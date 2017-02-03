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Борис Майоров: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ-2018, Россия станет фаворитом

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ-2018, Россия станет фаворитом

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о шансах сборной России на Олимпиаде в Корее, куда могут не попасть игроки НХЛ.

На пресс-конференции во время недавнего Матча звезд НХЛ руководство заокеанской лиги еще раз дало понять, что не намерено отпускать своих игроков в Корею на ОИ-2018.

Что это означает для сборной России? Даст ли это преимущество нашей команде, которая лишится привычных лидеров? Ведь еще больше это решение ослабит и наших принципиальных соперников в борьбе за медали.

- Думаю, что это повышает наши шансы на успех, - считает Борис Майоров. - Если игроки НХЛ на Олимпиаду не приедут, то основными нашими соперниками станут европейские сборные – шведы, финны и чехи. И вот на двух последних Евротурах мы выступили очень неплохо – пять побед, всего одна осечка в поединке со шведами.

Получается, что потенциал нашей команды выше, чем у соперников. А надо ведь еще участь обстоятельство, что мы на этих Евротурах ни разу не сыграли своим самым сильным составом. Всегда кого-то не хватало по разным причинам.

Я вот не представляю, кого канадцы пошлют на Зимние Игры при таком развитии событий. Ну разве что какую-то юниорскую команду соберут. А вот у американцев есть мощный резерв – это колледжи. Среди них проводится очень мощный чемпионат страны, в котором участвуют уже взрослые игроки.

…Отметим также, что в четверг хозяин «Вашингтона» Тед Леонсис еще раз заявил, что отпустит Александра Овечкина на Олимпиаду при любых раскладах. И это вроде бы дает нашей команде еще одно дополнительное преимущество. Однако, обратим внимание на один немаловажный факт. Говоря об Олимпиаде и Овечкине, Леонсис ни разу не упомянул фамилий еще двух россиян, выступающих за «Вашингтон» - форварда Евгения Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова. Видимо, олимпийский отпуск, если и планируется, то не для всех. А только для звезд первой величины. Россия может рассчитывать на Овечкина и Малкина. Так же, как и другие сборные на своих ведущих игроков, которые выразят свое желание выступить на Олимпиаде.

И это, кстати, будет неплохим компромиссом для НХЛ и МОК. Лига сможет не прерывать свой регулярный чемпионат. Возможно, североамериканские болельщики настолько помешаны на хоккее, что будут ходить на матчи даже во время Зимних игр. Хотя нам представить такое трудно. А МОК получит в свое распоряжение звезд первой величины, которые сразу поднимут статус олимпийского хоккейного турнира на принципиально другой уровень.

Ну а для КХЛ это будет тотальная проверка. Турнир покажет – кого мы готовим лучше? Российских игроков или легионеров, многие из которых наверняка также получат вызов в свои национальные команды.



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