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Ван Цзяньлинь – Китайский Карпин с деньгами Билла Гейтса. Хозяева футбола

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ван Цзяньлинь – Китайский Карпин с деньгами Билла Гейтса. Хозяева футбола
Источник: Associated Press

Слова Китай и футбол в последнее время все чаще стали встречаться в одном предложении. В Китае существует две футбольные тенденции: покупать европейские футбольные клубы и покупать звезд футбола себе в китайские команды.

Главным же человеком в китайском спорте в целом и в футболе в частности является богатейший бизнесмен Азии Ван Цзяньлинь. Он, правда, в отличие от остальных, не скупает «Интеры», «Вулверхэмптоны»,  Халков и прочих Витселей. Этот человек мыслит на порядок выше. Он собирается зарабатывать на футболе. Как? Сейчас расскажем, только сначала о том, как Ван Цзяньлинь стал тем, кем он является сегодня.

Солдат без страха и упрека

На протяжении достаточно большой части своей жизни Ван Цзяньлинь был солдатом. Не простым рядовым, но и не офицером, просиживающим штаны в высоком кабинете. Он был чем-то вроде спецназовца, или морского котика – служил в элитном подразделении, которое за неделю может пешком преодолеть больше 1000 километров.

Так бы он и остался солдатом, а закончил генералом и получал бы пенсию, если бы не резкое сокращение кадров. Делать нечего – пришлось уходить. В России он наверняка устроился бы в какой-нибудь ЧОП и продолжил бы влачить жалкое существование, разгадывая судоку на ресепшене бизнес-центра перед экранами мониторов.

Однако Ван Цзяньлинь оказался умнее большинства своих сослуживцев. Он отправился в университет, который должен был обеспечить его новой деятельностью. Выпустившись, Ван Цзяньлинь принялся заниматься сделками с недвижимостью. В основном он заключал контракты на восстановление целых кварталов, прямо как это собирался сделать Валерий Карпин в Испании. Только у Карпина не получилось, а китаец сдюжил.

Бизнес рос, Ван Цзяньлинь богател. Вскоре он стоял у руля громадной корпорации, которую назвал Wanda Group.

Первое пришествие в футбол

В 1993 году он решил, что накопил достаточно денег, чтобы часть из них пустить на хобби. А он очень увлекался футболом и видел в Китае огромный потенциал.

Ван Цзяньлинь приобрел футбольный клуб «Далянь», который позже переименовал в «Далянь Ванда». За следующие 7 лет клуб выиграл 5 чемпионских титулов.

Однако в начале XXI века Ван Цзяньлинь решил оставить футбол. Он, прямо как владелец «Спартака» Леонид Федун, разочаровался в том, как все организовано. Ему не нравилось, как работает федерация, он обвинял судей в предвзятости и продажности. Он понимал, что так дела не делаются.

Второе пришествие

Вторую попытку поднять с колен китайский футбол Ван Цзяньлинь предпринял в 2011 году. К тому моменту он уже был богатейшим человеком в Азии, чье состояние приближалось к 30 миллиардам долларов.

Но он не стал покупать клуб. Не стал приобретать звездных игроков из Южной Америки, Африки и Европы, как это делали бизнесмены мелкого по его меркам пошиба.

Вместо этого он начал давать деньги Федерации футбола Китая, прямо как Роман Абрамович десять лет назад, с тем условием, что зарплаты у тренеров и судей вырастут. Он стал организовывать тренировочные лагеря для китайских детишек. Лучшие из них получали возможность отправиться в Европу на стажировку. Плоды этой программы мы еще будем пожинать в ближайшем будущем. В этом Ван Цзяньлинь слегка напоминает Сергея Галицкого.

Для того, чтобы дать молодым китайским футболистам опыт, был куплен пакет в 20% акций мадридского «Атлетико». Испанцы, конечно, хотели, чтобы китаец стал мажоритарным акционером команды и купил в команду лучших игроков планеты, но у Ван Цзяньлиня были свои виды на «матрасников». Он потратил 45 миллионов евро для того, чтобы иметь возможность каждый год привозить в команду 20 своих соотечественников на стажировку.

Кроме этого он получил выход на важных европейских бизнесменов и политиков, которые увлекаются футболом. Больше тратить деньги на «Атлетико» он не намерен – не будет ни спонсорских контрактов, ни покупок игроков.

Снимает сливки со спорта

Вместо того, чтобы приобретать футбольную команду Ван Цзяньлинь решил потратиться и приобрести одно из крупнейших на планетеспортивных  маркетинговых агентств – Infront Sports & Media. Это обошлось Ван Цзяньлиню в 1 миллиард евро. Но вложения начали себя окупать сразу же. Почему? Все просто. Клиентами агентства, которое вскоре стало спортивным подразделением Wanda Group – Wanda Sports, являются ФИФА, Федерации футбола Германии и Италии, серия А, , ИИХФ, 7 ассоциаций зимних видов спорта, что особенно важно перед зимней Олимпиадой-2022 в Пекине.

Уже сейчас доходы спортивного подразделения превышают 1 миллиард евро, ежегодно окупая траты на приобретение команды. В ближайшее время Ван Цзяньлинь планирует получать деньги за то, что мы смотрим футбол; за то, что мы покупаем на футболе; за то, что нам продают на футболе.

Но в перспективе у него еще более грандиозные планы. Он собирается подвинуть УЕФА с его Лигой чемпионов и создать собственный турнир, в котором будут принимать участие сильнейшие клубы и сильнейших лиг мира. Как он уговорит их в этом участвовать? Очень просто – в разы увеличит призовой фонд и пообещает не вводить правила финансового фэир-плей. Как на такое не клюнуть. Как он ан этом хочет зарабатывать? Все просто – продажа телеправ. Если все будет так, как он хочет, скоро мы все так или иначе будем нести свои деньги в карман Ван Цзяньлиня.    

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