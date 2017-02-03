Навстречу Суперболу: главный матч Америки в карточках
Советский
спорт» уже писал о предстоящем Суперболе со всех сторон – и с эмоциональной, и с геополитической, вспоминая даже про свежеизбранного американского
президента. Знакомились и с командами, которые вышли в финал, и с главными его звездами.
Пришло время просто выдохнуть, набраться терпения (терпеть нам до утра понедельника – точнее, до того момента, когда на большей части территории России будет уже утро) и приготовиться наслаждаться.
МЯЧИ
КОМАНДЫ
Команда, которая первой набирала очки, выигрывала Супербоул 34 раза, включая последние шесть матчей. Интересно, что в этом сезоне «Атланта», если набирала очки на первом драйве показывала прекрасный результат (9-1), но если первый драйв захлебывался, то результат оказался куда скромнее (4-4).
ПРИЗОВЫЕ
МЕСТО
СТАВКИ
ЦИФРЫ
В этом Супербоуле встречаются самое результативное нападение против наименее пропускающей защиты. Лучшее нападение у «Фэлконз» (34,4), а лучшая защита у «Пэтриотс» (15,7). Таких случаев в истории главного матча было семь. Защита брала верх шесть раз.
ВОЗРАСТ
МОНЕТКА