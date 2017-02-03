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«Помидоры же кладут в борщ? А, стоп, капусту!» Самая задорная теннисистка в туре

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Дарья Гаврилова
Дарья ГавриловаИсточник: Официальный сайт St.Petersburg Ladies Trophy

22-летняя Дарья Гаврилова, выступающая за Австралию, рассказывает о смене гражданства, дружбе с Касаткиной и пельменной в Петербурге.

В одиночном разряде на турнире в Петербурге 26-й ракетке мира из Австралии не очень повезло: уже во втором круге она попала на Светлану Кузнецову и выиграла всего четыре гейма. Зато в паре с француженкой Кристиной Младенович 22-летняя уроженка Москвы вышла в полуфинал, там вполне возможен даже титул.

Часто в интервью указывают ремарками, что герой улыбается или смеется. Здесь такого не будет, потому что теннисистка смеялась и шутила все 15 минут разговора.

«В вотсаппе есть чат с Бенчич, Конюх и Касаткиной. Мы там шутим»

– Вы успели за день и в полуфинал парного турнира выйти, и в Неве поплавать. Расскажите, что это за видео такое в инстаграме у вас.

Gone for a swim

Видео опубликовано Daria Gavrilova (@daria_gav)

Просто увидела, что туда можно зайти. Слава богу, не упала в воду. Лед твердый, я сначала попрыгала, чтобы проверить. Все в порядке.

– Вы давно дружите с Дарьей Касаткиной. Зачем она на отдыхе выбросила ваш чемодан за борт?

 – Нам было нечего делать на Мальдивах. Да-да, там особо нечего делать, если честно. Мы кушали в ресторане и начали разговаривать как дуры, типа как чикули. Не знаю, как к нам пришла эта идея, просто мы увидели девочек русских, которые фоткались. Они очень смешно разговаривали. Мы решили сделать небольшую пародию на них, мол «ты меня не можешь нормально сфотографировать». Дошло до того, что я как бы ее достала со своими фотками, поэтому она выбросила мой чемодан, а я поплыла вместе с ним домой.

– Значит, это было театральное представление. Но мы догадались, ведь вы еще и английскую версию выложили после русской.
– Да, на нас еще жаловались, что мы не высушили чемодан для второй версии. Но мы просто решили так уж не заморачиваться.

– Чемодан без вещей был?
– Вещей не было. У этого прикола есть практический смысл: мы хотели проверить, правда ли он не тонет и не промокает изнутри. С первым правда, а со вторым – обманули, потому что он внутри весь мокрый был. Пришлось потом сушить.

– Вы часто шутите друг над другом. О каком еще приколе расскажете?
– Да, приколы у нас постоянно. Мы всегда издеваемся друг над другом. У нас даже чат есть в вотсаппе: я, Белинда Бенчич, Ана Конюх, Кристина Младенович и Даша Касаткина. И мы там шутим.

«Дети в Австралии ездят в школу в сумке кенгуру»

– Видели ваше видео с вечеринки открытия. Кто самый лучший танцор?

– Знаю, что Андреа Петкович любит потанцевать, но на видео ее не было. Она лучше всех танцует, но самая оторва – я.

– Диджеи были что надо: брутальные, с длинными бородами.
– Еще и близнецы! Но мы их не знали, но они крутые. Они правда очень классно зажгли.

I swear we are at a tennis tournament 👯👯‍♂️ @s_brother_s @olgasavchuk87 @iraglimakova

Видео опубликовано Daria Gavrilova (@daria_gav)

– В Петербурге самая крутая дискотека в туре?
– На Кубке Хопмана еще круто, но там и турнир развлекательный немного. Ладно, отдам первое место Петербургу, диджеи мне очень угодили. Хотя чего я, шоу тоже меня поразило.

– Стереотип про Россию – ходящие по дорогам медведи. А про Австралию – кенгуру. Правда?
– Конечно, дети на них в школу скачут. 

– Серьезно?
– Да, садятся в кармашек и едут в школу.

– Вы шутите или нет?
– Нет, залезают в кармашек и едут.

– Как?!
– Да шучу я, шучу.

– Мы почти поверили.
– Да я поняла. Нет там кенгуру, только в деревнях. У меня как раз парень из деревни, он фермер.

Thanks for posing little man 😹

Фото опубликовано Daria Gavrilova (@daria_gav)

– Снова шутите?
– Нет-нет, сейчас правда. У него свои виноградники. На них мы и видели издалека кенгуру.

– А коал или других животных видели?
– Только змей, но они неопасные.

– Что вам нравится в Мельбурне? Что посоветовали бы посмотреть?
– Мне там нравится потому что там очень легко, а еще очень вкусные завтраки. На что-то посмотреть, как в Питере, например, там сложно. Туризма особенного нет, но если посетить сразу несколько городов, съездить на океан, там неплохо. Серфинг крутой.

«Не жалею, что поменяла гражданство»

– Вы часто бываете в Австралии?
– Три раза в году я туда возвращаюсь. Например, после Кубка Федерации я на три недели вернусь туда. Потом будет американская серия, и снова вернусь в Австралию А потом европейская серия, и я очень долго буду вне Мельбурна.

– Значит, смена гражданства получилась не только номинальной.
– Я люблю возвращаться в Австралию. Я там тренируюсь, у меня база в Мельбурне, где меня всегда ждет тренер по ОФП и другие специалисты.

– Местная федерация вас как-то поддерживает?
– Да, особенно тех, кто играет в Кубке Федерации. А я же сейчас получается главный игрок.

– Давайте подробнее. Поддержка только для сборников?
– Нет. Там разные по возрасту группы: до 23 лет активно помогают, особенно молодым. Им предоставляют услуги того же ОФП, других тренеров, которые занимаются с группами из трех-четырех человек. Есть группы для детей до 12 лет, до 14 лет и до 18 лет. В зависимости от показываемых результатов с ними уже занимаются дальше.

– Да, с Россией плохо сопоставляется. У нас обычно занимаются те, у кого есть возможность нанять тренера.
– В Австралии есть детские тренеры, а есть взрослые. Но если какой-то теннисист показывает хорошие результаты, никто не будет менять ему тренера, только если посчитает нужным главный тренер.

– Ни разу не пожалели, что сменили гражданство?
– Нет, таких мыслей не было.

– Чувствуете себя своей?
– Ну да. Можно взглянуть хотя бы на то, как меня поддерживают, когда я играю на турнирах в Австралии.

– Может, уже ощущаете себя австралийкой?
– Ну как… В Австралии чувствую себя австралийкой, а в России – русской, да и парень меня называет русской. Понятно, что я русская, просто с австралийским гражданством.

«Готовила борщ и перепутала свеклу и капусту. Но все равно все съели»

– Вы на днях выставили фотографию вашего завтрака, где вы кушали блинчики с икрой. Часто у вас такие аристократические завтраки?

Eating breakfast like Catherine The Great 👑 🇷🇺

Фото опубликовано Daria Gavrilova @daria_gav (@eatlikeanathlete)

– Это я выпендрилась для фотки. Хотя в Петербурге я каждый день на завтрак икру ем, но с хлебом вкуснее. С блинчиками не очень понравилось, они сухие стали, пока я фоткалась.

– В Австралию икру повезете?
– А туда ничего нельзя ввозить. Там маленькие собачки – бигли, как у меня, нюхают все и потом забирают. Не собаки, но вы поняли, кто…

– У вас еще есть страничка в инстаграме только с едой. Вы сами ведете?
– Только я, да.

– Откуда у вас столько времени?
– Да ладно вам, села есть – сфоткала. Приготовила – сфоткала. Но в Петербурге я особо не выставляю фотографии. Страница-то посвящена питанию спортсменов, а тут я ем совсем не как атлет. Сегодня, кстати, пельмешки ела. Специально пошла в пельменную, чтобы поесть вкусные пельмени. Не буду делать антирекламу заведению, но я надеялась на лучшее.

– Надо было идти в Пышечную на Конюшенной!
– Эх… У нас просто пельмени были недоваренные сначала! Но я съела, потому что голодная была. А у папы вообще все раскрыты были: мясо и тесто плавало. Вообще кошмар. Он их поменял, так потом принесли с каким-то вонючим мясом.

– Сами любите готовить? Борщ варили своему австралийцу?
– Один раз всего. Я сначала читала рецепт, но потом все-таки сделала от балды. В итоге много положила помидоров вместо свеклы. Но все равно вкусно было, но не как у мамы.

And it's done! My first borscht!

Фото опубликовано Daria Gavrilova @daria_gav (@eatlikeanathlete)

– Мамин борщ всегда лучший.
– Подождите, я засомневалась. Помидоры же кладут в борщ?

– По вкусу кладут. Чуть-чуть.
– Стоп! Извините! Не помидоры, а капусту!

– Это кардинально меняет дело!
– Да, это полностью все поменяло. Помидоры вообще не кладут, разве что чуть-чуть. Ладно, в любом случае съели его.

– Кем видите себя через 10 лет?
– Я бы открыла кофейню в Мельбурне. Знаю, что это убыточно, но я надеюсь, что заработаю много в теннисе. И это будет мое хобби. Я очень люблю теннис, поэтому, может, буду тренировать. Не знаю, хватит ли меня, смогу ли я любить теннис через 10 или 20 лет. В общем, да – кофейню. Сначала будут убыточная, а потом попрет!

– А вы не слишком мягкая для тренера?
– Я жесткая! Я веселая, но когда надо – я могу быть жесткой. 

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