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В феврале сборную России вновь ждет финал с Канадой. Повторится ли сенсация?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В феврале сборную России вновь ждет финал с Канадой. Повторится ли сенсация?
Источник: ФХР

На Универсиаде-2017 завершился групповой этап в женском хоккее. Пока без поражений выступают только россиянки и канадки.

В четверг сборная России завершила свое выступление в группе, разгромив в Алма-Ате бронзового призера прошлых студенческих Игр, сборную Японии – 10:1. Хет-трики на счету Ольги Сосиной и Анны Шибановой. Дубль у Елены Дергачевой.

Таким образом, наши девушки заняли первое место в группе и в субботу встретятся в полуфинале с китаянками, занявшими второе место в своем дивизионе, благодаря победам над командами Великобритании и Казахстана.

Первое же место во второй группе заняли канадки. Так же, как и россиянки пока идущие по турниру без поражений. Их в полуфинале ждет встреча с командой США.

Напомним, что россиянки на предварительном этапекрупно обыграли американок - 7:1. А канадки в свою очередь разгромили китаянок – 9:1.

Поэтому исходы полуфиналы особых сомнений не вызывают. Поражение Канады или России в этих матчах станет большим сюрпризом.

Куда интереснее и упорнее будет схватка в вырисовывающемся финале Россия – Канада. В 2015 году, на прошлой Универсиаде, наша команда преподнесла сенсацию, впервые в истории Игр завоевав золотые медали. А также, и опять же впервые в истории, обыграв на Универсиаде сборную Канады. Сперва в группе – 3:1. А потом и в финале – 3:0.

Еще двумя годами ранее, в 2013-м россиянки также встречались с канадками в финале универсиады. Но тогда превосходство заокеанской команды было безоговорочным – 5:0. Сейчас же у Канады на Универсиадах, наконец, появился достойный соперник.

В мужском турнире на Универсиадах борьба в группах еще продолжается. Без поражений по турниру идут сборные России, Канады, Чехии, Словакии и Казахстана.

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