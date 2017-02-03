Навстречу Суперболу: главный матч Америки в карточках

Советский спорт» уже писал о предстоящем Суперболе со всех сторон – и с эмоциональной, и с геополитической, вспоминая даже про свежеизбранного американского президента. Знакомились и с командами, которые вышли в финал, и с главными его звездами.

Пришло время просто выдохнуть, набраться терпения (терпеть нам до утра понедельника – точнее, до того момента, когда на большей части территории России будет уже утро) и приготовиться наслаждаться.

МЯЧИ

КОМАНДЫ









В форме «Пэтриотс» на поле выйдет 21 игрок, который ранее выступал в Супербоулах. У «Атланты» футболистов с опытом игры в главном матче всего четыре.





Команда, которая первой набирала очки, выигрывала Супербоул 34 раза, включая последние шесть матчей. Интересно, что в этом сезоне «Атланта», если набирала очки на первом драйве показывала прекрасный результат (9-1), но если первый драйв захлебывался, то результат оказался куда скромнее (4-4).

ПРИЗОВЫЕ

МЕСТО



СТАВКИ

ЦИФРЫ

В этом Супербоуле встречаются самое результативное нападение против наименее пропускающей защиты. Лучшее нападение у «Фэлконз» (34,4), а лучшая защита у «Пэтриотс» (15,7). Таких случаев в истории главного матча было семь. Защита брала верх шесть раз.

ВОЗРАСТ

МОНЕТКА















