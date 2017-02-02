Ван Цзяньлинь – Китайский Карпин с деньгами Билла Гейтса. Хозяева футбола
Слова Китай и футбол в последнее время все чаще стали встречаться в одном предложении. В Китае существует две футбольные тенденции: покупать европейские футбольные клубы и покупать звезд футбола себе в китайские команды.
Главным же человеком в китайском спорте в целом и в футболе
в частности является богатейший бизнесмен Азии Ван Цзяньлинь. Он, правда, в
отличие от остальных, не скупает «Интеры», «Вулверхэмптоны», Халков и прочих Витселей. Этот человек мыслит
на порядок выше. Он собирается зарабатывать на футболе. Как? Сейчас расскажем,
только сначала о том, как Ван Цзяньлинь стал тем, кем он является сегодня.
Солдат без страха и упрека
На протяжении достаточно большой части своей жизни Ван
Цзяньлинь был солдатом. Не простым рядовым, но и не офицером, просиживающим
штаны в высоком кабинете. Он был чем-то вроде спецназовца, или морского котика
– служил в элитном подразделении, которое за неделю может пешком преодолеть
больше 1000 километров.
Так бы он и остался солдатом, а закончил генералом и получал
бы пенсию, если бы не резкое сокращение кадров. Делать нечего – пришлось
уходить. В России он наверняка устроился бы в какой-нибудь ЧОП и продолжил бы
влачить жалкое существование, разгадывая судоку на ресепшене бизнес-центра
перед экранами мониторов.
Однако Ван Цзяньлинь оказался умнее большинства своих сослуживцев.
Он отправился в университет, который должен был обеспечить его новой
деятельностью. Выпустившись, Ван Цзяньлинь принялся заниматься сделками с
недвижимостью. В основном он заключал контракты на восстановление целых
кварталов, прямо как это собирался сделать Валерий Карпин в Испании. Только у
Карпина не получилось, а китаец сдюжил.
Бизнес рос, Ван Цзяньлинь богател. Вскоре он стоял у руля
громадной корпорации, которую назвал Wanda Group.
Первое пришествие в футбол
В 1993 году он решил, что накопил достаточно денег, чтобы
часть из них пустить на хобби. А он очень увлекался футболом и видел в Китае
огромный потенциал.
Ван Цзяньлинь приобрел футбольный клуб «Далянь», который
позже переименовал в «Далянь Ванда». За следующие 7 лет клуб выиграл 5
чемпионских титулов.
Однако в начале XXI века Ван Цзяньлинь решил оставить футбол. Он, прямо как
владелец «Спартака» Леонид Федун, разочаровался в том, как все организовано.
Ему не нравилось, как работает федерация, он обвинял судей в предвзятости и
продажности. Он понимал, что так дела не делаются.
Второе пришествие
Вторую попытку поднять с колен китайский футбол Ван Цзяньлинь предпринял в 2011 году. К тому моменту он уже был богатейшим человеком в Азии, чье состояние приближалось к 30 миллиардам долларов.
Но он не стал покупать клуб. Не стал приобретать звездных
игроков из Южной Америки, Африки и Европы, как это делали бизнесмены мелкого по
его меркам пошиба.
Вместо этого он начал давать деньги Федерации футбола Китая,
прямо как Роман Абрамович десять лет назад, с тем условием, что зарплаты у
тренеров и судей вырастут. Он стал организовывать тренировочные лагеря для
китайских детишек. Лучшие из них получали возможность отправиться в Европу на
стажировку. Плоды этой программы мы еще будем пожинать в ближайшем будущем. В
этом Ван Цзяньлинь слегка напоминает Сергея Галицкого.
Для того, чтобы дать молодым китайским футболистам опыт, был
куплен пакет в 20% акций мадридского «Атлетико». Испанцы, конечно, хотели,
чтобы китаец стал мажоритарным акционером команды и купил в команду лучших
игроков планеты, но у Ван Цзяньлиня были свои виды на «матрасников». Он
потратил 45 миллионов евро для того, чтобы иметь возможность каждый год
привозить в команду 20 своих соотечественников на стажировку.
Кроме этого он получил выход на важных европейских
бизнесменов и политиков, которые увлекаются футболом. Больше тратить деньги на
«Атлетико» он не намерен – не будет ни спонсорских контрактов, ни покупок
игроков.
Снимает сливки со спорта
Вместо того, чтобы приобретать футбольную команду Ван
Цзяньлинь решил потратиться и приобрести одно из крупнейших на планетеспортивных
маркетинговых агентств – Infront Sports & Media. Это
обошлось Ван Цзяньлиню в 1 миллиард евро. Но вложения начали себя окупать сразу
же. Почему? Все просто. Клиентами агентства, которое вскоре стало спортивным
подразделением Wanda Group –
Wanda Sports, являются ФИФА, Федерации футбола Германии и Италии, серия
А, , ИИХФ, 7 ассоциаций зимних видов спорта, что особенно важно перед зимней
Олимпиадой-2022 в Пекине.
Уже сейчас доходы спортивного подразделения превышают 1
миллиард евро, ежегодно окупая траты на приобретение команды. В ближайшее время
Ван Цзяньлинь планирует получать деньги за то, что мы смотрим футбол; за то,
что мы покупаем на футболе; за то, что нам продают на футболе.
Но в перспективе у него еще более грандиозные планы.
Он собирается подвинуть УЕФА с его Лигой чемпионов и создать собственный
турнир, в котором будут принимать участие сильнейшие клубы и сильнейших лиг
мира. Как он уговорит их в этом участвовать? Очень просто – в разы увеличит
призовой фонд и пообещает не вводить правила финансового фэир-плей. Как на
такое не клюнуть. Как он ан этом хочет зарабатывать? Все просто – продажа
телеправ. Если все будет так, как он хочет, скоро мы все так или иначе будем
нести свои деньги в карман Ван Цзяньлиня.