпионата мира вместо 32-х. И даже кулинарные рецепты от Данилевича!Свежий выпуск шоу «Теория заговора»Свежий выпуск шоу «Теория заговора»На сайте «Советского спорта» вышел новый выпуск шоу «Теория заговора». Приятного просмотра!Шоу «Теория заговора» и итоги года-2016 (видео)Шоу «Теория заговора» и итоги года-2016 (видео)Культовое радиошоу «Теория заговора» теперь в видео-формате.
Главные новости
Баскетбол
Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победил
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», «Аризона» - «Чикаго» и другие матчи
Футбол
Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских наций
Футбол
И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировки
Футбол
Павел Долгов перешел из «Зенита» в «Анжи»
Хоккей
Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом
Баскетбол
ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге
Футбол
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
Футбол
Иванович провел первую тренировку в «Зените»
Футбол
Асильдаров в третий раз стал игроком «Анжи»
все новости