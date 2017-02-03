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Лэмпард Львиное сердце. Главные вехи в карьере легендарного игрока «Челси»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лэмпард Львиное сердце. Главные вехи в карьере легендарного игрока «Челси»

Один из самых ярких полузащитников в истории английского футбола Фрэнк Лэмпард принял решение завершить карьеру футболиста. «Советский спорт» вспоминает 5 главных вех в карьере легендарного капитана «Челси» и сборной Англии.

Трансфер в «Челси» (2001). Парень из соседнего двора

Среднего по меркам английской лиги игрока синие приобрели у «Вест Хэма», где, если учитывать годы в академии, Фрэнк варился восемь лет и работал бок о бок со своим отцом.

В первый сезон на «Стемфорд Бридж» 23-летний британец стал одним из важнейших проводников идей Клаудио Раньери, проведя во всех турнирах 53 встречи и забив 7 мячей. Следующие два предчемпионских сезона Лэмпард отпахал от звонка до звонка, не пропустив ни одного матча в чемпионате. Зверь.

Пока Раньери постепенно сколачивал для «Челси» приставку «топ», Фрэнк стал кумиром тысяч болельщиков, оставаясь при этом скромным парнем из соседнего двора. До полета в космос продолжительностью в 13 лет оставалось совсем немного.

Первое чемпионство (2004/05). Игрок с амбициями

Жозе Моуринью сменил Раньери на посту главного тренера «Челси». И на кого же опереться импульсивному португальцу? Лэмпард, Кудичини, Терри и Макелеле оказались темы самыми парнями с большими… амбициями, которые помогли Моуринью.

Лэмпард стал сердцем синего Лондона. А 58 матчей, 19 голов и 20 голевых передач только доказывают прогресс игрока. Первое чемпионство добыто, психология победителя заложена, инстинкт убийцы – тоже. Шаттл выходит из плотных слоев атмосферы и улетает в открытый космос.

Победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы (2012, 2013). Победитель еврокубков

Две победы в чемпионате, четыре Кубка Англии, два Кубка футбольной лиги и Суперкубка страны – это прекрасно. Но где же успехи на международной арене? Где?

Как и многие другие классные британские футболисты из поколения Лэмпарда, прекрасно смотревшиеся в клубах, с национальной командой добиться ничего не могли. Может, потому что собираясь вместе, зашкаливающая концентрация звездности и желания проявить себя, перегревала мозги. А может, еще не нашелся тот тренер, что привел этих ребят к серьезным успехам.

Практически всю карьеру в «Челси» Лэмпард провел ровно, а стабильность – главный показатель класса. Оступившись на дождливом газоне в «Лужниках», Терри подарил кубок Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» и отобрал его у Фрэнка и партнеров. Но жизнь возвращает долги.

2012 год. Плей-офф Лиги чемпионов. Сумасшедший камбек в противостоянии с «Наполи» (1:3, 4:1) в 1/8 финала, победа над «Бенфикой» (1:0, 2:1) на следующей стадии, тяжелейшая схватка с «Барселоной» (1:0, 2:2) – и «Челси», ведомый Лэмпардом, в финале. Там синие по пенальти перебороли «Баварию» и взяли то, что ускользнуло от них в московском финале 2008-го.

В следующем году сказка не повторилась, но Фрэнк вместе с командой добрался до финала Лиги Европы, второсортного для английских клубов турнира. В Амстердаме «Челси» на жилах победил «Бенфику» (1:2) и впервые в истории выиграл и Лигу Европы. Космическое путешествие продолжилось.

Лучший бомбардир «Челси» (211 голов). Мастер

Наверное, логично, что все большие победы клуба связаны с Лэмпардом. Хавбек 13 лет ковал победы в чемпионатах, добывал кубки и никогда не попадал в авантюрные истории.

Он просто продолжал вколачивать голы в ворота соперников. И стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Пенальти, штрафные, изящные удары с игры – он умел все. Главное, чтобы это приносило результат.

Лондон, прощай. Мудрый человек

В каждом красивой истории концовка имеет едва ли не самый сильный эффект. Видимо, Лэмпард об этом знал, поэтому потеряв место в основном составе «Челси», без скандалов и ссор, покинул главную команду жизни. И никто на него не в обиде. Даже за это.

Фрэнк расстался с Лондоном в самый правильный момент. Вовремя проститься с настоящим ради будущего способен только по-настоящему мудрый человек.

Четвертое чемпионство в майке «Манчестер Сити», командировка в МЛС – да кому это вообще важно? Лэмпард начал новый этап своей жизни, посадил шаттл обратно на Землю и закончил космическое путешествие на мажорной ноте.



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