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Навстречу Суперболу: главный матч Америки в карточках

Сергей Данилевич, Дмитрий Донской
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Навстречу Суперболу: главный матч Америки в карточках

Советский спорт» уже писал о предстоящем Суперболе со всех сторон – и с эмоциональной, и с геополитической, вспоминая даже про свежеизбранного американского президента. Знакомились и с командами, которые вышли в финал, и с главными его звездами.

Пришло время просто выдохнуть, набраться терпения (терпеть нам до утра понедельника – точнее, до того момента, когда на большей части территории России будет уже утро) и приготовиться наслаждаться. 

МЯЧИ

КОМАНДЫ



В форме «Пэтриотс» на поле выйдет 21 игрок, который ранее выступал в Супербоулах. У «Атланты» футболистов с опытом игры в главном матче всего четыре.


Команда, которая первой набирала очки, выигрывала Супербоул 34 раза, включая последние шесть матчей. Интересно, что в этом сезоне «Атланта», если набирала очки на первом драйве показывала прекрасный результат (9-1), но если первый драйв захлебывался, то результат оказался куда скромнее (4-4). 

ПРИЗОВЫЕ

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В этом Супербоуле встречаются самое результативное нападение против наименее пропускающей защиты. Лучшее нападение у «Фэлконз» (34,4), а лучшая защита у «Пэтриотс» (15,7). Таких случаев в истории главного матча было семь. Защита брала верх шесть раз.

ВОЗРАСТ

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