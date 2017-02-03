Россия – страна подозрительных матчей?

То, что у нас нередко играются матчи, которые с легкой руки спортивного руководства принято называть «странными», ни для кого не секрет. Но как правило, это базировалось на неком комплексе факторов, включая все-таки и нашу субъективную оценку.

Между тем теперь подоспели и цифры. Так, Европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA) сообщила, что за отчетный период (анализировался 2016 год) зафиксировано в России ни много ни мало девять «подозрительных исходов спортивных соревнований».

Если брать разбивку по видам спорта, то в теннисе таких случаев семь. В футболе – всего два.

Россия уверенно заняла второе место этого антирейтинга. Выше – только Греция, где было выявлено 11 «странных» матчей (два – в теннисе, пять – в футболе и четыре – в волейболе). В Испании и Италии, которые идут вслед за Россией и замыкают «странную тройку лидеров», было по семь подозрительных встреч.

Всего ESSA зафиксировала в 2016 году 130 случаев подозрительных ставок: 103 из них сделаны на теннисные матчи, 16 – на футбольные, четыре – на волейбольные. В пляжном волейболе и в настольном теннисе (боже, даже там!) отмечено по две подозрительные ставки, в снукере, баскетболе и гандболе – по одной.

Напомним про самый резонансный случай «странного матча», сыгранного в России в прошлом году.

В октябре 2016-го из-за аномальных коэффициентов подозрения вызвал матч 12-го тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и грозненским «Тереком» (закончился со счетом 1:4). Даже при счете 1:0 в пользу игравшего дома «Урала» букмекеры в своих линиях считали однозначным фаворитом грозненцев (что математически было на тот момент маловероятным).

«Урал» открыл счет в этой встрече на 11-й минуте после того, как Георгий Чантурия реализовал пенальти. Затем хозяева пропустили четыре гола подряд, при этом два мяча были забиты после грубых ошибок голкипера екатеринбургской команды Дмитрия Арапова, а еще один мяч защитник «Урала» Доминик Динга срезал в собственные ворота. После матча главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко подал в отставку.

В перерыве матча при счете 1:1 ставки на победу «Терека» принимали с коэффициентом 1,42, а на победу «Урала» – с коэффициентом 15.



В начале ноября президент «Терека» Магомед Даудов направил в адрес президента РФС Виталия Мутко письмо с просьбой инициировать объективное расследование матча против «Урала» с привлечением необходимых компетентных органов в связи с появившимися заявлениями в СМИ о неспортивном характере встречи. «Урал» пообещал оказать содействие РФС в расследовании с «Тереком». О дальнейших шагах или новостях в связи с этим матчем ничего не известно, кроме отдельных заявлений МВД и экспертных комиссий, которые традиционно ничего подозрительного не выявили.

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин назвал встречу «Урала» и «Терека» договорной: «Сыгранный в воскресенье матч «Урал» – «Терек» я считаю договорным. Все, что мне известно о договорных матчах, в ярко выраженной форме прослеживается в этом матче. Я перечислю. У меня сложилось четкое представление, что в этом матче отсутствовала спортивная борьба. Во всяком случае в ключевых эпизодах этой игры, приведших к забитым мячам. Я посмотрел игру на всякий случай еще раз и своего мнения не изменил».

Напомним, что ESSA была образована в 2005 году с целью мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных играх. Ассоциация получает информацию от крупнейших лицензированных букмекерских контор и сотрудничает с ведущими спортивными организациями – ФИФА, МОК и другими.

