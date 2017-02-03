Смотрины Мозякина. Превью главных матчей пятницы

Сегодня лидер чемпионата СКА сразится с действующим обладателем Кубка Гагарина «Магниткой». А «Салават Юлаев» - с пока еще обладателем Кубка Континента, который теперь носит имя Виктора Тихонова, ЦСКА.

«Металлург» Мг - СКА

Кто-то считает матч в Магнитогорске репетицией финала плей-офф. Тем более что лидеры соперников вышли на пик формы. Капитан «сталеваров» Сергей Мозякин побил кучу рекордов, оставив на десерт самый престижный, снайперский за сезон, принадлежащий Вениамину Александрову (53 гола). На сегодняшний день у главного бомбардира и снайпера отечественных чемпионатов 44 шайбы, его личный рекорд – 47 (в чемпионском сезоне-2013/14 с учетом плей-офф). Так что шанс отправить достижение, которому без малого 55 лет, в утиль распрекрасный. Полтинник, к слову, выбивал юбиляр Александр Якушев (сезон-1968/69). Через год 51 шайбу наштамповал Владимир Петров и впоследствии сокрушался, что большее ему не позволил Анатолий Тарасов, пустившийся в концовке чемпионата на эксперименты с составом.

Мозякин вышел на СКА с серией дублей – три последних матча он забивает по два гола. Вадим Шипачев ответил ему в Уфе хет-триком, его партнер по звену Евгений Дадонов – тремя передачами. На кону очная дуэль самых результативных звеньев – Яна Коваржа и Шипачева.

Две недели назад в той же Уфе на Матче звезд КХЛ капитан «Магнитки» перещеголял капитана невских армейцев в точности бросков по миниатюрным воротам. Мозякин оказался куда точнее «волшебника» Дацюка.

Еще один рекорд лиги – для защитников-бомба рдиров лиги обновил Крис Ли. Зато тон в обороне СКА задает самый полезный в КХЛ (по коэффициенту «+/-») Антон Белов.

Вряд ли ворота «Магнитки» доверят Илье Самсонову, пропустившему несколько необязательных шайб от Череповца. А у СКА очередь играть Игоря Шестеркина, вызванного на шведский этап Евротура. Вместе с одноклубниками Егором Рыковым и Николаем Прохоркиным. «Металлург» делегирует в Гётеборг вратаря Самсонова, защитников Виктора Антипина и Алексея Береглазова, а в олимпийскую сборную – форвардов Владислава Калетника и Ярослава Косова.

Августовская победа СКА над чемпионом 4:2 – лишь информация к размышлению. Никаких выводов из нее делать не стоит. Сегодня же Мозякин сыграет на глазах Олега Знарка. Посмотрим, во что выльются эти смотрины.

После поражения от СКА (1:3) наставник уфимцев Игорь Захаркин вскрыл второй конверт из небезызвестной тренерской притчи и перешел к обещаниям:

- Если будем играть так же, то победы придут.

Пока «Салават» держится на пятом месте Восточной конференции, однако по потерянным очкам покинул зону плей-офф. Маловато у юлаевцев побед в основное время.

В игре с лидером Захаркин соединил в одной тройке героев-молодогва рдейцев Кирилла Капризова и Михаила Воробьева. Однако единственный гол на счету Энвера Лисина.

Увы, травмы и прочие кадровые неурядицы продолжают преследовать команду Захаркина. Очередные потери – вратарь Андрей Гаврилов и защитник Максим Гончаров. Первый получил повреждение, второй – дисквалификацию.

Московские армейцы прибыли в Уфу злыми. Трижды вести в счете в Челябинске и проиграть – звонная пощечина Дмитрию Квартальнову и его команде. Вернуть интригу в борьбе за победу в регулярке может поражение СКА в Магнитогорске вкупе с победой ЦСКА в Уфе.

Год назад Квартальнов в гостевом матче с «Салаватом» экспериментирова л, оставив вне заявки всех своих лидеров во главе с Александром Радуловым. Нынче армейцам недо экспериментов. Правда, в Челябинске на лед не вышли получившие приглашение в сборную Андрей Светлаков, Максим Мамин, а также «олимпиец» Михаил Науменков.

В Уфе целая армейская диаспора – защитники Денис Куляш, Константин Корнеев, Захар Арзамасцев, Гончаров, нападающие Игорь Григоренко, Денис Паршин, Энвер Лисин, Игорь Макаров, Сергей Соин, Александр Нестеров, Дмитрий Черных, Евгений Коротков.

Последний из этого длинного списка перед Новым годом дал интервью пресс-службе «Салавата», в котором пожаловался на тренера Квартальнова, якобы не позволявшего ему играть в пас, творить на льду. Посмотрим, что сотворят Коротков и его команда сегодня. Прервут ли серию поражений, растянувшуюся на восемь матчей?