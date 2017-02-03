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Андрей Червиченко: Иванович у нас заиграет на одной ноге и с завязанным глазом

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Червиченко: Иванович у нас заиграет на одной ноге и с завязанным глазом
Источник: Associated Press

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко комментирует последние трансферы РФПЛ.

- Нынешняя трансферная кампания не поражает воображение. Переход Ивановича в «Зенит» – исключение?
- Конечно. На мой взгляд, это блестящий трансфер. Один из лучших за всю историю российского футбола.

- Сопоставимый с приездом Халка и Витселя?
- Именно так. По значимости я бы поставил Ивановича между ними, на второе место. А на первое Халка - он все-таки нападающий, он поинтереснее.

- В чем сильные качества Ивановича?
- Огромная работоспособность, видение поля, отличная игра в защите и в нападении. Он может закрыть практически любую позицию. И не забывайте, что серб - представитель родственного нам народа, близкий нам по ментальности и всему остальному. «Зениту» надо было укрепить оборону, и питерцы в этом плане поставили жирную точку. Даже представить себе не могу, кого бы «Зенит» мог взять в эту линию лучше Ивановича.

- То, что ему за 30, вас не смущает?
- Намекаете на то, что Иванович потерял в скорости? Послушайте, человек попадает к нам из чемпионата Англии, из клуба, лидирующего с девятиочковым отрывом! Я думаю, он на одной ноге и с одним завязанным глазом года три может в РФПЛ спокойно играть и быть абсолютно конкурентоспособным. А если подвязать вторую ногу, то будет выглядеть на равных.

- Фарфану тоже 32, но приехал он не из Англии, а ОАЭ. Насколько перуанец усилит атаку «Локомотива»?
- Вот здесь у меня серьезные сомнения. Не думаю, что на всем мировом пространстве не нашлось более убедительной фигуры.

- Железнодорожники, похоже, расстаются с Алексеем Миранчуком, который, по опубликованной накануне информации, согласовал трехлетний контракт с «Рубином»...
- Пока это не факт, но больше всего разговоров сейчас действительно о «Рубине».

- А может так случиться, что Миранчук отправится не в Казань, а в «Зенит» или «Спартак»?
- В «Зенит» вряд ли. Это не игрок уровня «Зенита». «Спартак»? Теоретически это возможно, ведь красно-белые иногда бывают несуразны в своих трансферах. В одной стороны, покупают Самедова и Селихова, с другой - Джикию. Думаю, Миранчук в ближайшие два года вряд ли раскроется. Может быть, это произойдет с возрастом, с переоценкой ценностей. Но сейчас нет у него развития, он как бы завис в воздухе.

- ЦСКА отдал Ласину Траоре испанскому «Спортингу». Армейцы изначально не угадали с ивуарийцем?
-  Я видел много матчей с его участием, и мне не казалось, что это ошибка. А Витиньо не ошибка? А Страндберг? Если да, тогда получается, что у ЦСКА одни ошибки пошли. Траоре хоть пользу приносил: он высокий, угрожал, давил... Да, не блестящий, но в атаке был неплох. Теперь я не знаю, кто в ЦСКА будет забивать.

- Оланаре вернулся...
- Ребят африканских часто одного от другого не отличишь, когда пытаешься восстановить в памяти. Если речь о Думбия - тут все понятно. А так все в одну какаю-то массу сливается. Армейцы сейчас действуют по принципу «не до жиру быть бы живу». Строительство стадиона сильно повлияло на их бюджет.

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