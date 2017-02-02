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Поветкин проиграл остарину. Русский витязь уходит побежденным?

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Поветкин проиграл остарину. Русский витязь уходит побежденным?
Источник: «Советский спорт»

Чуда не случилось: проба В российского боксера Александра Поветкина оказалась положительной. Это крест на карьере олимпийского чемпиона.

Сколько я брал интервью в жизни, сейчас уже не сосчитать. Счет наверняка пошел на сотни. Но лишь один человек сказал мне в конце: «А давайте еще поговорим». Этим человеком был Александр Поветкин.

Сильный, интересный, думающий человек. Русский витязь – спортивное прозвище в самую точку. Даже его увлечение язычеством меня нисколько не удивило. Он ничего и никого не боялся, пробовал на прочность этот мир и теории, которые не принято проверять. В которые принято верить.

Никогда не встречал опросов о самом популярном боксере страны, но уверен, что это Поветкин. Был, есть и еще какое-то время будет. Однако тень недосказанности на его карьере останется, видимо, навсегда.

Стал первым отечественным олимпийским чемпионом в супяртяжелой категории, но золото получил без боя – соперник из Египта с громким именем Мухаммед Али снялся из-за травмы.

Был регулярным чемпионом WBA, но при суперчемпионе Кличко. Лукавство чиновников от профессионального бокса не знает границ, ради того чтобы проводить больше боев (а значит получать больше денег) они придумывают все новые титулы: брильянтовый, серебряный, регулярный.

Расцвет Поветкина пришелся на эпоху Кличко. Несколько лет команда Александра под разными предлогами откладывала их встречу. Дошло до того, что Поветкина кто-то начал обвинять в трусости, что в принципе бред: будь его воля, он вышел бы на ринг одновременно против обоих братьев. Когда дальше бой переносить уже было нельзя, Александр проиграл Владимиру без шансов. Слишком неудобный соперник для него Кличко-младший.

И вот украинца, наконец, побили! Казалось, иди и забирай любой пояс по размеру и кошельку. Но не тут-то было: Александра сначала послал в нокдаун соперник по имени Мельдоний, а потом нокаутировал тяжеловес Остарин.

Совсем не кстати вспоминается настойчивое желание команды Поветкина перед боем с Кличко, чтобы допинг-тестированием занималось исключительно РУСАДА. Объясняли, что соперника подозревают в нечистой игре и, конечно, только наше агентство могло противостоять беспределу. Где теперь то РУСАДА?..

В этом году Александру исполнится 38. Шансы вернуться после дисквалификации мизерны, а стать чемпионом – просто нулевые.

А я все равно буду за него болеть. Как переживаю за Ольгу Каниськину, Татьяну Лебедеву, Анну Чичерову, многих, к сожалению, очень многих других. Только мучает вопрос: когда и почему свернули они с прямого спортивного пути на кривую дорожку (зачем – понятно)?

А потом и всех нас повели за собой по этой дороге разочарований.

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