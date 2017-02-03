Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина- : -Цибулкова
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Теннис  Путинцева- : -Кузнецова
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Русский пошел на русского! Тарасенко в НХЛ чуть не подрался с Сошниковым (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Русский пошел на русского! Тарасенко в НХЛ чуть не подрался с Сошниковым (видео)
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Редкий эпизод мы увидели в матче «Сент-Луис» – «Торонто» (5:1). Два российских форварда чуть не подрались между собой.


Давайте посмотрим видео. Вот в углу площадки сталкиваются форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и форвард «Торонто» Никита Сошников. 

На что это было похоже? Сошников шел на игрока, владеющего шайбой. И по всем законам жанра хотел завершить это силовым приемом. Просто тренеры в НХЛ часто говорят, что нужно играть не на прокатах, а втыкаться в соперника. И это в стиле Никиты.

С другой стороны счет уже 5:1. Все ведь понятно.

Тарасенко же к этой атаке был готов. Он вообще ко многому готов после того эпизода, который произошел четыре года назад.


Тогда российский новичок совсем не ждал атаку со стороны игрока «Колорадо», из-за чего получил сотрясение мозга, и тот сезон пошел насмарку.

И вот Тарасенко ответил Сошникову ударом на удар. И так завелся, что поехал к нему на разборки. Начал хватать Никиту перчаткой за лицо. Показал пальцем на табло, продемонстрировав пятерню. Мол, братишка, мы уже пять забили. Что ты идешь меня убивать? Что, сломать хочешь на ровном месте?

Владимир даже покачал головой: ну что же ты, Никита, не понимаешь таких простых вещей? А нам ведь, может, еще с тобой в сборной играть.

В целом история была спущена на тормозах.

Также отметим, что в «Сент-Луисе» дебютный матч провел тренер Майк Йео, который сменил уволенного Кена Хичкока. «Блюзмены» были в кризисе, но теперь одержали уверенную победу. Тарасенко забил в четвертом матче подряд.


Бросок его получился таким молниеносным, что никто ничего не понял.

23-я шайба в сезоне, до Сидни Кросби еще 5 голов. Может, Тарасенко еще и поборется за «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер лиги.

Матч

Сент-Луис - Торонто - 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы:

Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 14:22 (0:1). Стеен (Штястны, Шаттенкирк), 17:58 (1:1). Штястны (Стеен, Петранжело), 26:27 (2:1). Тарасенко (Лехтеря, Парайко), 27:02 (3:1). Парайко (Петранжело, Фаббри), 31:02 (4:1). Штястны (Эдмундсон, Парайко), 52:28 (5:1).

Место и дата

03 февраля 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стив Айзерман: У меня не было возможностей для ключевых обменов с прошлогоднего драфтаГенеральный менеджер «Тампы-Бэй» Стив Айзерман заявил, что пока не может проводить обмены, которые помогли бы «молниям».Торнтон догнал Модано по очкам в НХЛФорвард «Сан-Хосе» Джон Торнтон сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:1).Марло забил 500-й гол в НХЛФорвард «Сан-Хосе» Патрик Марло забросил 500-ю шайбу в карьере в НХЛ.«Сан-Хосе» одержал победу над «Ванкувером», Трямкин отметился результативной передачей«Ванкувер» проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Торонто»«Сент-Луис» одержал уверенную победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.Три очка Панарина и Анисимова помогли «Чикаго» победить «Аризону»Хоккеисты «Чикаго» обыграли «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Сент-Луис» разгромил «Торонто», «Аризона» уступила «Чикаго» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Гол Нестерова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Филадельфией»Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» нанесли поражение «Монреалю» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Фазель и Бах проведут встречу с руководством НХЛ по вопросу об участии игроков в олимпийском турниреПрезидент Международного олимпийского комитета Томас Бах и глава Международной федерации хоккея Рене Фазель в пятницу проведут встречу с руководством НХЛ по поводу участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2018 года.Форвард «Торонто» Марнер – лучший новичок января в НХЛНХЛ признала нападающего «Торонто» Митча Марнера лучшим новичком прошлого месяца, сообщается на официальном сайте лиги.Александр Овечкин попал шайбой в голову судье. А тот улыбается! (видео)Александр Овечкин попал шайбой в голову судье. А тот улыбается! (видео)Удивительный эпизод с участием Александра Великого произошел в матче «Вашингтон» - «Бостон» (5:2).Что происходит с Евгением Кузнецовым каждый январь? (видео, обзор)Что происходит с Евгением Кузнецовым каждый январь? (видео, обзор)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Как Овечкин забил гол №550. Этот рубеж в НХЛ покорили только 27 человек (видео)Как Овечкин забил гол №550. Этот рубеж в НХЛ покорили только 27 человек (видео)Александр Великий отличается второй день подряд – теперь он поразил ворота «Бостона».Григоренко и Задоров не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Лос-Анджелес»«Лос-Анджелес» разгромил «Колорадо» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Лос-Анджелес» разгромил «Колорадо». «Калгари» победил «Миннесоту» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону»«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Голы Кузнецова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Бостоном»«Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Овечкин забросил 550-ю шайбу в НХЛФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном».Евгений Кузнецов – первая звезда января в НХЛНациональная хоккейная лига (НХЛ) назвала трех лучших игроков прошлого месяца.Илья Брызгалов: Сколько будет 2+2*2? Все американцы ответили, что 8! (видео)Илья Брызгалов: Сколько будет 2+2*2? Все американцы ответили, что 8! (видео)Бывший голкипер Илья Брызгалов на «Матче звезд» в Лос-Анджелесе блистательно проявил себя в роли корреспондента.
Главные новости
Футбол
ЦСКА снова уступил «Фенеру», Камерун - в финале, а Медведев готов к сдаче экзамена Джоковичу. Новости утра
Футбол
Николас Ломбертс: «Зенит» пообещал, что летом отпустит меня в любой клуб
Футбол
Моуринью сомневается в необходимости Гризманна для «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Брызгалов подписал контракт с «Анжи»
Футбол
Роналду заработал больше Месси в 2016 году. Рейтинг Forbes
Другие
МОК запросил у Макларена доказательства вины российских чиновников в допинговом скандале
Хоккей
Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Торонто»
Хоккей
Три очка Панарина и Анисимова помогли «Чикаго» победить «Аризону»
Баскетбол
«Лейкерс» уступили «Вашингтону», Мозгов очков не набрал
Хоккей
Гол Нестерова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Филадельфией»
все новости
Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Сент-Луис
Сент-Луискалендарьстатистика
Никита Сошников
Никита Сошниковвсе новости
Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенковсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости