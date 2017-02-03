Русский пошел на русского! Тарасенко в НХЛ чуть не подрался с Сошниковым (видео)

Редкий эпизод мы увидели в матче «Сент-Луис» – «Торонто» (5:1). Два российских форварда чуть не подрались между собой.





Давайте посмотрим видео. Вот в углу площадки сталкиваются форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и форвард «Торонто» Никита Сошников.

На что это было похоже? Сошников шел на игрока, владеющего шайбой. И по всем законам жанра хотел завершить это силовым приемом. Просто тренеры в НХЛ часто говорят, что нужно играть не на прокатах, а втыкаться в соперника. И это в стиле Никиты.

С другой стороны счет уже 5:1. Все ведь понятно.

Тарасенко же к этой атаке был готов. Он вообще ко многому готов после того эпизода, который произошел четыре года назад.





Тогда российский новичок совсем не ждал атаку со стороны игрока «Колорадо», из-за чего получил сотрясение мозга, и тот сезон пошел насмарку.

И вот Тарасенко ответил Сошникову ударом на удар. И так завелся, что поехал к нему на разборки. Начал хватать Никиту перчаткой за лицо. Показал пальцем на табло, продемонстрировав пятерню. Мол, братишка, мы уже пять забили. Что ты идешь меня убивать? Что, сломать хочешь на ровном месте?

Владимир даже покачал головой: ну что же ты, Никита, не понимаешь таких простых вещей? А нам ведь, может, еще с тобой в сборной играть.

В целом история была спущена на тормозах.

Также отметим, что в «Сент-Луисе» дебютный матч провел тренер Майк Йео, который сменил уволенного Кена Хичкока. «Блюзмены» были в кризисе, но теперь одержали уверенную победу. Тарасенко забил в четвертом матче подряд.





Бросок его получился таким молниеносным, что никто ничего не понял.

23-я шайба в сезоне, до Сидни Кросби еще 5 голов. Может, Тарасенко еще и поборется за «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер лиги.