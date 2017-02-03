«История с Миранчуком – как с Сычевым». Комментарий Евгения Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком. Накануне гендиректор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что игрок выразил желание покинуть клуб. Сейчас идут переговоры о переходе футболиста.

– Могу только сожалеть из-за того, что Миранчук не продлевает контракт с «Локомотивом», не остается в команде, не остается у Семина. Парень не прислушался ни к его словам, ни к моим. Но, думаю, там далеко не все от Миранчука зависело, а от неких сил.

Надо ведь учиться не на своих, а на чужих ошибках. Но получается, как правило, наоборот. В том числе, и потому, что Миранчук – не ведущий, а ведомый. Эта ситуация говорит и о его характере. В футболе успеха добиваются только непримиримые, те, кто сам определяет свою судьбу. Миранчук – не Жулиано, не Алекс и не Широков – специально называю игроков позиции, на которой он играет. Все вышеперечисленны е состоялись в возрасте старшем, нежели сейчас у Миранчука. И в этой ситуации опасаюсь, как бы Миранчук не стал «одним из».

Разговор сейчас, насколько понимаю, идет о Казани, главный претендент на игрока «Рубин». Но в таком случае Миранчук рискует встать в один ряд с Жемалетдиновым, который перешел из «Локо» в «Рубин» и ему изредка дают играть. Хотя в таком возрасте, чтобы совершенствовать ся, нужно постоянно играть и доказывать.

И потом вот что важно: Семин – это русский тренер. И он понимает, что Миранчук талантлив. Знает, как к таким находить подход, знает, как огранить этот талант. Только работай, отдавайся футболу. Сам ведь тренер, причем такой, как Семин, в этом уверяет! Но нет, Миранчук уходит.

А в том же «Рубине» тренер испанский, воспитан на других принципах. И ему, условно говоря, если Миранчук скажет, что этот тренер меня вырастил, ни тепло, ни холодно будет. К сожалению…

Вообще вся эта история с Миранчуком мне напоминает, как Сычев уходил из «Спартака». Никто не убедит меня, что Сычев времен «Спартака» и Сычев локомотивский – не две большие разницы. Тот молодой Сычев был интереснее и перспективнее. А вот ушел из «Спартака» – и во многом потерял.

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КТО ИЗ МОЛОДЕЖИ СЕЙЧАС НА СБОРЕ «ЛОКО»?

«Локомотив» продолжает терять собственных воспитанников – вслед за уходом 20-летнего Рифата Жемалетдинова и 18-летнего Георгия Махатадзе в «Рубин» в том же направдении может проследовать и 21-летний Алексей Миранчук. «Советский спорт» публикует список молодых игроков «Локо» (не старше 21 года), которые кроме Алексея, сейчас на сборе.

* Иван ЛАПШОВ, 17 лет, защитник

Иван – протеже Ведрана Чорлуки. Хорват высоко оценивает потенциал Лапшова, предрекает ему статус игрока первой команды через пару лет и советует быть немного агрессивней на поле.

* Джамшет РАХМОНОВ, 19 лет, защитник

Правый защитник – один из лидеров молодежки «Локо». Главные качества – цепкость, выносливость и активная игра, в том числе, в атаке.

* Иннокентий САМОХВАЛОВ, 19 лет, защитник

На протяжении двух лет периодически тренируется с первой командой и иногда попадает в заявку на матчи.

* Дмитрий БАРИНОВ, 20 лет, полузащитник

Самый опытный из молодых, был лидером как в юношеской сборной России, так и в «молодежке» «Локо». Универсал, сохраняет спокойствие в сложных ситуациях и не по годам рассудителен.

* Иван ГАЛАНИН, 18 лет, полузащитник

Атакующий полузащитник считается одним из самых перспективных футболистов в стране. На счету Галанина уже есть гол с центра поля, но Иван, по собственному признанию, больше любит отдавать передачи.

* Никита ДОРОФЕЕВ, 18 лет, полузащитник

Дорофеев все еще нестабилен, но по-прежнему талантлив. Игрок и сам признавался, что ему нужно прибавлять в борьбе и в отборе мяча.

* Антон МИРАНЧУК, 21 год

Антон не раз говорил, что не слабее брата Алексея. И те, кто видел близнецов в деле два-три года назад, уверяют, что это правда. Теперь Антону нужно заиграть в первой команде, чтобы доказать свой уровень.

* Артем ГАЛАДЖАН, 18 лет

Лучший бомбардир «молодежки» «Локо» в сезоне-2015/16 (17 голов). Забивает мячи на любой вкус. Именно Артем стал единственным российским футболистом, попавшим в список 50-ти самых перспективных юношей по версии влиятельной британской The Guardian.

* Михаил ЛЫСОВ, 19 лет

Лысов обычно играет слева, и «Локомотив» уже представлял его как «раннего Гарета Бэйла». Михаил выделяется характером, старательностью, и упорством в игре.

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