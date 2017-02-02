Романцев на рыбалке, или Четверг – рыбный день

Четверг занимал особое место в календаре нашего человека. Жители любых широт нашей бескрайней страны с детства знали, что четверг – день рыбный. Шоу «Теория заговора» не могла пройти мимо этой темы. Но Сергея Данилевича срочно вызвали на рыбалку к Олегу Романцеву, а Николаю Яременко пришлось выехать на соревнования по подлёдной рыбалке. Но лишить вас просмотра традиционного шоу мы не могли вас. Поэтому сегодня для вас подготовлено совершенно феерическое шоу, взрывающее все представления о том, что такое спортивный подвиг. Степан Чаушьян и специально приглашённый гость red fish.

Очень важно! Смотрите внимательно, ничего не пропуская. И обязательно до конца!