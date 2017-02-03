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«Уильямс сама интересовалась участием». Почему турнир в Петербурге такой крутой

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Винус Уильямс
Винус УильямсИсточник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Гендиректор теннисных турниров в Петербурге Александр Медведев – о том, почему к нему едут топ-игроки и о беспроигрышной карте в борьбе за Итоговый.

С четырьмя игроками топ-10 у нас есть специальные соглашения об участии в турнире, плюс с Винус Уильямс. Все остальные приехали в Петербург на общих основаниях. Та же Винус, кстати, через своих агентов сама интересовалась участием в турнире.

Топ-игроки участвуют не только в матчах, но и в маркетинговых мероприятиях турнира. Они выполняют свою работу полностью: были мастер-классы, визит в Музей Фаберже – все это тоже в контрактах теннисисток.

Те, кто проиграл, уже спрашивают про турнир следующего года. Интересуются: «как застолбить место?» Огорчение – что рано попали друг на друга Макарова и Веснина, Екатерина вылетела в первом же круге. У Мартины Хингис в паре с Бенчич был хороший матч, но они тоже проиграли сразу. А радостно видеть, например, Наталью Вихлянцеву: по согласованию с компанией IMG мы решили дать ей спецприглашение. Она оправдывает: прошла далеко, показывает хороший теннис. Светлана Кузнецова очень хорошо играет, конечно же.

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Руководство WTA изучает Петербург, мы продолжаем обсуждать проведение здесь Итогового турнира. Сам город должен произвести впечатление – это беспроигрышная карта. Конечно, наш опыт: четыре турнира WTA и ATP, плюс Neva Cup. Это должно показать, что у нас слабых мест нет. На турниры собираются полные трибуны в выходныедни. К сожалению, в будние дни мы пока не можем этим похвалиться. Но эта проблема есть не только в России. Я бывал на многих турнирах, когда на неделе очень мало людей. Но матчи Итогового турнира проходят вечером – думаю, мы обеспечим посещаемость.

«СИБУР Арена» – оптимальная площадка для Итогового турнира. Да, тут семь тысяч зрителей, в Сингапуре 10 тысяч. Но там не все люди сами приходили на теннис, некоторых и за ручку приводили. И там тоже бывало пустынно.

Игрокам удобнее проводить Итоговый в Европе. Мы между Северной Америкой и азиатскими странами. Азиатская часть тура отнимает много сил. Игроки поддерживают Петербург как место для Итогового, их мнение имеет большое значение, WTA внимательно прислушивается.

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К нашей команде обращаются за советами, приезжают смотреть, как организован турнир, работники других соревнований. Я сам хотел бы посетить и больше других турниров. Но все же теннис для меня – дополнительное занятие. К счастью там, где приходится бывать по основному делу – газовому бизнесу – сильно развит теннис. Это позволяет совмещать работу и теннис.

В Лондоне мы провели ряд консультаций с ATP по будущему развитию мужского турнира. Контракт с владельцем лицензии готов. Мы договорились, что после женского устроим церемонию подписания.

К сожалению, возникают не совсем приятные ситуации, когда в разгар сезона планируется коммерческий турнир Laver Cup. Его вдохновитель – великий Роджер Федерер. Все-таки показательные турниры во время сезона проводить неправильно, какие бы призовые ни были собраны. Это бьет по двум турнирам: по нашему и по турниру во французском Метце. У нас пока договоренностей с игроками нет. Но, надеюсь, не все игроки из топ-10 польстятся на гонорары.

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Laver Cup – новый турнир, который будет проходить ежегодно за исключением года проведения Олимпийских игр. Турнир назван в честь известного австралийского теннисиста Рода Лейвера. 
В 2017 году он пройдет с 22 по 24 сентября в Праге.
Сборная Европы под руководством Бьорна Борга будет сражаться со сборной мира под руководством Джона Макинроя. В каждой команде сыграют шесть игроков.
Турнир проводится при поддержке компании Роджера Федерера TEAM8, бразильского миллиардера Жорже Паулу Леманна, который в молодости играл в теннис, и Федерации тенниса Австралии.


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