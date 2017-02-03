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Как Дзюбу посвящали в капитаны «Зенита». Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как Дзюбу посвящали в капитаны «Зенита». Обзор сборов (видео)
Источник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Новые пробы

ЦСКА не пробил вратаря чешской «Виктории», но в атаке понравился. По первым матчам было опасение, что Виктор Гончаренко меняет стиль комбинационной игры: больше розыгрышей через длинный пас. Как его «Уфа», которая занимает первое место в этом сезоне по средней длине передачи (20,5 метра). Атаки ЦСКА действительно стали размашистыми. Но, как правило, при переходе в последнюю треть поля. А дальше – как обычно: средние и короткие передачи с проникновением в штрафную площадь.

Моделист-конструктор. Как Виктор Гончаренко внедряет модель 3–5–2 в ЦСКА

Еще несколько штрихов. Дзагоев попробовал себя в роли нападающего. А Миланов стал опорником. Подобные перестановки Гончаренко делает в каждом матче. И порой, конечно, не от хорошей жизни. Не меняется только трио защитников – Васин, А. Березуцкий, Игнашевич. Особенно хочется отметить Щенникова, который вчера приятно удивил – очень зрелая игра латераля. Может, все-таки потянет этот объем?


Фото: официальный сайт ЦСКА

Другие контрольные матчи четверга. «Крылья Советов» – «Железничар» (Босния и Герцеговина) – 0:0. «Уфа» – «Левски» (Болгария) – 0:1. «Анжи» – «Ботев» (Болгария) – 2:1.

Дзюба – капитан

2 февраля 2017 года войдет в историю «Зенита» как день, когда капитаном команды был назначен воспитанник «Спартака». Странно? Для болельщиков – да. Так им вообще многое кажется странным. А для игроков ничего странного нет. Не секрет, что Дзюба давно стал душой команды; справедливости ради, он действительно обладает чувством юмора, что для футболиста, можно сказать, бесценно. Говорить умеет! Во всяком случае, сколько смотришь ролики «Зенит ТВ» – Артем постоянно в центре внимания. Удачи, капитан!


«Меня в детстве сильнее шлепали». Артем в своем репертуаре!

Примерно через такой же обряд посвящения прошел и Иванович. Первая тренировка за новый клуб уже позади. Сегодня «Зенит» сыграет с чешской «Спартой», и, может быть, мы увидим дебют сербского защитника. «Матч ТВ» не дремлет. Всегда прямой эфир.


Второй сезон, первая серия

Сегодня «Краснодар» проведет первый спарринг на втором сборе. Соперник – венгерский «Видеотон». А накануне «быки» провели одну тренировку, завершившуюся двухсторонкой. Хорошая новость – в общую группу вернулся Жоаозиньо. Правда, пока с некоторыми ограничениями. Вряд ли краснодарский Жо выйдет сегодня на поле. Зато есть шанс увидеть последних новичков команды – Клаэссона и Шишкина.


Также сегодня состоятся и другие матчи. «Локомотив» сыграет… с «Видеотоном». Видимо, с другим составом. «Томь» встретится с «Шинником». «Терек» – с чешским «Брно». А «Ростов» – с болгарским «Локомотивом».

Ближайшие матчи

03.02. «Томь» – «Шинник»
03.02. «Терек» – «Брно», Чехия
03.02. «Краснодар» – «Видеотон», Венгрия
03.02. «Зенит» – «Спарта», Чехия
03.02. «Ростов» – «Локомотив», Болгария
03.02. «Локомотив» – «Видеотон», Венгрия
04.02. «Оренбург» – «Словацко», Чехия
04.02. «Рубин» – «Осиек», Хорватия

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