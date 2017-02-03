Я нашел виноватого в допинге. Куснирович!

«Советский спорт» накануне одним из первых сообщил о том, что у олимпийской сборной России впервые за 15 лет сменился официальный поставщик формы.

С 2001 года разработкой и поставкой формы для российских олимпийцев занималась группа Bosco di Ciliegi. Я хорошо помню одну из первых пресс-конференци й свежеизбранного в ту пору главы Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, который больше рассказывал не о предстоящей Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, а о том, что привёл в олимпийскую семью господина Куснировича. За несколько олимпийских циклов (Солт-Лейк-Сити – Афины – Турин – Пекин – Ванкувер – Лондон – Сочи – Рио) уже казалось, что он просто неразрывно сросся с олимпийской сборной. Уже сменились поколения спортсменов, уже и глава ОКР давно сменился, уже на посту руководителя российского спорта (пришёл Фетисов – ушёл Фетисов – пришёл Мутко – повышен Мутко – пришёл Колобков) люди сменялись, а Куснирович всё экипировал да экипировал. Но вот теперь контракт, истекший в январе, с ним решили не перезаключать. Вместо Bosco производством формы займется компания «ZA Sport».

Согласно данным СПАРК, учредителем «ZA Sport» является 28-летняя Анастасия Задорина. Как выяснилось, компания, в которой она является дизайнером, будет одевать олимпийцев следующие восемь лет. Про родственные связи говорить не будем – все, кто мог, про это уже активно писали весь вчерашний день.

Но мы не об этом сейчас. Боско – это совсем другая эпоха. Боско был частью совсем другой России. Может быть, чуть более богатой, уж точно досанкционной. Кто-то критиковал дизайн одежды (ну, всем мил не будешь), а кто-то и считал его вполне оригинальным и свежим. Цены кусались, правда. Что было то было. Что будет дальше – не знаю. Может, нарочито агрессивно. Может, специально не вычурно-дорого. Предполагать не берусь – я не дизайнер уж точно.

Кто-то будет говорить всё равно не о дизайне, а будет искать в уходе со сцены одних и приходе других скрытые (да и не очень-то скрытые) политические смыслы. А вообще, я считаю, что надо уметь одним махом убивать нескольких зайцев. Не истолковывать, что за месседж послан обществу сменой экипировщика (ну, они же должны время от времени сменяться, ничто не вечно), а сразу рубить наотмашь. Ну, давайте, например, придумаем, что это господин Куснирович виноват в допинг-проблемах России. Может, в майках его что-то зашито было, а? Сменим одежду – и всё сразу станет хорошо. Видите, как уходящий со сцены Куснирович теперь ругается и обвиняет всех во всех грехах (мол, и тендера-то не было, и не по правилам он проводился, если и был). Так ругаться могут только люди с другой стороны баррикад! Вот его и назначим виноватым…