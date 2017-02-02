Моделист-конструктор. Как Виктор Гончаренко внедряет модель 3-5-2 в ЦСКА

ЦСКА не сумел забить чешской «Виктории» в контрольном матче, но показал качественный и содержательный футбол: Виктор Гончаренко успешно продолжает внедрять модель 3–5–2.

ФИШКА ГОНЧАРЕНКО

Нынешний ЦСКА вызывает небывалый интерес. Раньше за подготовкой команды можно было не следить, не портить зрение – в каком составе, с какой расстановкой она предстанет в марте, было известно в декабре. Несколько юниоров для проформы отметятся в первых спаррингах, состоится пара экспериментов, как правило, в центральном треугольнике – и на этом все. Это одновременно огорчало и восхищало: это же надо, будучи настолько предсказуемой командой, столько лет господствовать в премьер-лиге!

Этой зимой все изменилось. Пришел новый главный тренер, с другим видением футбола, со свежими тактическими идеями. В первом интервью после назначения Виктор Гончаренко пообещал, что революции не будет. Кадровой. Ее и нет, это правда. А тактический облик ЦСКА уже изменился. Во всех контрольных матчах на сборах (правда, не всегда все 90 минут) команда играла по схеме 3–5–2. По словам футболистов, тактическая перестройка дается нелегко, но с каждым днем ощущается прогресс. Все лучше и лучше.

От модели 3–5–2 можно было уже даже устать. Ну, посмотрели. Кое-что поняли. Что-то проанализировали. Дальше-то что? Но Гончаренко каждый раз смотрит на той или иной позиции разных исполнителей. И это при том, что еще ни одной минуты на поле не провели Витиньо и Оланаре.

Тут ведь фишка в чем – в связке двух форвардов, с которыми у ЦСКА после ухода Мусы далеко не все благополучно. Витиньо и Оланаре припасены на десерт. Зато удалось понаблюдать за другими: Ионовым, Чаловым, Жамалетдиновым.

АМПЛУА ДЗАГОЕВА

А в матче с чешской «Викторией» дуэт форвардов составили Ионов и… Дзагоев. Алан в порядке. Функции игрока, действующего на левом фланге, достались Щенникову. По признанию самого Георгия, ему тяжело дается переход на новую модель – не все еще понимает в атакующей игре. Но в четверг он был одним из лучших. Впереди обострял, везде успевал, фланг не терял. Точно не хуже Фернандеса. Но и это еще не все. Миланов, игравший на левом краю в предыдущих матчах, возник в средней линии, между Вернблумом и нападающими.

И вся эта конструкция работала. Пусть и включилась не сразу. В первом тайме по-настоящему острый момент был только один, и то после розыгрыша штрафного удара. А после перерыва парни разбежались, стали проходить проникающие передачи, удачно вышел Жамалетдинов. Следите за ним. Кто-то из нынешнего молодняка весной точно выстрелит, и у Тимура очень хорошие шансы.

Дзагоев же сместился в среднюю линию, но после замены Ионова вновь выдвинулся на острие, и это далеко не первый подобный шаг.

Вроде бы унылые 0:0, но игра содержательная. Живая, комбинационная, относительно быстрая. И никто, что важно, из нее не выпадал. Миланову в первом тайме пару раз крепко досталось, и на второй он уже не вышел. Может быть, привычной активности не хватало Фернандесу – все силы оставил в предыдущем спарринге. Были недочеты во взаимодействиях Дзагоева и Ионова. А как иначе? Но командная игра, если взять общую картину, порадовала и впечатлила. Моментов – множество. Дважды мяч попадал в штангу чешских ворот.

СОХРАНИВШАЯСЯ ИНТРИГА

Трио центральных защитников вновь сыграло надежно. Для ЦСКА это был четвертый спарринг, и пока он ни разу не пропустил. Да, что касается искусственного офсайда, а это больная для армейцев тема, то, кажется, этот прием больше не применяется. Впрочем, не по контрольным матчам об этом судить.

И все еще непонятно, кто какую зону должен закрывать. Против чехов Алексей Березуцкий был левее, Васин правее, а Игнашевич располагался строго по центру. Раньше (например, в матче с «Пястом») было иначе.

В общем, в Испании ЦСКА плодотворно работает. Что-то получается, что-то не очень. Но сыростью от команды не веет. Хотя, как всегда бывает с тренировочными матчами, впечатление может быть обманчивым. Поэтому смотрим дальше. Может, вскоре Оланаре и Витиньо покажут себя в деле. До первого весеннего матча остается месяц, но основная связка нападающих все еще не известна.