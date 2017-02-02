Женщина с палкой – путь к победе

У каждого из нас своя собственная история прихода к тому или иному виду спорта. Может быть, води меня мой родитель не на стадион в Петровском парке, а куда-нибудь в Лужники или на «Торпедо», этого бы и не случилось. Но выбора у меня не было. Путь к футболу на «Динамо» - что от трамвая, что от метро – пролегал обязательно через площадку для игры в городки. И это был своего рода ритуал: сначала посмотреть минут 20-30 на битвы городошников, а вот уже потом – за программкой и на футбольный матч.

Реконструкция стадиона привела к тому, что площадки этой больше нет. Будет ли после открытия – не знаю. Да и есть ли сегодня такое количество любителей городков, не знаю. Забил в одном из поисковиков слово «городки», чтобы посмотреть, есть ли какие-то форумы и сообщества любителей этого вида спорта, так у меня вылезло в первых строчках совершенное непотребство типа «Зрелые развратницы из провинциальных городков». Бррр….

Да и все ли знают сегодня, что такое городки? Например, автор этого видео – про играющего в городки Жириновского – не знает однозначно.





Да и сами городки в последние годыгоды упоминаются прежде всего в политическом контексте: мэр Москвы Юрий Лужков всё мечтал обустроить площадку для городков во внутреннем дворе мэрии. Не успел. Теперь там снова парковка…

История городков начала формироваться в позапрошлом веке, а в 30-е годы прошлого так и вовсе вышла на пик популярности. Были и Всесоюзные соревнования, городошникам присваивались звания заслуженных мастеров спорта по городкам. «Красный спорт» посвящал этому подробные отчёты.

Не забывали про городки и во второй половине прошлого века. Во что играет бегемот в «Ну, погоди!», никому специально объяснять было не нужно.

Кстати, городошники утверждают, что толстые люди в городки не играют: здесь ведь надо играть порой по два-три часа (выбивать-то надо все 15 фигур по 6 раз), проходя несколько километров. А уж сколько раз надо присесть – и не сосчитаешь.

В СССР городки были так популярны, что даже была выпущена монета, посвящённая городках – в серии коллекционных монет к Олимпиаде-80. Никому и в голову не могло прийти, что это совсем не олимпийский вид спорта.

В тиражах «Спортлото» городкам был присвоен свой номер – они занимали свое место наряду с серьезными видами спорта.

«Грузить» избыточно правилами вас не будем. Посмотришь на вот такие схемы – и сразу без подготовки страшновато становится.

Но с другой стороны, это очень красивый вид спорта. Посмотрите, как уверенно бросает палку (в городках это, разумеется, называется бита) красавица из Вологды. Там, где не только, как выясняется, резной палисад есть. Глядя на уверенные движения красавицы, облаченной в небольшой топик, можно сказать прямо: женщина с палкой – путь к победе.





Если же боитесь увлечься и начать листать дальше фото с красавицами (их на сайте «Советского спорта» всегда много – вот, например, тут), то рекомендуем просто поиграть в городки с автоматом.