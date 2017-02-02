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Какой будет сборная России при Шляпникове?

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Какой будет сборная России при Шляпникове?
Источник: FIVB

В четверг Всероссийская федерация волейбола назвала имя нового главного тренера сборной России, которым стал Сергей Шляпников.

55-летний специалист работал с молодежной командой страны, которая под его руководством завоевала золотые медали на чемпионате мира-2011 и четыре раза побеждала на чемпионатах Европы (2000, 2004, 2010, 2014). Неясным остается то, кто войдет в его тренерский штаб, который будет сформирован по итогам обсуждения на экспертном совете.

После своего назначения Шляпников заявил журналистам, что национальную команду ждет омоложение состава.

Давайте вспомним состав сборной России на последнем крупном турнире, коим была Олимпиада. В заявку на турнир попали:

связующие: Сергей Гранкин (32 года), Игорь Кобзарь (25 лет);

диагональные: Константин Бакун (31 год), Максим Михайлов (28 лет);

блокирующие: Андрей Ащев (33 года), Александр Волков (31 год), Артём Вольвич (27 лет);

доигровщики: Дмитрий Волков (21 год), Егор Клюка (21 год), Сергей Тетюхин (41 год);

либеро: Алексей Вербов (35 лет), Артем Ермаков (34 года).

Исходя из заявления нового главного тренера сборной России, можно сделать вывод, что в сборной больше не найдется места Вербову, Ермакову, Тетюхину, Ащеву и Волкову.

Весь дипломатично Шляпников оценил шансы Гранкина и Михайлова сохранить место в сборной: «Может, стоит дать Гранкину и Михайлову отдохнуть, время залечить травмы после прошедшего олимпийского сезона, – сказал Шляпников. – Сегодня уже ясно, что Гранкину придется заниматься лечением в какой-то период. Будем говорить с ним, чтобы такой важный турнир, как отбор на чемпионат мира, он все же сыграл. В дальнейшем дадим ему возможность залечить травмы. На его позицию будем приглашать молодого игрока Сергея Ковалева, он имеет большой потенциал. Также Михайлову будет дана возможность залечить травмы, привести себя в нормальное рабочее состояние, чтобы к чемпионату Европы наша сборная подошла в боевом составе».

Совсем плачевное состояние у российской команды вызывает позиция либеро. Вербов и Ермаков уходят. На кого делать ставку не совсем понятно, хотя есть молодые Вячеслав Кротков и Роман Мартынюк. Однако первый вынужден сидеть на лавке в «Зените», а второй попал под конкуренцию Алексея Обмочаева.

«Позиция либеро, прежде всего, вызывает опасения, – говорит Шляпников. – Хотя есть ряд игроков готовых работать на этой позиции в сборной. Поймите правильно. Сейчас надо совместить и результат, и работу на перспективу. Все это сделать будет достаточно сложно. Какие-то приоритеты на определенных соревнованиях будут в пользу опытных игроков, чтобы они дали результат, но рядом с опытным игроком обязательно будет молодой».

Среди волейболистов, которые получат шанс проявить себя, главный тренер сборной России выделил трех игроков – это связующий Дмитрий Ковалев, доигровщик «Урала» Егор Феоктистов и диагональный «Факела» Александр Кимеров.

Ковалев уже «исстучал» все двери сборной России, но так не получил шанса ни при Геннадии Воронкове, ни при Владимире Алекно. Феоктистов с переходом во взрослый волейбол столкнулся с проблемами роста, и только в нынешнем сезоне стал игроком основы, а гигант Кимеров без проблем может сыграть на позиции блокирующего.

При этом стоит отметить, что Кимеров играет в «Факеле», где уже создается прообраз будущей национальной команды. Там играют 21-летние участники Олимпиады Волков и Клюка, а также их ровесники блокирующие – Илья Власов и Иван Яковлев. При этом Шляпников особо отметил, что другой блокирующий Дмитрий Мусэрский его команде необходим.

Ждем Дмитрия Мусэрского обратно в сборной
Ждем Дмитрия Мусэрского обратно в сборнойИсточник: FIVB

В новых связках не исключено, что мы можем увидеть вторых скрипок «Белогорья» и новосибирского «Локомотива» Романа Порошина и Ивана Лукьяненко. Оба пока набираются мастерства у легионеров – бразильца Марлона и американца Кавики Шоджи. Но, конечно, наиболее оптимальной является кандидатура Павла Панкова, выступающего за «Кузбасс» вместе с диагональным Виктором Полетаевым.

При этом непонятно, на кого делать акцент в доигровке. Здесь выбор настолько мал, насколько и велик, а все потому что новых мировых звезд этого амплуа у нас не появилось. Потому в n-ный раз спасал Отечество на Олимпиаде Тетюхин. Одно место должен занять Клюка, а варианты с другими кандидатами – пруд пруди. От одноклубника Клюки Волкова до Алексея Спиридонова и Сергея Савина. И каждый вариант несет свои плюсы и минусы.

Скорее всего, Шляпников сделает выбор в пользу тех, с кем работал в молодежной команде. Однако именно этот момент смущает заслуженного тренера России Олега Молибогу.

«Почему говорят, что Шляпников воспитал много игроков для сборной России, что у него много воспитанников? А назовите хотя бы одного его воспитанника, а не других тренеров? Он просто собрал всех лучших, и под страхом они показали свою лучшую игру. Но это не значит, что эти молодые люди, которые уже повзрослели, будут слушаться его дальше, как прежде. Да и не факт, что все приедут к нему в сборную. Мало ли можно найти поводов — то болит, другое...», — отметил специалист.

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